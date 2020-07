Psychiater aus Gießen haben die psychischen Folgen von Corona im Blick

Für Menschen mit psychischer Erkrankung ist Corona eine besondere Belastung. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

GIESSEN. Von dem typischen Corona-Fall will Prof. Michael Franz beim Blick auf Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungen und der Pandemie nicht sprechen. Dass der Ärztliche Direktor von Vitos Gießen-Marburg und Frank Dannhoff, stellvertretender Klinikdirektor und leitender Oberarzt am Gießener Standort, dennoch im Verlauf der Pandemie eine Verdichtung schwer betroffener Patienten verschiedener Diagnosen auf ihren Stationen erleben, bringen sie mit Vorerkrankungen in Verbindung. "Zu den Gruppen, die jetzt dekompensieren, gehören in unserer Erfahrung viele alkoholkranke Menschen, vor allem wenn sie isoliert leben. Das Gleiche gilt für Angstpatienten, Depressionen, Borderlinestörungen und Psychosen", teilen die beiden Fachärzte mit.

Kontrollverlust

"Vermehrt akute psychische Erkrankungen treten nicht generell in der Bevölkerung auf. Es müssen bestimmte Faktoren zusammenkommen", informieren die Mediziner. Ängste vor Ansteckung, Kontrollverlust, Einsamkeit und unerwarteten finanziellen Risiken beeinträchtigten jeden Menschen auf der Basis der Muster, die er psychisch in sich trage. "Kreative kämpferische Menschen machen das Beste draus, entwickeln vielleicht sogar etwas Neues, was später einen Wert behält. Bei latent oder manifest psychisch erkrankten Menschen wird deren jeweiliges Muster durch den Anstieg von Belastungen oder den Wegfall von Kompensationsmöglichkeiten aktiviert. Der latent oder manifest depressive Mensch bekommt negative Gedanken, grübelt mehr, dies führt zu Schlafstörungen, dann sinken Kraft und Antrieb", so die Fachleute.

Isolation könne bei solchen Menschen ebenfalls ein Auftreten depressiver Symptome verstärken, während der zu Paranoia neigende Mensch leichter Wahngedanken bekomme, zumal wenn er von Verschwörungstheorien im Internet lese. "Menschen, die zu emotionaler Instabilität neigen, können ihre Anspannung schlechter regulieren und rasten mehr aus. Bei ängstlichen oder manifest Angst-kranken Menschen steigt wiederum die Angst", erläutern die Kliniker die Zusammenhänge zwischen psychischer Erkrankung und Corona-Krise. Die Inanspruchnahme der stationären Behandlungen scheine sich nach der Verdichtung aber nach und nach wieder zu regulieren.

Die Akut-Psychiatrie selbst hat die Pandemie zumindest zeitweilig verändert. Denn auch hier habe man Anfang März Kapazitäten geschaffen, um im Fall eines starken Ausbruchsgeschehens Covid-positive Patienten aufnehmen zu können. "Das bedeutete, wie in allen Akutkliniken, eine Einschränkung der Aufnahme sogenannter 'elektiver' Behandlungen. Akut notwendige Behandlungen sollten unter möglichst sicheren Hygienebedingungen weitergeführt werden", erläutern Franz und Dannhoff. Gleichzeitig sei das Schutzmaterial zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend vorhanden gewesen, und es habe unbedingt vermieden werden sollen, dass infizierte Patienten in die Kliniken kommen beziehungsweise dass sie andere Patienten und Mitarbeiter anstecken.

Soziale Netzwerke

Hinzu sei eine starke Verunsicherung bis Angst in der Bevölkerung vor einer Ansteckung mit dem Virus gekommen: "Daher versuchten viele Patienten, die normalerweise in die Klinik gehen würden, lieber zu Hause durchzuhalten." In vielen Fällen mag dies aus Sicht der Fachleute eine Weile funktioniert haben, doch zwischenzeitlich beobachte man zunehmend, dass Patienten ohne psychiatrische Behandlung beziehungsweise in der Isolation dekompensierten. "Vor allem diejenigen ohne soziale Netzwerke hielten es nicht lange durch", berichten die Fachärzte. Vitos habe auf diese Situation auch mit telepsychiatrischer Behandlung reagiert. "In den letzten Wochen scheint sich der Eindruck in der Bevölkerung zu wandeln. Daher kommen zur Zeit viele Patienten mit schweren psychischen Störungen zur Aufnahme, die sich gegen eine Behandlung gewehrt hatten und nun stark in der Krise sind", resümieren Franz und Dannhoff. Auch Patienten mit existenziellen und wirtschaftlichen Ängsten oder mit Furcht vor einer Erkrankung kämen in die Klinik.