Raddemo von Gießen in den Dannenröder Forst

Das erste beschwerliche Stück: Die radelnden Demonstranten müssen die Marburger Straße hoch. Foto: Jung

GIESSEN - "Danni muss leben", schreit eine Radfahrerin und saust über den Bahnhofsvorplatz, begleitet von zustimmenden Rufen. Etwa 100 Menschen haben sich dort am Samstagvormittag versammelt, geschützt werden sie von einem großen Polizeiaufgebot. Die Beamten beobachten das friedliche Treiben und warten auf die Abfahrt des Fahrradkorsos in Richtung Dannenröder Forst.

"Es wird 10.35 Uhr", teilt Finn Becker den Anwesenden mit. Der Jurastudent aus Rödgen hat die Demo angemeldet. Ein paar Teilnehmer kämen noch mit dem Zug. Im Vorfeld hatte Becker in einer Pressemitteilung bemängelt, dass die Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen als Genehmigungsbehörde "sehr viele Fehler und auch falsche Schlussfolgerungen" enthalte. So wurde die geplante Fahrt über die A 485 abgelehnt. Zur Begründung hieß es, dass die zusätzliche Sperrung dieses Teilstücks einen sehr großen Polizei-Aufwand erfordere. Das stimme jedoch nicht, ist Finn Becker überzeugt, der Aufwand sei nicht größer als ohnehin schon. Eher das Gegenteil sei der Fall, da nur eine durchgängige Strecke - die A 485 wird zur B 3 - und nicht noch zusätzlich die halbe Gießener Innenstadt gesperrt werden müsse.

Dennoch haben sich die Anmelder dazu entschieden, die Versammlung stattfinden zu lassen. Der Protest richte sich explizit nicht ausschließlich gegen die Rodung des Dannenröder Forstes, sondern wolle auch die Verkehrswende regional vorantreiben.

Finn Becker, mit gelber Weste und dem rot durchgestrichenen Schild "Keine A 49" auf dem Rücken, wiederholt nun vor den erschienenen Zuhörern, dass die Route nicht wie geplant über die A 485 führe. Zugleich drückte er sein Unverständnis darüber aus, dass es "bei 8000 eingesetzten Polizeikräften im Dannenröder Forst" nicht möglich gewesen sei, "die fünf Kilometer der A 485 abzusichern". Dies sei eine "schwache Prioritätensetzung für das Versammlungsrecht". Das laute "Buuuh" deutete darauf hin, dass die übrigen Teilnehmer das genauso sahen. Während Passanten Fotos schossen, referierte eine junge Frau über die Wasserverhältnisse im Dannenröder Forst sowie die Auswirkungen des Autobahnbaus.

Kaum Verkehrsbehinderungen

Gekommen waren "friedliche Leute, die sich per Rad bewegen wollten", erklärte Finn Becker. Die Tour durch die Innenstadt sei dabei schnell zu bewältigen. Auch Claudia Coburger-Becker, neue Abteilungsleiterin beim RP Gießen und unter anderem für den Bereich Sicherheit und Ordnung zuständig, schloss sich an, um die radelnden Demonstranten zu begleiten. Die kritisierte Verfügung war in ihrer Abteilung entstanden. Schließlich setzte sich der Tross in Bewegung, ein guter Anfang war die Strecke in der Bahnhofstraße, weil die Drahtesel dort ohne Anstrengung rollten. An den Kreuzungen sicherten die Polizeikräfte auf Motorrädern die Gruppe ab und ermöglichten so ein flüssiges Weiterfahren. Sieben bis acht Stundenkilometer legten die Frauen und Männer auf Gießens Straßen im Durchschnitt zurück, nennenswerte Behinderungen blieben aus.

Der Autoverkehr stockte zwar, aber die kurzen Staus lösten sich schnell wieder auf. Die Marburger Straße hinauf erforderte ordentlich Muskelkraft, um 11.20 Uhr passierten die Demonstranten das Ortsschild und somit die Stadtgrenze. Am Ende fuhr ein Kabinenrad, bevor die zahlreichen Einsatzfahrzeuge die Absicherung nach hinten übernahmen. Bis zur Auffahrt auf die B 3 bei Staufenberg hatten alle noch einiges vor sich.