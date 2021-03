Psychosomatische Tagesklinik in Gießen öffnet wieder

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein neues Zuhause und mehr Therapieplätze: Die Vitos psychosomatische Tagesklinik Gießen öffnet wieder ihre Pforten und erweitert ihr Behandlungsangebot. Der Betrieb der Tagesklinik hatte zuvor Pandemie-bedingt ruhen müssen, da die teilstationären Patienten räumlich nicht ausreichend von den vollstationären Patienten getrennt werden konnten. Das sieht das Hygienekonzept von Vitos, mit dem für den bestmöglichen Infektionsschutz in allen Kliniken und Einrichtungen gesorgt wird, jedoch als Voraussetzung für einen sicheren Betrieb vor, heißt es in einer Mitteilung.

Mit dem Umzug ins Obergeschoss der Klinik für Psychosomatik auf dem Gießener Vitos Gelände werde diese Voraussetzung nun erfüllt. Die Tagesklinik verfügt nun sogar über einen separaten Eingang auf der Gebäuderückseite. Für den Schutz von Patienten und Personal wird außerdem (unter anderem) mit regelmäßigen Coronatests gesorgt.

Nach Abschluss der letzten Renovierungsarbeiten beginnen ab Mitte März wieder die ersten tagesklinischen Patienten eine Behandlung. Die Zahl der Therapieplätze wurde dank der großzügigen neuen Räume von fünf auch acht erhöht. In der Tagesklinik werden Menschen mit allen Formen von psychosomatischen Erkrankungen behandelt - also solchen, bei denen körperliche und psychische Faktoren eng zusammenhängen. Dazu zählen zum Beispiel Angsterkrankungen, Depressionen und Burnout, Essstörungen, aber auch körperliche Beschwerden, für die keine organische Ursache gefunden werden konnte. Die Klinik hat darüber hinaus einen Behandlungsschwerpunkt im Bereich Psychodermatologie, denn auch chronische Hauterkrankungen oder Allergien mit starken Symptomen können psychische Belastungen nach sich ziehen. Die Vitos-Klinik für Psychosomatik verfügt neben Tagesklinik und stationärem Bereich auch über eine psychosomatische Ambulanz, in der eine Krisenintervention und eine überbrückende psychotherapeutische Betreuung möglich sind.

Die Vitos Klinik für Psychosomatik Gießen befindet sich in Haus 10 auf dem Vitos Gelände in der Licher Straße 106 in Gießen. Kontakt: 0641/ 403-378 (Tagesklinik/ Ambulanz) oder 0800/8486700.