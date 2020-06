"Qualifikation von Geflüchteten als Daueraufgabe begreifen"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bonn/Gießen (red). Mehr als 70 Millionen Menschen befanden sich laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) Ende 2018 auf der Flucht. Zwar überdeckt die Corona-Pandemie aktuell viele Krisenherde in der öffentlichen Wahrnehmung, die vielfältigen Fluchtursachen in Afghanistan, Syrien oder verschiedenen Ländern Afrikas sind aber weiterhin existent, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zum heutigen Weltflüchtlingstag.

"Wenn wir auf die gravierenden Krisen unserer Welt wie den Klimawandel, die Knappheit an natürlichen Ressourcen, die katastrophale Gesundheitsversorgung in vielen Ländern und die demografische Entwicklung blicken, müssen wir in den 20er Jahren von einer Verstärkung der wesentlichen Fluchtursachen ausgehen", sagte der Präsident des DAAD sowie der Gießener Justus-Liebig-Universität (JLU), Joybrato Mukherjee. "Wir müssen daher die Qualifizierung von Flüchtlingen im deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem als Daueraufgabe begreifen und unsere Institutionen entsprechend ausstatten." Die Migration und die damit verbundene notwendige Schaffung von Qualifizierungsmöglichkeiten werde trotz aktuell geringerer Flüchtlingszahlen in Deutschland ein Dauerthema für die Bundespolitik, die Hochschulen und damit für den DAAD bleiben. Auf die große Fluchtbewegung im Jahr 2015 hatte der DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) verschiedene Programme an deutschen Hochschulen ins Leben gerufen. Rund 10 000 Geflüchtete jährlich werden inzwischen sprachlich und fachlich auf ein Studium vorbereitet, über 40 000 Beratungen an den Hochschulen für geflüchtete Studieninteressierte durchgeführt. Zudem sind geschätzt 32 000 junge Menschen mit Fluchtgeschichte regulär an einer Universität oder Hochschule eingeschrieben. Die DAAD-Flüchtlingsprogramme seien, so Mukherjee, "eine sinnhafte Investition in die Zukunft junger Studieninteressierter und bereits ausgebildeter Akademiker aus Ländern, in denen Krieg, Katastrophen oder Zerstörung herrschen".