"Radfahren neu entdecken" in Gießen

Giessen (red). Umsatteln und elektrischen Rückenwind genießen: In Gießen haben Interessierte vom 24. September bis 17. Dezember die Möglichkeit, sich im Rahmen der Aktion "Radfahren neu entdecken" über einen Zeitraum von zwei Wochen gratis von den Vorteilen einer Lastenrad-Nutzung zu überzeugen. Unterstützt wird Gießen dabei durch das Land Hessen und die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH). Hessenweit stehen knapp 200 Fahrräder dafür zur Verfügung. "Unsere Teilnahme setzt einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Stärkung des Radverkehrs und hin zu mehr Lebensqualität sowie zur Klimaneutralität in Gießen", erklärt Bürgermeister Peter Neidel in einer Pressemitteilung. Und er fügt hinzu: "Elektrisch unterstützte Fahrräder sind aus einer zukunftsfähigen Mobilität nicht wegzudenken. Sie sind moderne Alltagsgefährte und für jeden Einsatzzweck und für jede Altersgruppe gleichermaßen geeignet."

Lieferungen an den Kunden gehören in vielen Branchen schon seit Jahren zu einem guten Service dazu. Für Transporte im Nahumfeld, aber auch um Besorgungen und Botengänge zu erledigen, könne das Lastenrad mit elektrischer Unterstützung zum Beispiel für die Gastronomie und Apotheken, aber auch Handwerksbetriebe eine attraktive Alternative sein. Das gelte ebenfalls für Familien mit Kindern.