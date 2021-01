Prozess in Gießen um zwei brutale Raubzüge

Viel Platz für viele Angeklagte: Das Landgericht muss in dem provisorischen Gerichtsaal große Prozesse stemmen. Foto: Mosel

GIESSEN - Die beiden Raubzüge waren überaus brutal. Ausgerüstet mit Reizstoffpistole und Machete hatte eine Gruppe junger Männer einen vermeintlichen Drogendealer in seiner Wohnung in Gießen angegriffen und auf der Suche nach Geld, Kokain und gefälschten Markenklamotten übel malträtiert. Und im südhessischen Hainburg wiederum war eine Juwelierin von angeblichen Kunden überfallen, geschlagen sowie durch das gleichzeitige Zuhalten von Mund und Nase in wahre Todesangst versetzt worden. Offenkundig waren die Gewalttaten ziemlich stümperhaft geplant und wenig überlegt ausgeführt worden. Schließlich konnten die Ermittler recht schnell mehrere Verdächtige festnehmen. Wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung müssen sich deshalb nun acht Angeklagte zwischen 32 und 22 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen vor dem Gießener Landgericht verantworten. Unter ihnen zwei Frauen, die jeweils als eine Art Lockvogel an einem der Verbrechen beteiligt gewesen sein sollen.

"Auf den Strich schicken"

Bemerkenswert ist zudem, dass drei der jungen Männer bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzen. Denn diese darf auch bei gravierenden Straftaten nur in Ausnahmefällen länger als sechs Monate andauern. Immer wieder werden bundesweit Haftbefehle daher noch vor Beginn einer Hauptverhandlung aufgehoben und die Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt. In diesem Fall aber hat das Oberlandesgericht Frankfurt Haftbeschwerden angesichts der drohenden mehrjährigen Freiheitsstrafen und der daraus resultierenden Fluchtgefahr der beachtlich vorbelasteten Männer verworfen.

Und weil sie die meisten Angeklagten aus diesem Grund schon lange nicht mehr gesehen haben, sind zum Prozessauftakt etliche Freunde und Verwandte in den "Externen Sitzungssaal 1" am Stolzenmorgen gekommen, um winkend, augenzwinkernd oder per mannigfaltiger Handzeichen Unterstützung zu signalisieren. Dabei werden die verpflichtenden Abstandsregeln geflissentlich ignoriert und die mindestens 1,50 Meter voneinander platzierten Stühle sogleich direkt vor der Scheibe im abgetrennten Zuschauerraum aufgestellt. Selbst die freundliche Ermahnung eines Justizwachtmeisters verhallt ungehört. Aber immerhin ist der erste Verhandlungstag mit Verlesung der Anklageschrift auch schon zu Ende.

Ausgangspunkt des Überfalls in Gießen soll demnach eine sexuelle Beziehung zwischen dem Opfer und einer jungen Frau gewesen sein. Beide hatten sich Ende 2018 in der Psychiatrie kennengelernt und rund ein Jahr lang regelmäßig getroffen haben. Dafür soll die 25-Jährige stets mit 30 Euro entlohnt worden sein. Ihr Freund, der als Nebenkläger an dem Prozess teilnimmt, soll ihr schließlich angeboten haben, gegen viel Geld auch mit anderen Männern zu schlafen. Davon soll sie einem der Angeklagten, mit dem sie in der Zwischenzeit eine Beziehung eingegangen war, erzählt und ihm gleichzeitig auch von den einträglichen Drogengeschäften des Mannes berichtet haben. Am Abend des 7. Dezember 2019 soll dieser 26-Jährige "geplant haben, den Geschädigten überfallen und ausrauben zu lassen, weil der seine Freundin auf den Strich schicken wollte", schildert Staatsanwalt Moriz Leo Musinowski. Deshalb habe er einen Bekannten aus der gemeinsamen Drogentherapie in Offenbach angerufen und ihm versichert, dass es in der Wohnung in Gießen "etwas zu holen" gibt.

Ringe, Perlenketten, Handy

Tatsächlich soll der mit einigen Komplizen nach Gießen geeilt sein und sich unter Mithilfe der 25-Jährigen Einlass verschafft haben. Statt der erhofften 50 Gramm Kokain und enorme Geldsummen sollen die Angreifer trotz des beherzten Einsatzes der gefährlichen Waffen jedoch nur winzige Mengen der Droge, 320 Euro und vier gefälschte Markenjacken sowie zwei Handys des Opfers erbeutet haben.

Als drei von ihnen kurz vor Weihnachten 2019 aus Geldnot den Überfall auf die 65-jährige Schmuckhändlerin ins Auge fassten, scheinen sie sich gemeinsam mit der 23-jährigen Mitangeklagten erneut wenig Gedanken um die konkrete Ausführung gemacht zu haben. Gleichwohl sollen sie von einer Beute von mindestens 10 000 Euro geträumt haben und zu diesem Zweck ebenfalls äußerst rabiat vorgegangen sein. Ringe, Perlenketten sowie das Handy der verletzten Frau hatten laut Staatsanwaltschaft letztlich einen Wert von knapp 3000 Euro. "Das meiste war nur Schrott", habe einer der Männer anschließend beklagt.

Fast alle Angeklagten haben über ihre Verteidiger im Sitzungssaal ankündigen lassen, dass sie sich zu den Vorwürfen äußern werden. Der Prozess soll am 4. Februar fortgesetzt werden.