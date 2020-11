Radfahrstreifen sollen Sicherheit erhöhen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Grünberger Straße im Abschnitt zwischen Am Brennofen und Berliner Platz werden ab dem heutigen Montag, 16. November, Straßenbauarbeiten ausgeführt. Dies diene der Herstellung von Radfahrstreifen, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Zunächst werde die schadhafte Fahrbahndecke abgefräst, anschließend eine neue, ebene Asphaltdecke aufgebracht, um damit vor allem die Sicherheit der Radfahrenden zu erhöhen. Bisher gab es größere Unebenheiten und hohe Absätze im Straßenbelag.

Die technische Aufrüstung der Signalisierung am Ludwigsplatz ermögliche zudem Anpassungen wie das indirekte Linksabbiegen in die Ludwigstraße. "Wer nicht direkt und im Rückstau abbiegen möchte, bleibt erst auf dem Radfahrstreifen und dann auf Höhe der Einmündung auf dem mit einem Fahrradpiktogramm und Linksabbiegepfeil versehenen Aufstellbereich rechts der Fahrbahn stehen", heißt es weiter. Dort warte man, bis das separate Radsignal "Grün" zeigt und quert dann den Ludwigsplatz mit dem Verkehrsstrom auf der Linksabbiegespur - natürlich mit Grünvorlauf. Die Wahlmöglichkeit werde mit einem Hinweisschild vorher angekündigt.

Mittelinsel in Höhe Löberstraße

"Die grundhafte Erneuerung der Grünberger Straße wird sich noch mehrere Jahre hinziehen. Deshalb wollen wir Maßnahmen in der unteren Grünberger Straße vorziehen, die für den Radverkehr eine deutliche Verbesserung bringen", erläutert Bürgermeister Peter Neidel. Die Trennung von Kfz- und Radverkehr durch die Markierung eines Radfahrstreifens solle die objektive wie auch die subjektive Verkehrssicherheit in dieser stark befahrenen Straße verbessern. Das Angebot des indirekten Linksabbiegens richte sich insbesondere an Radfahrer, die sich nicht sicher genug fühlen, über eine Fahrspur auf die Linksabbiegespur zu wechseln. In diesem Fall sei es aber auch gestattet, am Rückstau auf der Abbiegespur vorbeizufahren.

In Höhe der Löberstraße werde darüber hinaus für den querenden Radverkehr in Richtung Roonstraße eine Mittelinsel aus Fertigteilelementen montiert. "Damit wird die attraktive Radverkehrsbeziehung entlang der Wieseck zwischen dem östlichen Gießen und der Lahn deutlich verbessert", so Peter Neidel.