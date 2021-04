Protest in Gießen gegen steigende Rüstungsausgaben

Bei der Kundgebung auf dem Katharinenplatz am Karsamstag riefen die Gießener Friedensinitiative und der Deutsche Gewerkschaftsbund zur Teilnahme am Frankfurter Ostermarsch auf. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Weltweit steigen die Rüstungsausgaben. Auch in Deutschland. Dagegen werde bei uns für Gesundheit, Bildung und sozial-ökologischen Umbau zu wenig Geld ausgegeben. Auf die Tagesordnung in Europa und weltweit gehöre eine neue Friedens- und Entspannungspolitik, ein System gemeinsamer Sicherheit und Abrüstung. So die Forderungen der Gießener Friedensinitiative und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Bei einer Kundgebung am Karsamstag von 11 bis 16 Uhr auf dem Katharinenplatz rufen sie für die Teilnahme am Frankfurter Ostermarsch auf; und zwar zur gemeinsamen Zugfahrt dorthin am Ostermontag, Treffpunkt um 9 Uhr am Bahnhof. Das Motto des diesjährigen Ostermarsches lautet „Abrüsten statt Aufrüsten“.

Martina Lennartz (DKP) moderiert die Kundgebung, auf der neben ihr der Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Klaus Zecher, sowie Vertreter von „Omas-gegen-Rechts“, Antifa, Die Linke, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) und Seebrücke während der fünf Stunden zu insgesamt rund 50 Interessierten sprechen.

30 Milliarden Euro zusätzlich

Auf einer Wand im Flecktarnmuster der Bundeswehr prangt eine „3“ mit zehn Nullen: 30 000 000 000. Aufzeigen soll dies das Mehr an Rüstungsausgaben – 30 Milliarden Euro –, das notwendig wäre, um die in der Nato vereinbarten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das deutsche Militärbudget zu erreichen. Das wäre fast eine Verdopplung des derzeitigen Wehretats. Immer wieder wird von den Rednern gegeißelt, dass Deutschlands Rüstungsausgaben den dritthöchsten bundesdeutschen Haushaltsposten ausmachen, von allen Staaten in der Welt mit den Rüstungsausgaben unser Land Rang acht einnimmt, zudem wir der viertgrößte Waffenlieferant sind. Durch die hohen Ausgaben für die Bundeswehr fehlten dringend benötigte Gelder für Welthungerhilfe, Entwicklungshilfe und Flüchtlingshilfswerk, so DGB-Zecher. „Ziel muss es sein, Leben zu schützen und Hunger zu bekämpfen.“ Im Gegenteil würde mit Rüstungsgütern aus Deutschland von Saudi-Arabien der Zugang zum Kriegsland Jemen blockiert. „Damit werden dringliche Nahrungsmitteltransporte für die Hunger leidende jemenitische Bevölkerung verhindert.“ Der DGB sage zur Steigerung von Rüstungsausgaben eindeutig Nein! „Das ist der falsche Weg“, sagt Zecher und fordert „Abrüsten statt Aufrüsten!“.

Martina Lennartz (DKP), alte und neue Stadtverordnete der Gießener Linken, geißelt den Kapitalismus. „Kapitalismus braucht den Krieg, um Profit zu machen“, sagt sie. Als Kommunistin verurteilt sie die „aggressiven Hetzkampagnen“ gegen Russland und China und fordert: „Frieden mit Russland und China! Keine Wirtschaftssanktionen! Deutschland raus aus der Nato! Atomwaffen raus aus Deutschland! Schluss mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr! Verzicht auf nukleare Teilhabe! Stopp der Rüstungsexporte! Und aller Aufrüstungsprogramme wie Kampfdrohnen und Kampfbomber! Keine Subventionierung der Rüstungsindustrie!“

Norbert Sutor von der Antifa will „Nie, nie wieder Krieg!“ Die Verflechtung von Kapital und Faschismus sei offenbar. „Rüstungskonzerne verkaufen Waffen an Unrechtsstaaten und deutsche Banken finanzieren das“, kreidet er an. Ein der Presse und somit auch der Öffentlichkeit gegenüber anonym bleibender Vertreter der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) stellt die Behauptung in Abrede, dass Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in einem Krieg involviert gewesen sei. „Im Kosovo 1999, danach in Afghanistan, Syrien und Mali“ führt er „als Gegenbeweis“ an und fügt hinzu: „Offiziell lediglich aus humanitären Gründen.“ Als Credo verkündet er: „Keine Ausbeutung anderer!“

EU zeige keine Solidarität

Dilemmata der Seenotrettung benennt Desiree Becker von der Seebrücke. „Seenotrufe werden ignoriert“, beklagt sie. Das Mittelmeer sei für viele Flüchtlinge zum Grab geworden. Die EU zeige keine Solidarität, stecke traumatisierte Menschen unter unhaltbaren Zuständen in überfüllte Lager. „Moria stand mit der Absicht in Flammen, diesen Zuständen zu entkommen.“

Auch wenn in den sozialen Netzwerken viel Hetze zu der am Samstag zuvor gestarteten Aktion zu verzeichnen war. Die Initiative „Omas-gegen-Rechts“ sammelt während der Kundgebung weiterhin Unterschriften für ihre Petition, alle Flüchtlinge vom Balkan und Griechenland sofort zu uns nach Deutschland zu holen. Vertreterin Sabine Lohmann wirbt am Mikrofon dafür. Neben dem Klimawandel seien es auch die von uns bewaffneten Kriege, die zur Flucht führten. „Deutsche Waffen schießen überall auf der Welt mit.“

Allen Rednern gemeinsam ist die Sorge ob des Aufrüstens. Waffen bedeuteten nie Frieden, sondern Krieg. Dieser werde zumeist aus geostrategischen Überlegungen heraus von Staaten mit gewichtigem Eigeninteresse angezettelt und betrieben. Krieg verursache Elend, Vertreibung, Flucht. Die Zeche bezahle meist der kleine Mann in Form von Flüchten Müssen; mit all seinen negativen Begleitumständen.

Lara Herrlich (Die Linke) „ist bei der Kommunalwahl aufgefallen, dass der Anteil der Nichtwähler angestiegen ist“. Das sei nicht wünschenswert. „Demokratie lebt davon, dass sich viele einbringen.“ Ihr Appell richtet sich ans Engagement der Mitmenschen. Sie meint: „Jeder, der behauptet, er sei nicht politisch, sagt uns damit, dass er mit dem derzeitigen Zustand zufrieden ist.“ Doch Demokratie lebe davon, dass sich viele Menschen einbrächten. „Wir müssen auf die Straße“, findet sie. Der Ostermarsch am Ostermontag in Frankfurt war dazu gleich die nächste Gelegenheit.