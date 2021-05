Raddemo zur Verkehrswende

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Kommunalwahl haben die Parteien und Listen gewonnen, die im Wahlkampf für eine engagiertere Klima- und Verkehrspolitik eingetreten sind. Viele Verkehrswende-Aktive zeigten sich darüber erfreut und schöpften Hoffnung, dass sich tatsächlich etwas wirklich Wirksames tut. "Wir hoffen, dass jetzt viele und weitgehende Taten folgen - und nicht in die sich oft nach dem Wahlkampf einstellende Realpolitiklethargie verfallen wird", heißt es in einer Mitteilung der Gießener Verkehrswende-Initiativen. Die erste Nagelprobe, an der sich zeigen wird, was die Stadtpolitik in der noch jungen Periode tatsächlich umsetzen will, bilden die Koalitionsverhandlungen. "Wir wollen die verhandelnden Parteivertreter*innen noch einmal an ihre eigenen Programme erinnern, mit denen sie gewählt worden sind." Deshalb findet eine Raddemo unter dem Motto "Haltet eure Versprechen - Verkehrswende jetzt!" am Samstag, 15. Mai, statt, die zu wichtigen Verkehrspunkten und zu den Büros der beteiligten Parteien führt. Start ist um 11 Uhr im Pfarrgarten.