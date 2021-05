Radfahr-Aktivisten dringen auf "Wahlversprechen"

Die Straße gehörte diesmal den demonstrierenden Radlern. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Forderungen der Fahrrad-Demonstranten waren selbstbewusst und deutlich: "Haltet eure Wahlversprechen - Verkehrswende jetzt!" hieß es auf einem vorbereiteten Positionspapier, dass an den Parteibüros der städtischen Grünen, SPD und Linken angebracht wurde. Ihre Tour führte die rund 200 demonstrierenden Radler auf einer Strecke von fast 15 Kilometern durch halb Gießen. Los ging es am Pfarrgarten in der Neustadt, wo sich die Teilnehmer der Aktion bei gutem Wetter eingefunden hatten. In den folgenden drei Stunden wurden insgesamt elf Ziele angefahren. Einige der Polizei- und Ordnungspolizeikräfte auf E-Bikes passten als Schutzbegleiter gut zu einer solchen Verkehrswendeaktion.

Die Tour führte zunächst zu den Stadtwerken (SWG) in der Lahnstraße. Danach auf die Kliniksbrücke, zum Grünen-Büro in der Liebigstraße und über den Erdkauter Weg sowie den Philosophikum-Übergang in der Rathenaustraße zum Henriette-Fürth-Haus, dem SPD-Büro in der Grünberger Straße. Danach zum Motorpool-Gelände, durch die Philosophenstraße bis zur Kreuzung Gießener Straße. Nach der Kreuzung Asterweg/Sudetenlandstraße und Marktplatz hieß die Endstation Pfarrgarten. An all diesen elf Zwischenstationen gab es Reden, die es in sich hatten.

"Wir haben gewonnen. Wir haben eine neue Regierung", zeigte sich Till Hentschel, der in Gießen Umwelt-Management studiert und die Demo angemeldet hatte, auf der Kreuzung Oswaldsgarten selbstbewusst. Es sei in den letzten Jahren in Gießen viel zu wenig passiert. "Es wird Zeit, dass sich das ändert. Und zwar hier und jetzt", forderte er über sein Mikrofon. Viele und weitgehende - vor allem mutige - Taten müssten nun folgen.

Angekündigt war der Weg der Fahrrad-Demo "quer durch die Stadt über viele symbolträchtige Punkte verfehlter Verkehrsplanung und weiterer anschaulicher Plätze, an denen die Verkehrswende-Aktiven ihre Forderungen darlegen wollen". Zudem wurden die drei Parteibüros der künftigen Koalitionäre angefahren. Dort wurde ein aus deren Wahlprogrammen erstellter Text in den Eingangsbereichen angebracht, der sich auf die Forderungen der Initiative bezieht. Wahlergebnisse und Versprechungen alleine würden den verkehrspolitischen Wandel in der Stadt nicht bewirken, befürchten die Radler. Den Koalitionspartnern will die Initiative damit "noch einmal einbläuen", welche Beschlüsse im Koalitionsvertrag festgezurrt werden müssten, um das Ziel einer Verkehrswende und einer Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen.

Waren die Parteibüros von Grünen und SPD verwaist, so stellte sich Stefan Häbich für die Gießener Linken - Wahlbündnis der beiden Parteien Die Linke, DKP mit "Linkes Bündnis" den Demonstranten. Der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion bedauerte dabei, dass die Gießener Linke als kleinste der drei Koalitionsfraktionen sich nicht mit allen ihren Forderungen in den Verhandlungen habe durchsetzen können.

Auf weiteren Etappenstopps wurden die Stadtwerke (SWG) aufgefordert, die Vermittlung von Elektroautos einzustellen. "Mobilität ist nicht nur eine Frage, die ältere Männer mitentscheiden"; so der Vorwurf. Besser wäre es, die Einführung der Straßenbahn zu forcieren. Denn auch die soziale Frage solle nicht außer Acht gelassen werden. "Die Stadtwerke dürfen kein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen sein."

Ein anderer Vorwurf betraf den "Wahnsinn des vierspurigen Ausbaus der Konrad-Adenauer-Brücke." Statt den Autoverkehr zu beschränken, werde das Tor für den motorisierten Verkehr in die Innenstadt dort noch weiter geöffnet. "Güter gehören weg von der Straße auf die Bahn", hieß eine weitere Forderung. Gefordert wurde auch eine Sperrung des Alten Wetzlarer Weges für den Durchgangsverkehr. "Autos und LKWs fahren als Abkürzung hier durch und beeinträchtigen die anliegende Kita nicht nur mit Abgasen und Lärm."

Die Bahnhaltestelle im Erdkauter Weg solle abgeschafft werden, wurde bei einem dortigen Stopp gefordert. "Es ist eine abgefahrene Idee, eine Straße in Verlängerung der Fernstraße in Richtung Leihgesterner Weg zu bauen, um den Schiffenberger Weg verkehrstechnisch besser anzubinden. "Keine Brücke und keine Unterführung!" forderte Redner und Aktivist Jörg Bergstedt von der Saasener Projektwerkstatt. Beim neu entstehenden "riesigen Wohngebiet" Philosophenhöhe (ehemals Motorpoolgelände) wurde ein RegioTram-Haltepunkt gefordert. "Ansonsten droht ein Verkehrschaos."

Für die Demonstranten geht es nicht nur darum, nur zusätzliche Wege für Fahrräder zu schaffen. Vorhandene Straßen müssten umgewidmet werden. Das gelte etwa für die Fröbelstraße. Die Philosophenstraße sollte für alle Autos gesperrt und die Kreuzung zur Gießener Straße autofrei gestaltet werden. Eine neue Radwegeplanung für ganz Wieseck sei dieser Tage konzipiert worden, wurde vermeldet.