Radfahren in Gießen: Das miese Sicherheitsgefühl bleibt

Konflikte mit motorisierten Verkehrsteilnehmern sorgen ebenso für Stress auf Gießens Straßen wie zu schmale oder zugeparkte Radwege. Positiv benotet werden die Öffnung von Einbahnstraßen, die Erreichbarkeit des Zentrums und das Leihradsystem. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Streit um den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring mit je einer Fahrradspur in beiden Richtungen hat vor der Kommunalwahl hohe Wellen geschlagen. Wenige Tage, nachdem die Befürworter zumindest rechnerisch erneut eine Mehrheit erzielt haben, meldet sich auch der ADFC Gießen zu Wort und fordert, "jetzt endlich ein geschlossenes Netz aus Fahrradstraßen" zu schaffen und im Herbst mit dem von SPD, Grünen, Gießener Linken und Piraten/Bürgerliste beschlossenen Vorhaben zu starten. Der Appell stützt sich dabei zugleich auf die aktuell veröffentlichten Ergebnisse des - nicht repräsentativen - ADFC-Fahrradklimatests 2020. Darin schlägt sich zwar nieder, dass in jüngster Zeit einige Verbesserungen vorgenommen worden sind. Insgesamt kommt Gießen bei der "Fahrradfreundlichkeit" aber nicht voran und landet mit einer Durchschnittsnote von 3,87 (2018: 3,9, 2016: 3,8, 2014: 3,7, 2012: 3,9) wieder nur im Mittelfeld vergleichbarer Städte in der Größenordnung zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern. Bundesweit entspricht dies Platz 40 von 110, in Hessen Rang 3 von sieben Kommunen. 609 Gießenerinnen und Gießener haben sich beteiligt. Im Rathaus möchte man "zu den einzelnen Punkten nicht explizit öffentlich Stellung nehmen", teilt Magistratssprecherin Claudia Boje auf Anfrage mit. "Wir nehmen die Verbesserungsvorschläge zur Kenntnis und sind ohnehin mit dem ADFC dauerhaft im Gespräch. Daher geht nichts verloren."

Um mit den Lichtblicken zu beginnen: Die besten Bewertungen hat Gießen abermals in der Kategorie "Infrastruktur und Radverkehrsnetz" erhalten. Dazu tragen in erster Linie die vermehrte Öffnung von Einbahnstraßen (2,2), die gute Erreichbarkeit des Zentrums (2,7) und der forcierte Ausbau des Leihradsystems (2,4) bei. Per Velo zügig ans Ziel zu gelangen (3,0), lässt sich ebenso als Pluspunkt verbuchen wie die Tatsache, dass Alt und Jung auf zwei Rädern unterwegs sind (3,2), nicht nur bestimmte Gruppen. Es werde also durchaus wahrgenommen, dass die Stadt unter anderem mit den ersten Fahrradstraßen "etwas mehr für den Radverkehr getan hat", ordnet ADFC-Vorstandsmitglied Dr. Jan Fleischhauer die Ergebnisse ein. Die Radverkehrsförderung wird mit 3,6 benotet; das sind immerhin 0,5 Punkte mehr als noch 2018. Und noch etwas fällt auf: Während der Corona-Pandemie sei die Bedeutung des Fahrrades gestiegen (2,9).

Ein grundsätzliches Problem besteht allerdings seit Jahren - und zwar das zunehmend negative Sicherheitsempfinden. Die befragten Radler fühlen sich auf den hiesigen Straßen nach wie vor nämlich eher gefährdet (Note 4,6) und gestresst (4,0). Das liegt unter anderem daran, dass es häufig Konflikte mit Autofahrern gebe, man auf Radwegen oder Radfahrstreifen nicht sicher sei (jeweils 4,6) und auf der Fahrbahn regelmäßig behindert oder bedrängt werde (4,7). Auch der Komfort beim Ritt auf dem Drahtesel lässt demnach zu wünschen übrig. Unzufrieden sind die Radler vor allem mit der Breite der Radwege (5,0). Zudem müsse an Baustellen meist abgestiegen und geschoben werden (4,7). "Immer wieder werden nicht die Schilder aufgestellt, die die Straßenverkehrsbehörde vorgegeben hat. Das ändert sich auch nach Beschwerden nicht", moniert Jan Fleischhauer. Auf Kritik stößt ferner, dass "großzügig geduldet" werde, wenn Geh- und Radwege zugeparkt sind (4,9). "Kontrollen finden nur alle paar Wochen sporadisch statt, sodass das Falschparken nicht endet." Doch statt solche Verstöße konsequent zu ahnden und bei einer Gefährdung gar rigoros abzuschleppen, werde "oft nur ein Knöllchen angebracht". Bis heute habe es die Stadt obendrein versäumt, vor allen Schulen und Kitas sowie - wie vom Regierungspräsidium vorgeschlagen - auf den lärmbelasteten Teilen des Anlagenrings und anderen Hauptstraßen Tempo 30 anzuordnen.

BLICK IN ANDERE STÄDTE Bei den hessischen Städten vergleichbarer Größenordnung schneiden Marburg (3,59) und Rüsselsheim (3,62) besser ab als Gießen. Dahinter folgen Hanau (3,98), Bad Homburg (4,09), Fulda (4,25) und Wetzlar (4,31). Marburg hat sich sogar um 0,6 Notenpunkte verbessert. Der ADFC verweist darauf, dass Offenbach (3,64), Darmstadt (3,66), Rüsselsheim und Frankfurt (3,72) besser bewertet würden als Gießen, obwohl dort weniger Rad gefahren werde. Als Positivbeispiel wird insbesondere Frankfurt hervorgehoben, dessen Zustimmungswerte deutlich gestiegen seien. Das hängt laut ADFC vor allem damit zusammen, dass in der Mainmetropole auf den Hauptstraßen der Innenstadt die Anzahl der Autofahrspuren halbiert und auf den früheren rechten Fahrspuren über drei Meter breite, rot markierte Radfahrstreifen angelegt worden sind. Das wiederum führe zum Umstieg vom Auto aufs Rad. In der Kategorie "Aufholer" habe Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) deshalb die Stadt Frankfurt für ihre konsequente Radverkehrsförderung ausgezeichnet. (bl)

Als weitere erhebliche Defizite identifiziert der Fahrradklimatest, dass die Ampelschaltungen nicht gut auf Radler abgestimmt seien und dass Fahrräder oft gestohlen würden (jeweils 4,6). Einen Grund dafür, dass Langfinger in Gießen leichtes Spiel haben, sieht Jan Fleischhauer auch darin, dass die Stellplatzsatzung, die vorschreibe, bei allen Neubauten sichere Rad-Stellplätze zu realisieren, nicht adäquat durchgesetzt werde.

Gießen müsse "wirklich einladend" für Radfahrer werden, mahnt das ADFC-Vorstandsmitglied. Dazu bedürfe es "eines Netzes aus Fahrradstraßen bis in die Nachbarkommunen sowie mehr und besserer Querungsmöglichkeiten an den innerörtlichen Hauptstraßen". Exemplarisch nennt der ADFC die für Fußgänger und Radfahrer unbefriedigende Situation an der unteren Marburger Straße, die wie zahlreiche andere Stellen laut Radverkehrsentwicklungsplan längst hätte umgestaltet werden sollen. Aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes könnten dafür ausreichende Finanzmittel abgeschöpft werden, so Jan Fleischhauer"Die Stadt muss nur die vielen Planungen vollenden und beim Geld zugreifen."