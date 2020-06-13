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Samstag, 13.06.2020 - 10:00
5 min

Psychologin der JLU Gießen erklärt: So gelingt Rückkehr in Kita-Alltag

Kitas haben wieder geöffnet. "Und jeder Schritt zurück zu alltäglichen Strukturen ist gut für Kinder", betont Psychologin Prof. Christina Schwenck von der JLU Gießen. Müssen die Mädchen und Jungen trotzdem erst wieder neu eingewöhnt werden? Und welche Spuren hat die Krise hinterlassen?

Von Benjamin Lemper
"Du bist nicht allein": Die von Kindern an viele Fensterscheiben gemalten Regenbogen sind in der Corona-Krise zum Zeichen der Solidarität und der Aufmunterung geworden. Symbolfoto: dpa

"Du bist nicht allein": Die von Kindern an viele Fensterscheiben gemalten Regenbogen sind in der Corona-Krise zum Zeichen der Solidarität und der Aufmunterung geworden. Symbolfoto: dpa

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"Du bist nicht allein": Die von Kindern an viele Fensterscheiben gemalten Regenbogen sind in der Corona-Krise zum Zeichen der Solidarität und der Aufmunterung geworden. Symbolfoto: dpa

"Du bist nicht allein": Die von Kindern an viele Fensterscheiben gemalten Regenbogen sind in der Corona-Krise zum Zeichen der Solidarität und der Aufmunterung geworden. Symbolfoto: dpa

Prof. Christina Schwenck. Foto: JLU/Wegst

Prof. Christina Schwenck. Foto: JLU/Wegst

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