Projekt "Zeitung lesen macht Azubis fit": Die Firma "Wobst" aus Gießen

GiessenSeit acht Jahren nehmen Unternehmen aus Mittelhessen am Projekt "Zeitung lesen macht Azubis fit" dieser Zeitung teil und lassen regelmäßig ihr neu erworbenes Wissen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport testen. Im Gespräch mit dem Anzeiger erzählen Ausbilder, Geschäftsführer und Azubis in unserer Azubi-Serie, worauf es bei einer Ausbildung in ihrem Unternehmen ankommt. Heute: das Gießener Unternehmen "Wobst" mit Geschäftsführerin Constanze von Alvensleben.

Frau von Alvensleben, warum sollten sich Schulabsolventen für eine Ausbildung bei Wobst entscheiden?

Weil wir ausbilden, um zu übernehmen. Damit haben wir in den vergangenen Jahren nur gute Erfahrungen gemacht. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, inzwischen mit mir in der dritten Generation, welches Werte nicht nur definiert, sondern auch lebt. Unsere Werte, die wir auch unseren Auszubildenden vermitteln, sind vor allem Zuverlässigkeit und der Zusammenhalt im Team sowie die Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln. Wir sind außerdem zukunftsorientiert und legen Wert auf die richtige Balance zwischen Tradition und Innovation.

Worauf legen Sie bei der Azubi-Auswahl besonders viel Wert?

Wir geben uns große Mühe bei der Auswahl der Talente, schauen vor allem auf technisches Interesse und nehmen auch gerne Bewerber mit Vorerfahrung in der Automobilbranche. Die meisten Bewerber sind Hobbyschrauber, einige sind als ausgebildete Kfz-Mechatroniker schon tiefer in die Kfz-Branche eingetaucht. Das sind bei uns für die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gute Voraussetzungen, um in die engere Wahl zu kommen. Dann spielt natürlich die Persönlichkeit eine große Rolle. Ein Auszubildender bei uns muss zuverlässig sein und Leidenschaft für seine Aufgaben mitbringen.

Was ist ein absolutes "No-Go"?

Unzuverlässigkeit und Unaufrichtigkeit.

Was erwarten Sie von Ihren Auszubildenden?

Wir erwarten Passion, das heißt, die Auszubildenden müssen für die Materie brennen, sie müssen wissbegierig, einsatz- und teamfähig sein.

Wie fördern und fordern Sie Ihre Azubis?

Wir bieten laufend technische Weiterbildungen, also Produkt- und Fachschulungen, an, die im Wandel der Kfz-Branche unerlässlich sind. Außerdem finden regelmäßige Gefahrgutschulungen statt, um den richtigen Umgang mit unserer Auto-Chemie zu lernen. Wir sind besonders stolz, schon seit Start des Projekts "Zeitung lesen macht Azubis fit" teilzunehmen, was wichtig für die Allgemeinbildung ist. Außerdem bieten wir Unterstützung beim Berufsschulbesuch und ermöglichen und finanzieren externen Deutschunterricht bei Auszubildenden, die in der Sprache noch nicht so fit sind.

DAS SAGEN DIE AZUBIS Christian Unfried (24) und Leon Zirkler (21) lernen Fachkraft für Lagerlogistik bei der Firma Wobst. Wir haben sie gebeten, vier Sätze zu ihrer Ausbildung zu vervollständigen. Am besten an unserer Ausbildung gefallen uns... ... die Aufgaben im Bereich Lagerlogistik, die Arbeitsatmosphäre und das Kollegium. Wir kommen mit allen sehr gut klar und sind ebenfalls froh, bei der Arbeit ein Dach über dem Kopf zu haben und im Winter nicht draußen arbeiten zu müssen. Am schwierigsten an unserer Ausbildung finden wir ... ... den Wechsel zwischen den verschiedenen Schichten und der Berufsschule. Wir arbeiten in Schichten von 6 bis 15 Uhr, 8 bis 17 Uhr und 9 bis 18 Uhr. Das Aufstehen zur Frühschicht, wenn wir schon um 6 Uhr anfangen müssen, ist hart. Für die Ausbildung sollte man ... ... stets motiviert und körperlich fit sein und sehr gut mit Zahlen umgehen können. Wir müssen als Lagerlogistiker sehr konzentriert arbeiten, damit keine Zahlendreher vorkommen. Nach der Ausbildung möchten wir dann... ... gerne übernommen werden, die kommenden Jahre hier weiterarbeiten und - wenn es sich ergibt - eine Qualifikation oder Weiterbildung in unserem Beruf machen.

Sind Verkürzungen der Ausbildung möglich?

Selbstverständlich! Wenn die Leistungen gut sind, unterstützen wir das sehr gerne. Der Wunsch muss allerdings von den Azubis ausgehen - was oft vorkommt. Wir ermöglichen unseren Azubis auch im Ernstfall einen Wechsel des Ausbildungsberufes innerhalb des Unternehmens, denn jeder soll mit seiner Passion richtig eingesetzt werden.

Welche Perspektiven gibt es nach einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen?

Alle - vorausgesetzt, die Leistungen stimmen! Bei uns sitzen sogar in Schlüsselpositionen oftmals Eigengewächse. Perspektiven bieten wir grundsätzlich gerne an.