Radfahrer muss reanimiert werden

GIESSEN - Der Fall eines am Sonntagabend im Uferweg bewusstlos aufgefundenen Radfahrers beschäftigt die Gießener Polizei: Gegen 19.13 Uhr wurden Passanten auf dem am Boden liegenden Mann aufmerksam und alarmierten umgehend die Rettungsleitstelle. Eine Rettungswagenbesatzung musste ihn reanimieren und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Gießener ist nicht ansprechbar und konnte bisher keine Angaben machen. Offensichtlich war der Gießener auf seinem roten Rennrad der Marke "Specialized" auf dem Uferweg in Richtung Schützenstraße unterwegs.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft begutachtete ein Unfallsachverständiger den Auffindeort in der Uferstraße. Nach einer ersten Einschätzung gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei schließt momentan nicht aus, dass der Mann trotzdem in ein Unfallgeschehen verwickelt war. Sie zieht ebenso die Möglichkeit in Betracht, dass eine medizinische Ursache dem Sturz zugrunde lag.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.