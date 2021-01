Publikation der JLU Gießen: "Wir sind dem Tod ausgeliefert"

Aus glücklichen Tagen: Der kleine Yitskhok gemeinsam mit seinem Vater Elihu Rudashevski in Wilna. Foto: Metropol Verlag

GIESSEN - Die guten Nachrichten verbreiten sich schnell. Schon winken sich die Menschen mit glücklichen Augen zu. Und viele beginnen zu feiern. Denn die Deutschen haben eine "gigantische Niederlage" erlitten. Aus diesem Grund scheint im Februar 1943 die Befreiung schier greifbar. "Ich fühle ihr Nahen mit all meinen Sinnen", hält Yitskhok Rudashevski in seinem Tagebuch fest. Darauf gilt es, sich vorzubereiten. "Die Zukunft wird engagierte Leute brauchen", ist der Junge überzeugt. Doch Stalingrad bringt nicht die verzweifelt ersehnte Wende zum Überleben. Bereits einen Monat später nehmen die NS-Schergen die Vernichtungsaktionen im Ghetto von Wilna (Vilnius) wieder auf. Auch der 15-Jährige muss erkennen: "Wir sind ungeschützt und dem Tod ausgeliefert." Im April reißen seine Aufzeichnungen ab: "Uns kann das Schlimmste geschehen", lautet der letzte Eintrag. Noch ein halbes Jahr lang können sich Yitskhok und seine Familie unter grauenvollsten Bedingungen verstecken. Dann werden auch sie aufgespürt und an der Exekutionsstätte von Ponar, dem litauischen Paneriai, ermordet.

Mehr als 77 Jahre nach seinem Tod liegt sein berührendes und beeindruckendes Tagebuch nun endlich auf Deutsch vor. Zu verdanken ist das Wolf Kaiser, der die Ausgabe sorgfältig übersetzt und liebevoll kommentiert hat. Erschienen ist die vom einstigen stellvertretenden Direktor des Hauses der Wannsee-Konferenz betreute Edition als neunter Band der weit über Gießen hinaus beachteten "Studien und Dokumente zur Holocaust- und Lagerliteratur", die von der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Justus-Liebig-Universität (JLU) herausgegeben werden. Und der renommierte Berliner Metropol Verlag, der die Reihe seit 2015 veröffentlicht, hat wiederum eine markant gestaltete Publikation vorgelegt. Damit ist es erneut gelungen, ein erschütterndes Dokument des nationalsozialistischen Vernichtungswahns dem Vergessen zu entreißen. Besondere Bedeutung kommt dem Tagebuch von Yitskhok Rudashevski auch deshalb zu, weil er darin Zeugnis ablegt über den zehntausendfachen Mord an den osteuropäischen Juden. Vor allem aber auch, weil es sich als Überlieferung eines Jugendlichen als Schullektüre geradezu aufdrängt.

In Deutschland kein Begriff

"Die Tage sind sonnig und warm", als die Aufzeichnungen im Sommer 1941 anfangen. Unmittelbar bevor deutsche Truppen die litauische Metropole besetzen. Mit rund 70 000 jüdischen Einwohnern - darunter wohl 10 000 Flüchtlinge - galt die heutige Hauptstadt Litauens als "Jerusalem des Ostens". Die Stadt war ein Zentrum jüdischen Lebens und jüdischer Gelehrsamkeit. Obendrein hatte dort das Jiddische Wissenschaftliche Institut (YIVO), das sich der Erforschung der jiddischen Geschichte und Kultur widmete, bis 1940 seinen Hauptsitz.

Das ununterbrochene Heulen der Sirenen am 22. Juni 1941 machte dem Jungen schnell klar: "Die Hitler-Anhänger haben unser Land angegriffen. Sie haben uns einen Krieg aufgezwungen." Wann Yitskhok mit dem Schreiben des Tagebuchs begonnen hat, lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Der erste Teil scheint in der Rückschau verfasst worden zu sein, die Daten beziehen sich auf einschneidende Ereignisse wie die Anordnung, dass Juden "vorn und hinten Abzeichen tragen müssen", und die Einrichtung des Ghettos. Dem kleinen klugen Autor bleiben auch die Massenverhaftung und Verschleppung der jüdischen Bewohner aus den Gassen des Ghettos nicht verborgen. Zunächst war ungewiss, wohin die Kinder, Frauen und Männer gebracht wurden. "Später wurde es bekannt: nach Ponar, wo sie erschossen wurden." Ponar, "das mit Blut geschriebene Wort mit einer Wunde", "das große Grab", das "Schlachthaus für Tausende Juden" war vor dem Krieg ein beliebter Ausflugsort, etwa zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. An Gruben streckten dort Einsatzkommandos von Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst, Wehrmachtssoldaten und litauischen Kollaborateuren mindestens 80 000 Menschen nieder, heißt es in den Anmerkungen. Überwiegend Juden, aber auch Polen, Russen, Roma und litauische Kommunisten. In der Bundesrepublik ist dieser Ort der schändlichen Verbrechen unter deutscher Ägide indes kaum ein Begriff.

"Ein Kind im Ghetto ist nicht zu vergleichen mit einem Kind aus ruhigen Zeiten." Diese Worte des Dichters und Widerstandskämpfers Abraham Sutzkever aus seinen 1946 publizierten Schilderungen aus dem abgeriegelten Wohnbezirk in Wilna stellt Wolf Kaiser seiner Einführung voran. Denn ein Kind, das ein Versteck bei Mordaktionen durchlebt hat, entwickele mehr Verantwortungsgefühl für sich und die Gesellschaft. Das Tagebuch von Yitskhok Rudashevski bekräftigt diese Einschätzung auf imposante Weise und geht gleichzeitig noch weit darüber hinaus.

Obwohl er um die Ermordung von Angehörigen und Freunden weiß und keinen Zweifel daran haben kann, dass auch sein Leben ständig bedroht ist, bleibt der junge Intellektuelle wissbegierig, will unbedingt lernen und ist fasziniert von der Literatur. "Für mich ist das Bücherlesen im Ghetto das größte Vergnügen", vermerkt er am 13. Dezember 1943 aus Anlass der 100 000. Buchausleihe aus der Ghettobibliothek. "Das Buch verbindet uns mit der Zukunft, das Buch verbindet uns mit der Welt." Der 15-Jährige begeisterte sich auch für kulturelle Darbietungen, nahm selbst daran teil und kommentierte sie durchaus kritisch, wenn sie seinen Ansprüchen nicht genügten. Doch Yitskhok skizziert nicht nur das Eingesperrtsein, die Kälte und Hunger sowie den schmerzlichen Verlust von nahestehenden Menschen, er macht die Lebensverhältnisse zugleich zum Forschungsgegenstand seiner Geschichtsgruppe und reflektiert dabei auch seine eigene Rolle. "Ich habe einen Vorgeschmack von der Aufgabe des Historikers bekommen. Ich sitze am Tisch und stelle Fragen und notiere die schlimmsten Leiden mit kalter Objektivität." In den letzten Monaten engagiert er sich zudem politisch, beteiligt sich an konspirativen Treffen einer kommunistischen Jugendgruppe und setzt voller Hoffnung auf die sowjetische Offensive, die "bewundernswert vorankommt".

Scharfsinnig und differenziert

In den engen Gassen begegnen ihm immer wieder auch litauische Häscher, die Juden mit Gewalt aus ihren Verstecken holen. Gleichwohl ist er sich im Klaren darüber, dass die deutschen Besatzer die Haupttäter sind. Sein scharfsinniges und differenziertes Denkvermögen beweist er auch, wenn er die Ambivalenz der jüdischen Funktionsträger im Ghetto beleuchtet. Sein Verständnis aber hat durchaus Grenzen. "Unverhohlenen Hass bringt er den jüdischen Polizisten entgegen, die sich zu Werkzeugen der deutschen Mörder machen lassen und die Rolle der litauischen Kollaborateure bei der Verbringung von Juden nach Ponar übernehmen", fasst Wolf Kaiser in seiner Einführung zusammen.

Von seiner Familie kann allein seine Cousine Sore Voloshin während des Transports nach Ponar entfliehen und sich den Partisanen anschließen. Sie kehrt im Juli 1944 ins ehemalige Ghetto zurück und entdeckt in der "Maline" - dem Versteck - verstaubte Fotos und ein Schreibheft. "Das sind Notizen meines Freundes", schreibt sie in einem kurzen Bericht, mit dem die Edition endet. Und fügt hinzu: "Nun bleibt nur sein Tagebuch übrig, das uns so viel über seine Eindrücke mitteilt, über das, was ihm geschah, und all seine Erfahrungen." Die junge Frau übereignete ihren Fund dem Jüdischen Museum Wilna, das 1944 von Überlebenden eingerichtet, aber 1949 von den Sowjets wieder geschlossen wurde. Abraham Sutzkever hat dafür gesorgt, dass das handschriftliche Original ins Archiv des nach New York verlegten YIVO aufgenommen wurde. Er veröffentlichte 1953 eine gekürzte jiddische Ausgabe, auf Hebräisch erschien das Tagebuch 1968. Fünf Jahre später folgte eine Edition in englischer und 2016 in französischer Sprache.

Yitskhok Rudashevski, Tagebuch aus dem Ghetto von Wilna Juni 1941-April 1943. Herausgegeben von Wolf Kaiser und der Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Metropol Verlag Berlin 2020, 148 Seiten mit Fotos, 16,90 Euro.