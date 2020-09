Radfahren in Gießen: Spaß oder Stress?

Jetzt teilen:

GIESSEN - „Macht in Deiner Stadt das Radfahren Spaß?“, „Sind die Radwege und Radfahrstreifen in gutem Zustand?“, „Fühlst Du Dich auf dem Rad sicher?“ – diese und andere Fragen stellt der ADFC im Fahrradklima-Test 2020.

An der Umfrage teilnehmen können alle, egal, ob sie jung oder alt sind, viel oder wenig radeln, mit dem Rad zum Job pendeln oder lieber ins Grüne fahren. Je vielfältiger die Teilnehmenden, desto aussagekräftiger die Ergebnisse. Der Zeitaufwand beträgt fünf bis zehn Minuten.

Noch bis 30. November können Radfahrer in ganz Deutschland wieder die Fahrradsituation vor Ort unter https://www.fahrradklima-test.de online bewerten und so Politik und Verwaltung eine wichtige Rückmeldung aus Sicht der Alltagsexperten geben. „Wir wissen, dass Menschen dort gerne und viel Rad fahren, wo es sich komfortabel und sicher anfühlt. Deshalb rufen wir Sie auf mitzumachen. Ihre alltäglichen Erfahrungen im Straßenverkehr werden gebraucht!“, so Verkehrsdezernent, Bürgermeister Peter Neidel. Der Fahrradklima-Test ist laut ADFC die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und wird in diesem Jahr zum neunten Mal durchgeführt. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 2020 (NRVP).

Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert.