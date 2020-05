Proteste in luftiger Höhe

Vor dem Hauptportal des UKGM wird ein Banner gegen "Spekulanten" im Gesundheitswesen aufgespannt. Foto: Schäfer

GIESSEN (rsc). Wie es der Zufall will: Gerade ist am 1. Mai gegen Mittag auf dem Gießener Marktplatz ein Mitglied der "Kreativ-Aktivisten" mit einem Banner auf eins der vier Haltestellenhäuschen geklettert. Da rollt eine Polizeistreife über den Bushalteplatz, um das Geschehen in Augenschein zu nehmen. Zunächst wird die Protestaktion solange erlaubt, bis die anwesende Presse ihr Foto vom fertig montierten Transparent im Kasten hat. Später heißt es dann, dass das kurz vorher beschriftete Tuch doch bis zum Abend bleiben darf.

Vor allem an die Eigentümer der heimischen Stadtwerke (SWG), die in Gießen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) betreiben, war die Botschaft auf dem Banner gerichtet: "Stadtwerke bedürfnisgerecht organisieren." Gemeint war also die Stadt Gießen, die im Aufsichtsrat ihres hundertprozentigen Tochterunternehmens das strategische Geschäft der SWG festlegt. Hinzu kam die Forderung nach einem Nulltarif für den ÖPNV. Initiiert war die Aktion von den Gießener "Kreativaktivisten", die am 1. Mai nicht nur gegen die Situation für "Arbeiter*innen als Ware" stritten - wie am Universitätsklinikum UKGM in der Klinikstraße formuliert wurde. Die Politikaktivisten, bestens vernetzt mit der Projektwerkstatt Saasen und dessen Macher Jörg Bergstedt, forderten außerdem, "Privatisierung und Gewinnorientierung" ein Ende zu bereiten. In der öffentlichen Daseinsvorsorge sollten Bedürfnisse gedeckt werden, anstatt zusätzliche zu wecken, um auf diese Weise Profite zu erwirtschaften.

Das Verkehrs- und das Gesundheitssystem standen dabei vorrangig am Pranger der Aktivisten. Ein Stein des Anstoßes war für sie der Konflikt um den Weiterverkauf des Uniklinikums. In der Klinikstraße waren zwei Aktivisten gegenüber des Hauptportales bei böigem Wind mit einem zehn Meter breiten Banner zwei Fahnenstangen hochgeklettert, um es in luftiger Höhe zu befestigen. Statt den Hilfskräften für ihre Arbeit während der Corona-Pandemie Beifall zu klatschen, würden diese auf der Spekulantenseite als Ware betrachtet, lautete die Kritik. Die Forderung der Aktivisten lautete daher, die Privatisierung rückgängig zu machen. Als Grundversorgung müsse das Gesundheitssystem selbstverwaltet "von allen für alle" sein.

Genau wie bei Mobilität und Gesundheit gehörten Wohnungen, Versorgung mit Energie, Lebensmitteln, Kultur und Informationen zu den Bereichen, die für ein menschwürdiges Leben notwendig seien. Sie gehörten dagegen nicht in die Hand derer, die damit Profite erzielen wollten. Stattdessen müssten eine für alle gleichermaßen erreichbare Versorgung sichergestellt werden. Dies könne durch eine bedürfnis- statt einer gewinnorientierten Wirtschaftsweise sowie durch die Stärkung der Beteiligungsrechte von Mitarbeitern, Nutzern und Betroffenen geschehen.