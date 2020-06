Prozess um sexuellen Missbrauch in Gießen: Mutter hatte frühen Verdacht

Am zweiten Verhandlungstag hat die geschiedene Ehefrau des Angeklagten vor Gericht ausgesagt. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Auf der kurzen Fahrt vom Restaurant nach Hause wird im Auto noch gesungen. Trotz der Jahreszeit sei es ein lauer und obendrein "superschöner und lustiger Abend" gewesen, erinnert sich die Gießenerin an den 26. Oktober 2014. Detailliert im Gedächtnis geblieben ist der 52-Jährigen dieser Sonntag in den Herbstferien allerdings aus ganz anderem Grund. Nach dem Gaststättenbesuch - der Abend sollte eigentlich gemütlich auf der heimischen Terrasse ausklingen - habe ihre Tochter plötzlich um ein Gespräch unter vier Augen gebeten. "Mama, Du darfst nicht sauer werden. Mir passieren Sachen, immer nachts." Nach diesem Satz sei das Mädchen in Tränen ausgebrochen - und sie habe im ersten Moment gar nicht verstanden, "was hier gerade los ist". Heute ist der geschiedene Ehemann der Berufsschullehrerin wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern vor dem Gießener Landgericht angeklagt. Vom Kindergartenalter an soll er sich über Jahre hinweg an seiner entwicklungsverzögerten und körperlich behinderten Tochter vergriffen haben, zuletzt an eben jenem Sonntag im Oktober 2014. In ihrer Zeugenaussage hat die Mutter des Mädchens nun geschildert, dass sie schon viel früher das Gefühl hatte, "dass etwas nicht stimmt".

"Ein Schock"

Mit zusammengekniffenen Augen und verschränkten Armen lauscht der Angeklagte den Erzählungen seiner Ex-Frau. Der 49-Jährige sagt am zweiten Verhandlungstag kein Wort, ab und zu schüttelt er mit dem Kopf. Die Mutter seiner Zwillingstöchter lässt die einstige Liebesbeziehung Revue passieren. Kennengelernt in einem Gießener Club mit Mitte 20 sei man sich schnell nähergekommen, bald darauf zusammengezogen. "Wir hatten eine gute Zeit", sagt sie. Im Jahr 2000 wurden die Mädchen geboren, dabei habe ihr Ehemann "nie so den Kinderwunsch gehabt". Etwa sechs Jahre später habe die Beziehung erste Risse bekommen, die Spannungen seien ab 2010 "immer schwerer zu ertragen" gewesen. Wegen "jeder Kleinigkeit" sei ihr Partner wütend geworden, bis die Situation kurz vor dem 13. Geburtstag der Töchter eskalierte. Die "sehr tränenreiche" Trennung soll dennoch "maximal kooperativ" abgelaufen sein. Das frühere Paar einigte sich vertraglich darauf, dass Frau und Kinder bis zur Volljährigkeit der Mädchen gemeinsam im Elternhaus des Vaters wohnen dürfen. Die "Papa-Wochenenden" fanden in der neuen Wohnung des Angeklagten oder auf wechselnden Campingplätzen - bei sogenannten "Bus-Treffen" - statt. Dort soll es auch zum Missbrauch gekommen sein. Begonnen haben die Übergriffe laut Anklage aber bereits kurz nach dem fünften Geburtstag der heute 20-jährigen Tochter.

Der Abend Ende Oktober 2014, "als ich von der Sache erfahren habe", sei "ein Schock" gewesen, sagt die Mutter nun vor Gericht. "Mama, ich habe so Angst, dass ich schwanger bin" - viel mehr habe das Mädchen damals gar nicht gesagt. Die eloquente Frau ringt im Zeugenstand mit den Tränen, macht eine kurze Pause. "Das wird nie wieder passieren, ich passe auf Dich auf", habe sie ihrer Tochter dann versichert. Doch aus der Schilderung der 52-Jährigen klingt auch Überforderung. Den "verklebten Schlafanzug" der Jugendlichen habe sie sofort gewaschen und "nicht darüber nachgedacht, dass ich ihn hätte aufbewahren sollen". Rat holte sie sich noch am selben Abend bei einem befreundeten Polizisten. "Hier geht es nicht um falsch parken, Du musst das zur Anzeige bringen", habe der appelliert. Mit den Vorwürfen schließlich konfrontiert, habe ihr der Vater der Kinder Kalkül unterstellt: "Aha! So willst Du Dir also das Haus unter den Nagel reißen."

Die Mutter verschweigt nicht, dass ihre Tochter dazu neigt, Erzählungen mit erfundenen Details aufzupeppen. "Sie fühlt sich noch als Kind", erklärt die 52-Jährige. Und auch eine gewisse "Distanzlosigkeit" und das "nicht altersgemäße" Kuschelbedürfnis gehörten zum Charakter der jungen Frau. An den erhobenen Anschuldigungen zweifelt die Mutter allerdings nicht. Im Rückblick fallen ihr Situationen ein, die aufhorchen lassen. "Ich dachte damals, ich sehe Gespenster", resümiert sie. Eine Situation im Jahr 2010 ist noch besonders präsent. Regelmäßig sei ihr Mann mit den Mädchen duschen gegangen, habe ihnen danach die Fußnägel geschnitten. Nackt hätten die Kinder dafür stets in das elterliche Schlafzimmer laufen müssen. Darauf angesprochen sei der Vater "direkt an die Decke gegangen". In der Folgezeit habe sie sich manchmal angeschlichen und "besonders aufgepasst, doch da war nichts". Die Frau suchte den Fehler schließlich "bei mir selbst". Doch auch, dass der Vater seine unbekleideten Töchter fotografierte, sei ihr irgendwann "unangemessen" vorgekommen. Den Mädchen habe sie dann auch vermittelt, nicht mehr nackt im Vorgarten zu spielen. Dabei dachte die Mutter allerdings eher an Fremde. "Vorbeilaufende Männer bekommen dann vielleicht Fantasien", sei ihr damals schlüssiger vorgekommen.

Der Prozess wird fortgesetzt.