"Punk ist gesund und munter"

Tijan Sila schreibt nicht nur über Punk, er hat auch eine Playlist mit ausgesuchten Punk-Hits auf Spotify zusammengestellt: Tijan Sila. Foto: Miriam Stanke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es geht heftig zu im neuen Roman "Krach" von Tijan Sila (40). Der in Sarajewo geborene, in der Pfalz aufgewachsene Schriftsteller erzählt von einer Landjugend in den späten 90ern. Der junge Gansi spielt in einer Punkband, himmelt Sängerin Ursel an, zofft sich mit seinen zwei kleinen Zwillingsschwestern und steht vor dem Abitur - sowie einer ungewissen Zukunft. Sila erzählt diese Geschichte in einen drastischen, zugänglichen und bisweilen auch sehr witzigen Ton. Pfälzer Dialekt inklusive. Im Interview spricht der Autor, Berufsschullehrer und Musiker über den Roman, den Zustand des Punk und Konzerterlebnisse mit seinen Schülern.

Ihr Erzähler Gansi bewegt sich in den späten 90ern als Landjunge mit bosnischen Wurzeln in der Punkszene einer pfälzischen Kleinstadt. Ich vermute, dessen Geschichte fußt auf Ihren eigenen Beobachtungen oder gar Erlebnissen?

"Krach" ist ein Roman und nicht wirklich autobiografisch. Aber ich schreibe immer über Themen, die mir intim bekannt sind.

Gansi ist mit Urteilen schnell bei der Hand. Das falsche T-Shirt, die falsche Frisur und vor allem die falsche Musik sind für ihn unmittelbare Ausschlusskriterien. Ist das die übliche jugendliche Abgrenzungsstrategie oder herrschten bei diesen Kleinstadtpunks tatsächlich besonders strenge Regeln?

LESUNG Tijan Sila stellt am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr seinen druckfrischen Roman "Krach" beim Literarischen Zentrum Gießen (LZG) vor. Die Veranstaltung findet als digitaler Livestream über YouTube statt. Den Link gibt es auf der LZG-Homepage. Der Zugang ist kostenfrei. Tijan Sila geboren 1981, emigrierte 1994 mit seiner Familie von Bosnien nach Deutschland. Nach einem Studium der Germanistik und Anglistik in Heidelberg arbeitet er heute als Lehrer an einer Berufsschule in Kaiserslautern. "Krach" ist sein dritter Roman. (red)

Sie sind keine tatsächlichen Ausschlusskriterien, schließlich kommt Gansi mit einem Mädchen zusammen, das Eric Carmen hört. Ein gewisser Geschmacksterrorismus gehört aber zum Habitus jeder wahren Subkultur.

In Ihrem Buch gibt es eine Menge Gewalt. Gleichzeitig steckt auch viel Witz und Komik drin. War Ihnen das besonders wichtig: die Balance zwischen diesen beiden Polen zu halten?

Nicht allzu sehr, nein. Ich glaube, für diese Balance habe ich ganz gute Instinkte.

Es tauchen eine Menge Neonazis, Schlägertypen und andere Unsympathen auf, die den Weg Gansis kreuzen. Zudem ein trauriger junger Bosnier, der nach kurzer Zeit wieder in seine Heimat abgeschoben wird. Trotzdem ist der Ton des Buches nie anklagend oder gar larmoyant. Den Dummköpfen dieser Welt begegnen Sie also lieber mit Spott und Witz als mit dem Pathos der Anklage?

Das kommt auf den Dummkopf an, manchmal bin ich auch zornig. In meiner Literatur geht es aber nicht um Dummköpfe, sondern um ganz gewöhnliche Menschen.

Zur Musik: Ich bin in Ihrem Buch auch auf eine Menge Namen von mir unbekannten Punkbands jenseits der "Ramones" und "Buzzcocks" gestoßen. Welche drei würden Sie mir unbedingt empfehlen?

"Redd Kross", "Thee Headcoatees", "Poison Idea". Wer Lust auf mehr hat: Zu "Krach" gibt es auf Spotify eine Playlist mit ausgesuchten Punk-Hits. Einfach "tijan sila spotify" googeln!

Und als bekennender "Tocotronic"- und "The Clash"-Hörer: Muss ich mir Gansis erbarmungsloses Urteil über diese beiden Bands wirklich zu Herzen nehmen?

Durchaus. Sie fragen doch nur, weil Ihnen der Zweifel längst am Herzen nagt.

Ich vermute, Sie stimmen der britischen Band "The Exploited" zu: Punk ist (zumindest als Haltung) noch längst nicht tot? Oder was sagt die Jugend dazu, die Sie als Berufsschullehrer anleiten?

Ich würde die Klammer streichen, Punk ist auch als Subkultur gesund und munter, die Konzerte waren bis unmittelbar vor dem Shutdown ausverkauft ("GAG" und "Turnstile" am 7. März in Wiesbaden) - und keineswegs bloß mit Senioren wie mir. Ich durfte zweien meiner Schüler beim Stagediven zuschauen.