Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). In der Ludwigstraße ist am Mittwochabend ein 20-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Gegen 21.30 Uhr kam es an der Kreuzung zur Liebigstraße zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Nach bisherigem Kenntnisstand war die 22-jährige Fahrerin eines Mazda auf der Ludwigstraße unterwegs, als es in Höhe der Liebigstraße dann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer aus Gießen kam. Der Radfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Nach momentanem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Autofahrerin in die Liebigstraße hatte einbiegen wollen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.