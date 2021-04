Prozess um Bombenattrappe am Bahnhof Gießen: Freispruch

Archivfoto: Friese

GIESSEN - Zur selben Zeit am selben Ort: Dass in den frühen Morgenstunden des 5. Februar 2018 eine Bombenattrappe im Gießener Bahnhofsgebäude deponiert wurde, steht zweifelsfrei fest. Unumstritten ist auch, dass sich ein 28-jähriger Österreicher dort im Erfassungsbereich der Überwachungskameras bewegte. Einen Zusammenhang konnte Strafrichterin Birgit Ruppel am Dienstag allerdings nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen. Folglich war der Angeklagte von der vorgeworfenen Störung des öffentlichen Friedens sowie der Vortäuschung einer Straftat freizusprechen. Die Beweislage blieb in dem Prozess vor dem Amtsgericht Gießen dünn - wohl auch aufgrund "unglücklicher Ermittlungen der Polizei", wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer betonte.

Die Erleichterung steht dem 28-Jährigen förmlich ins Gesicht geschrieben. "Ich bin sehr dankbar", sagt er nach dem Schlussvortrag von Amtsanwalt Martin Sorg und hält mit beiden Händen seine Brust. Auch am letzten Verhandlungstag ist der in Osthessen lebende Mann ohne Rechtsbeistand vor Gericht erschienen. Immer wieder hatte er beteuert, mit den mehr als drei Jahren zurückliegenden Geschehnissen "null zu tun" zu haben und sich den Ablauf selbst nicht erklären zu können.

Rückblick: Ein Hinweisgeber alarmierte am 5. Februar 2018 gegen 4 Uhr morgens die Bundespolizei am Bahnhof. Wenig später bestätigte die losgeschickte Streife den Fund einer "unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung" auf einem Sitzplatz vor dem "Service Point". Einer der Polizisten schilderte im Zeugenstand, dass er aufgrund des Erscheinungsbildes sowie der Platzierung des "Pakets mit Schnüren" und des Fläschchens Glycerin sofort von einer Gefahrensituation ausgegangen sei. Die Bahnhofshalle und das angrenzende Gleis 1 wurden daraufhin evakuiert, der Zugverkehr unterbrochen. Die angeforderten Sprengstoffexperten setzten zunächst ein Roboterfahrzeug ein, bevor sie gegen 7.15 Uhr Entwarnung geben konnten. Bei der anschließenden Untersuchung der beiden länglichen "stärkehaltigen und wachsartigen" Gegenstände konnten allerdings keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren festgestellt werden. "Das ist auffällig und war so nicht zu erwarten", stellt die Strafrichterin fest. Auf einer weggeworfenen Chipstüte hatte der Österreicher damals nämlich sehr wohl Fingerabdrücke hinterlassen - kurz nach dem Gang zum Mülleimer soll er dann die Sprengstoffattrappe abgelegt haben.

Vorbestrafter Hinweisgeber

Handschuhe trug der 28-Jährige aber nicht, das ist auf den Aufnahmen der Überwachungskamera zu erkennen. Anders als ein nach wie vor unbekannter Mann, der sich im Wartebereich zu dem angetrunkenen Angeklagten gesellte und sein Gesicht unter einer Kapuze verdeckte. "Da er sich in direkter Nähe aufhielt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte die Attrappe deponiert hat", so Amtsanwalt Sorg. Tatsächlich bestehe sogar die Möglichkeit, dass es sich bei eben diesem Mann um den späteren - strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getretenen - Hinweisgeber handle. Vor allem aber sei die Auflösung der Videoaufnahmen "derart schlecht", dass selbst nach erneuter Auswertung mit technisch höheren Standards "nicht identifizierbar ist, was auf dem Sitzplatz neben dem Angeklagten liegen geblieben ist".

In ihrer Urteilsbegründung führt Birgit Ruppel nochmals aus, warum sich der 28-Jährige überhaupt vor Gericht verantworten musste. "Man sieht auf den Bildern, wie Sie Ihre Tasche ausräumen und dann etwas auf dem - bis dahin leeren - Nachbarsitz zurücklassen. Die Polizei ist deswegen davon ausgegangen, dass Sie es gewesen sind." Die abgelegten Gegenstände seien "möglicherweise optisch vergleichbar" mit dem später gefundenen Sprengstoffnachbau. Beweisen lasse sich dies aber nicht, zumal die Videoauswertung Lücken aufweise.

Der Angeklagte wirkt gelöst, als er den Gerichtssaal verlässt. "Normalerweise würde ich jetzt 'Auf Wiedersehen' sagen", meint er freundlich lachend. "Aber in diesem Fall lasse ich das lieber."