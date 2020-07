Psychosomatische Ambulanz an Vitos-Klinik

Für die Patienten da: Prof. Uwe Gieler (Zweiter von rechts) und sein Team der Vitos-Klinik für Psychosomatik Gießen. Foto: Vitos Gießen-Marburg

Gießen (red) Die Vitos-Klinik für Psychosomatik Gießen erweitert ihr Therapieangebot um eine psychosomatische Ambulanz. Bislang konnten Patientinnen und Patienten hier stationär oder in der Tagesklinik behandelt werden - nun ist auch eine ambulante Psychotherapie in Haus 10 auf dem Gelände an der Licher Straße 106 möglich.

"Wir können damit ein sehr schnelles und kurzfristig verfügbares Psychotherapie-Angebot machen", sagt Prof. Dr. Uwe Gieler. Gieler ist seit Anfang Juli neuer Klinikdirektor der Vitos-Klinik für Psychosomatik Gießen. Das Angebot umfasst auch die Hilfe in akuten Krisen, so genannte Krisenintervention.

Die psychosomatische Medizin legt den Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen Körper (Soma) und Psyche. Zum Beispiel können belastende körperliche Symptome, für die keine organische Ursache gefunden wurde, ihren Ursprung in der Psyche haben: etwa Erschöpfung, Hautprobleme, Schmerzen, oder Herz-Kreislauf-Störungen. Die Betroffenen haben oft eine jahrelange Arzt-Odyssee hinter sich, bei der zugrunde liegende psychische Störungen wie Depressionen, Burnout oder Angststörungen oftmals unerkannt bleiben. Das Problem: Wer sich eine psychosomatische Behandlung wünscht, muss sich teils auf lange Wartezeiten für Termine bei niedergelassenen Fachärzten oder Psychotherapeuten einstellen. Hier soll das Angebot der Vitos-Klinik eine Lücke schließen.

In der Ambulanz wird zunächst erörtert, ob eine ambulante, eine teil- oder vollstationäre Behandlung sinnvoll ist. Die Therapietermine dienen dann als Überbrückung bis der passende Behandlungsplatz frei ist. Außerdem können Patientinnen und Patienten behandelt werden, die nach einer stationären Therapie weitere therapeutische Begleitung brauchen.

Für die Aufnahme in der psychosomatischen Ambulanz Gießen benötigen Interessierte die Überweisung eines Facharztes/einer Fachärztin für Psychiatrie-Psychotherapie. In Ausnahmefällen können auch Allgemeinärzte oder andere Fachärzte eine Überweisung ausstellen. ? Fragen zur Aufnahme beantwortet das Ambulanzteam unter der Rufnummer 0641/403-378.