Protest gegen Laschet-Besuch

GIESSEN - (red). Die Junge Union feiert ihren 100. Landestag am Samstag, 14. August, im Kloster Schiffenberg. Auch der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, wird vor Ort sein. Das hat sich ein Bündnis aus verschiedenen Gießener Organisationen zum Anlass genommen, die Klimakrise als zentrale Bedrohung zu betonen, und die Politik, gerade angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl, an ihre Pflichten zu erinnern. Das Bündnis, zu dem unter anderem „Students for Future“, „Fridays for Future“, „Extinction Rebellion“ Gießen und die Links Jugend Gießen angehören, laden deshalb zu einer Kundgebung von 10.30 bis 14 Uhr vor dem Kloster Schiffenberg unter dem Motto „Alle reden vom Klima, Laschet macht’s kaputt!“ ein. Die CDU habe auch nach 16 Jahren Regierungsverantwortung keinen ausreichenden Plan, Deutschland rechtzeitig zu Klimaneu-tralität zu führen und somit das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.