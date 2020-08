Protestaktion der IG Bau: 50 Fahrzeuge im Autokorso durch Gießen

Kundgebung vor dem DGB-Haus: Die Teilnehmer aus ganz Hessen applaudierten Klaus-Dieter Körner nach seiner Rede. Foto: Wißner

GIESSEN. Rot-weiße Fähnchen an Fahrzeugen im Anlagenring erweckten am gestrigen Freitagmittag den Anschein, als ob Bayern München bereits die Champions League gewonnen hat. Wer jedoch den mächtigen Radlader an der Spitze des Autokorso gesehen hatte, dem war schnell klar, dass es sich nicht um einen Sieges- sondern um einen Protestzug handelte - eine Aktion der IG Bau.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Aktionen: Fast 50 Fahrzeuge mit Bauarbeiterdelegationen aus ganz Hessen demonstrierten in Gießen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Begleitet von Polizei und Ordnungsamt forderten die Teilnehmer während der gut zweistündigen Rundfahrt - von den Hessenhallen über den Anlagenring wieder zurück - bei einer Kundgebung vor dem DGB-Haus in der Walltorstraße ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, mindestens jedoch 230 Euro mehr im Monat. Azubis sollen 100 Euro zusätzlich bekommen. Außerdem pocht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) auf eine Entschädigung der langen, meist unbezahlten Fahrten zu den Baustellen. Aufgerufen zu dieser ungewöhnlichen Protestaktion in ungewöhnlichen Zeiten hatte die Gewerkschaft vor dem Hintergrund der festgefahrenen Tarifkonflikte in der Branche. "Mit ihrem Protest wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Denn sie sind es, die durch ihre Arbeit den Bau-Boom auch in der Coronakrise am Laufen halten", betonte Klaus-Dieter Körner, stellvertretender Regionalleiter der IG BAU Hessen. Dieser, wie auch DGB-Regionsgeschäftsführer in Mittelhessen, Matthias Körner, sowie DGB-Kreisvorsitzender Klaus Zecher wendeten sich vor dem DGB-Haus direkt an die etwa 150 Demonstrationsteilnehmer. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt das Bauhauptgewerbe in Hessen knapp 61 000 Menschen. Bundesweit zählt die Branche rund 850 000 Beschäftigte. Laut Statistischem Bundesamt steigerten Bauunternehmen ihren Umsatz in den ersten fünf Monaten des Jahres trotz Pandemie um 7,1 Prozent. Nach Schätzungen des Ifo-Instituts waren im Juli lediglich zwei Prozent der Beschäftigten im Hoch- und Tiefbau in Kurzarbeit.

Klaus-Dieter Körner monierte, dass die Bauverbände trotz guter Wirtschaftslage in der seit Mai andauernden Tarifrunde noch kein Angebot vorgelegt haben: "Der Unmut auf den Baustellen wird immer größer. Während ein Großteil der Republik ins Homeoffice gegangen ist, haben die Bauleute weiter zugepackt. Haben bei Temperaturen wie aktuell von über 30 Grad, aber auch im Winter bei Kälte und Regen gearbeitet." Dies alles könne nicht hoch genug eingeschätzt werden und sollte sich auch einmal im Portemonnaie auszahlen. "Der Bau brummt während der Pandemie", betonte Körner und verwies auf jährlich 400 verlorene und unbezahlte Stunden für Fahrten zur Arbeit. Zudem ging er auf die aktuelle Situation ein, wurden doch am Vorabend die Verhandlungen offiziell als gescheitert erklärt.

"Die Schlichtung beginnt am kommenden Mittwoch (26. August). Heute fordern die Arbeitnehmer die Arbeitgeber dazu auf, während der Schlichtung ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Wir bekommen nichts geschenkt und sind bereit, unsere Verhandlungskommission während der Schlichtung zu unterstützen. Nehmt die Stimmung mit auf die Baustellen und in die Büros. Gemeinsam sind wir stark. Glückauf Kollegen", schloss Körner seine mit Beifall bedachte Rede.

Matthias Körner ergriff das Wort: "Das, was ihr vorhabt, ist wichtig. Es geht um die Zukunft von uns allen", verwies der DGB-Regionalgeschäftsführer auf die Ausstrahlung auch auf die anderen Gewerkschaften. "Aus Corona entstehen Verteilungskämpfe. Das war von Anfang an klar. Das stört, das nervt, das macht Krach, es geht nicht anders, weil es um die Gewichtung der arbeitenden Menschen in unserem Land geht - und um nichts Anderes." Es sei nicht an der Zeit, wie so oft angeführt, auf andere Branchen zu verweisen und diese gegeneinander auszuspielen. "Wir müssen uns kein Beispiel an anderen nehmen. Es werden in Zukunft Verteilungskämpfe in Deutschland geführt und es geht um die Frage, wer systemrelevant ist, und wer nicht. Da geht es auch darum in der Lage zu sein, Auseinandersetzungen zu führen. Gegen kapitalistische Abzocke gibt es nichts Besseres, als die Mitgliedschaft in einer deutschen Gewerkschaft. Das Stärkste, was die Schwachen haben, sind ihre Gewerkschaften", rief Körner den applaudierenden Teilnehmern zu. Abschließend forderte der Gießener DGB-Kreisvorsitzende Klaus Zecher gerechte Löhne mit dem Hinweis, dass es nicht sein kann, dass "ihr hier mit einem Minibetrag abgespeist werdet. Es geht um einen gerechten Lohn. Dafür wird auch diese Auseinandersetzung geführt. Euer Kampf ist auch ein Kampf um die Verteilung in der Coronakrise: Steigen die Profite oder bekommen wir auch einen gerechten Lohn." Nach der Kundgebung setzte der Fahrzeugkorso mit 20 Stundenkilometern seine Fahrt durch die Innenstadt fort. Foto: Wißner