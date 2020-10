Protestaktionen im öffentlichen Dienst auch in Gießen

Ein gutes Dutzend Demonstraten waren in Gießen zu Fuß, 30 per Fahrrad und in mehr als 70 Autos unterwegs. Verdi hatte hessenweit zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Foto: Rüdiger Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Trotz Corona war es eine aufmerksamkeitsstarke Demonstration der Solidarität und des Aufrufes an die öffentlichen Arbeitgeber, im Tarifstreit "mehr Kordel zu geben." 1500 Arbeitnehmer wären es normalerweise heute Vormittag beim Warnstreik von Verdi in der Hessenhalle gewesen. Corona-bedingt kamen zum Treffpunkt am Lehmweg in der Weststadt lediglich Delegationen von diversen Betrieben. So auch von der Sparkasse Gießen, Vitos-Klinik, Stadtwerke (SWG), Arbeitsagentur, umliegenden Gemeindeverwaltungen und der Kita Mäuseburg aus Lang-Göns. Nach einer Auftaktkundgebung setzte sich der Tross zu einem Demozug in Bewegung. Ein gutes Dutzend zu Fuß, 30 per Fahrrad und mehr als 70 Autos zogen mit Dauerklingeln und -hupen über den gesamten Anlagenring, legten nach einer Schleife über Walltorstraße und Asterweg einen Zwischenhalt am DGB-Haus ein. Mit einer Abschlusskundgebung an der Hessenhalle endete der Protest.

Ausführlicher Bericht folgt.