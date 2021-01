Quote der Arbeitslosen im Bezirk Gießen weiter bei 4,9 Prozent

Jahreszeitlich bedingt wurden im Dezember weniger Frauen als Männer erwerbslos gemeldet. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Erholung auf dem Arbeitsmarkt hat sich verlangsamt. So waren im Dezember bei der Agentur für Arbeit Gießen insgesamt 18 399 Menschen arbeitslos gemeldet - 21 weniger als im November. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,9 Prozent. Im Dezember des Vorjahres waren 2363 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug seinerzeit 4,3 Prozent, wie aus einer Pressemitteilung der Agentur hervorgeht. "Der zweite Lockdown zeichnet sich im Dezember bei den Arbeitsmarktzahlen ab," so Eckart Schäfer, Leiter der Gießener Arbeitsagentur, mit Blick auf die neusten Daten. "Der Rückgang der Arbeitslosigkeit, wie er sich die Monate zuvor gezeigt hatte, wurde ausgebremst. Dadurch konnten weniger Menschen in Arbeit integriert werden. Optimismus verbreitet die Anzahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen, die das Vorjahresniveau erreicht hat. Dies ist allerdings nur ein Indiz für die derzeitige Stimmung unter den Arbeitgebern. Einige Unternehmen und Betriebe haben uns ihre Betroffenheit geschildert. Auch der erneute Anstieg bei der Nutzung des Kurzarbeitergeldes lässt dies erkennen."

Im Dezember haben im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen - Kreis Gießen, Vogelsberg und Wetterau - 2506 kurzarbeitende Betriebe einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 34 betroffene Betriebe mehr als im November und 311 weniger als noch im Oktober. Im Dezember ist die Zahl der Menschen in der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne weiter leicht gesunken. 25 145 Menschen waren registriert, 61 weniger als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 1983 Personen weniger verzeichnet. Während sich der Zugang an neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen in den letzten Monaten zunehmend auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahresmonats eingependelt hatte, ist bei dem Stellenbestand nach wie vor ein Rückgang zum Vorjahr zu erkennen.

Den Arbeitsagenturen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau meldeten Arbeitgeber im abgelaufenen Monat insgesamt 1211 neue Stellen. Dies waren 14 Stellen weniger als im Dezember des Vorjahres. Zum Jahresende zeichnete sich beim Stellenbestand im Vergleich zu Dezember 2019 ein Rückgang von 7,5 Prozent oder 436 Stellen ab. Im jetzt abgelaufenen Monat wurde damit ein Bestand von 5378 Arbeitsstellen registriert.

Geschlechtsspezifisch hat sich die Zahl der arbeitslosen Männer und Frauen unterschiedlich entwickelt. Während die Anzahl der erwerbslosen Männer stieg, wurde bei den Frauen, jahreszeitüblich, ein Rückgang verzeichnet. Im Dezember waren im Gießener Bezirk 10 705 Männer arbeitslos gemeldet, 19 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,4 Prozent. Im Vorjahresmonat waren 1417 Männer weniger gemeldet. Die Quote lag damals bei 4,7 Prozent. Bei der Arbeitsagentur Gießen waren im jetzt abgelaufenen Monat 7694 Frauen arbeitslos gemeldet, einen Monat zuvor waren es noch 40 mehr. Die Arbeitslosenquote verharrte in diesem Zeitraum bei 4,4 Prozent. Im Vorjahresvergleich waren damals 946 Frauen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug seinerzeit 3,9 Prozent. Dass die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen im Dezember nahezu stagnierte, ist bei den Jugendlichen und Älteren am besten ablesbar: Im jetzt abgelaufenen Monat waren bei der Arbeitsagentur Gießen 1669 junge Menschen unter 25 Jahren registriert. Ein Jugendlicher mehr als im November. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,1 Prozent. Im Dezember des Vorjahres waren 199 junge Menschen, die auf der Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle waren, weniger registriert. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent.

5833 Ältere waren im Bezirk der Gießener Arbeitsagentur im Dezember gemeldet, 18 mehr als noch im Vormonat November. Die Arbeitslosenquote stagniert bei 4,5 Prozent. Im Vorjahresmonat waren 632 ältere Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Damals lag die Quote bei 4,0 Prozent.

In den zum Bezirk der Arbeitsagentur Gießen gehörenden Landkreise zeichnete sich ein uneinheitliches Bild ab. Während die Anzahl der Erwerbslosen in den Kreisen Gießen und Vogelsberg gestiegen ist, wurde in der Wetterau ein Rückgang registriert. Im Kreis Gießen waren im Dezember insgesamt 8474 Menschen erwerbslos gemeldet, 15 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,7 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 5,3 Prozent. Damals waren 828 Menschen weniger registriert.