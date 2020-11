Protestaktion von A49-Gegnern: A485 und A7 gesperrt

Die A485 bei Gießen wurde in beiden Richtungen von der Polizei gesperrt. Dort haben sich A49-Ausbaugegner von einer Brücke abgeseilt. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - Wegen einer Protestaktion von Umweltaktivisten gegen den Ausbau der Autobahn 49 ist am Freitagmorgen der Gießener Ring komplett gesperrt worden. Drei Personen haben sich laut Informationen der Polizei von einer Brücke über die A485 in Rödgener Straße abgeseilt.

Mehrere Personen sollen sich an der Brücke auf Höhe der Abfahrt Grünberger Straße aufhalten und Banner ausgerollte haben. "Als die ersten Streifen dort eintrafen, hatten sich zwei Personen auf der Fahrbahn Richtung Norden und eine Person Richtung Süden abgeseilt. Vier Personen, die die Handlungen dort unterstützten, wurden festgenommen", heißt es vonseiten der Polizei Mittelhessen weiter. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei sei vor Ort und sichert die Stelle. Es komme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Auch die Autobahn 7 bei Kassel ist laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, entrollten auch hier A49-Gegner Plakate und planten eine Abseilaktion. Ob tatsächlich Menschen am Seil über der Autobahn hingen konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

In dem Waldstück nahe Homberg/Ohm im Vogelsbergkreis sollen auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume für den Weiterbau der A49 gerodet werden, die Arbeiten laufen bereits. Umwelt- und Klimaschützer protestieren, weil sie das Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt halten. Es gab bereits mehrere Blockade- und Abseilaktionen an Autobahnen.

Befürworter versprechen sich von dem Weiterbau der A49 weniger Verkehrs- und Lärmbelastung in den Dörfern und eine bessere Anbindung ans Straßennetz.