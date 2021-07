Pseudonym durch fatalen Fehler aufgeflogen

In Deutschland in Sicherheit : Bobomurod Abdullaev. Foto: Reporter ohne Grenzen (RSF)

GIESSEN - Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität (JLU) einmal im Monat im Gießener Anzeiger ein Schicksal zensierter, bedrohter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal berichtet Michael Weise über den usbekischen Journalisten Bobomurod Abdullaev.

Seit Ende Januar ist Bobomurod Abdullaev in Berlin und damit in Sicherheit. Zuvor musste der usbekische Journalist bereits zum zweiten Mal aus seiner Heimat fliehen, weil ihm dort der Prozess wegen einer Straftat drohte, die er nicht begangen hat. Der Reporter, der auch als Korrespondent für das Institut für Kriegs- und Friedensberichterstattung (IPWR) sowie für Radio Ozodlik (den usbekischen Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty) arbeitete, ist der usbekischen Regierung schon seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Über 15 Jahre lang hatte er unter dem Pseudonym Usman Khaknazarov die repressive Politik von Staatspräsident Islom Karimov und dessen Nachfolger und Zögling Schawkat Mirsijojew kritisiert. In seinen Berichten legte er die verbrecherischen Methoden eines Regimes offen, das auch vor Morden an politischen Gegnern nicht zurückschreckte. Ende 2017 flog Abdullaevs Pseudonym jedoch auf und er wurde vom staatlichen Sicherheitsdienst festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, in seinen Artikeln zum gewaltsamen Umsturz der Regierung aufzurufen und damit die verfassungsrechtliche Ordnung Usbekistans zu gefährden. Fast acht Monate verbrachte der dreifache Vater in Untersuchungshaft, während der er auch gefoltert wurde. Im Mai 2018 wurde er unter der Auflage freigelassen, drei Jahre lang 20 Prozent seines Einkommens an den Staat zu zahlen.

Von November 2019 bis Februar 2020 konnte Abdullaev dank eines Stipendiums der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) und der "taz Panter Stiftung" nach Berlin kommen, um dort Abstand von der gewaltsamen Hafterfahrung und der ständigen Überwachung durch den Sicherheitsdienst zu gewinnen. Von Deutschland aus reiste er im März 2020 nach Kirgisien, wo er verhaftet und nach Usbekistan ausgeliefert wurde. Das dort laufende Strafverfahren wurde zwar schließlich eingestellt, doch Abdullaev konnte sich in seiner Heimat nicht mehr sicher fühlen. Über die Türkei gelang es ihm, erneut nach Deutschland zu kommen, wo er Anfang 2021 ein ROG-Nothilfe-Stipendium erhielt, an dem sich auch der Gießener Verein "Gefangenes Wort" substanziell beteiligt. Derzeit schreibt der usbekische Regimekritiker an zwei Büchern.

In "Heimlich gegen Geheimisse" berichtet Abdullaev, wie er als Usman Khaknazarov das Karimov-Regime kritisierte, wie es ihm gelang, 15 Jahre lang unentdeckt zu bleiben und wie sein Pseudonym schließlich durch den fatalen Fehler einer Vertrauensperson aufflog. Das zweite Buch hat den Arbeitstitel "Aufwachen und aufwecken!" und soll eine Art Wegweiser für den legalen Widerstand gegen die Willkürherrschaft der usbekischen Behörden werden. Gleichzeitig will der Autor mit diesem Buch die gespaltene Gesellschaft vereinen und das herrschende gegenseitige Misstrauen überwinden. Zudem betreibt Abdullaev einen erfolgreichen YouTube-Channel "Fakt va Fikr" ("Fakt und Meinung"), der in den sechs Monaten seit seiner Gründung bereits 18 000 Abonnenten gewonnen hat. In seinen Videos spricht der Exilant über die bürgerfeindliche Verfassung und die korrupte Regierung seines Landes, gibt aber auch konkrete Ratschläge, wie man seine politischen Rechte schützen kann.

Bis auf Weiteres möchte Abdullaev in Deutschland bleiben, eine Rückkehr kommt für ihn vorerst nicht in Frage: "Offenbar wollen die usbekischen Behörden die Verfolgung gegen mich nach den Präsidentschaftswahlen im Lande, die für den 24. Oktober angesetzt sind, wieder aufnehmen", befürchtet er. Hoffnung auf Besserung ist derzeit nicht in Sicht. Erst kürzlich wurde der usbekische Blogger Otabek Sattoriy zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er es gewagt hatte, einen Provinzgouverneur zu kritisieren.