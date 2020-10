Psychiatrie-Ambulanz an Uniklinik Gießen stärker nachgefragt

Das Gießener Bündnis veranstaltet am "Welttag der Seelischen Gesundheit" (Samstag, 10. Oktober) mehrere Aktionen: Zum einen gibt es von 10 bis 14 Uhr einen Stand in der Innenstadt an der Ecke Seltersweg/Löwengasse, wo Prof. Mulert und andere Experten für Infos, Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Ebenfalls am Samstag geht unter der Adresse https://seelischegesundheit-giessen.net eine Internetseite online, auf der teils bekannte heimische Persönlichkeiten aus Politik, Kulturleben und von Sportvereinen schildern, was sie selbst tun, um gut durch die Krise zu kommen. Darüber hinaus hält am Donnerstag, 15. Oktober, ab 18 Uhr der Forscher und Leitende Psychiatrie-Oberarzt Prof. Oliver Tüscher (Mainz) den Online-Vortrag "Resilienz - was die psychische Gesundheit schützt". Die Zugangsdaten hierfür erhält man unter: info@seelischegesundheit-giessen.net.

Mit Unterstützung der Vitos-Kliniken Gießen-Marburg und des Bündnisses gegen Depression Marburg-Biedenkopf gibt es zudem am 10. Oktober von 17 bis 19 Uhr eine Online-Autorenlesung von Heide Fuhljahn. Mit ihrem Buch "Kalt erwischt - wie ich mit Depressionen lebe und was mir hilft" stand sie mehrere Wochen auf der "Spiegel"-Bestsellerliste. Die Zoom-Zugangsdaten für den Vortrag lauten: https://zoom.us/j/95944585996?pwd=bGtwTGRZMUNrdVgwcFU1Q1QwVzVvdz09, Kenncode: 414699, Meeting-ID: 959 4458 5996. (fod)