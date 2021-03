Radsternfahrt für Verkehrswende endet auf Messeplatz Gießen

Start am Berliner Platz: Von hier aus traten die Gießener Teilnehmer für den Klimaschutz in die Pedale. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wind und Wetter kann sie offenbar nicht aufhalten. Auch einem Schnee- und Hagelschauer, der mit böigem Gegenwind und starker Sichteinschränkung einherging, trotzten am Samstagnachmittag viele hundert Klimaaktivisten auf ihren Zweirädern. Auch aus den Nachbarkreisen Lahn-Dill und Wetterau waren sie in einer Sternfahrt nach Gießen gekommen, wo sie in der Frankfurter/Ecke Robert-Sommer-Straße auf die Gießener Teilnehmer trafen und mit ihnen gemeinsam auf die Auffahrt zur B49 radelten, über die B429 und über die A480 bis zum Nordkreuz. Von dort ging es wieder nach Gießen hinein und durch die Innenstadt zum Messegelände.

Zufrieden sei man vonseiten der Anmeldenden mit der von der Versammlungsbehörde verfügten Streckenänderung nur bedingt, teilte Lia von Fridays For Future (FFF) mit. Es habe sich erneut eindrücklich gezeigt, mit welchen enormen Widerständen zu kämpfen sei, wenn man sich für die Vermeidung der globalen Klimakatastrophe starkmacht. "Auch ist sicher, dass in der Gemengelage, ob und auf welcher Strecke der Ring befahren werden kann, politische Erwägungen die Argumentationen beeinflusst haben, vor denen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eigentlich schützen soll."

Für den Klimaschutz als zentrales Ziel des globalen Klimastreiks hatten die Bündnisse von FFF aus Gießen, Friedberg, Bad Nauheim und Wetzlar, Extinction Rebellion, Parents for Future, Students for Future, Health for Future, die Klimainitiative Linden und weitere Unterstützer aufgerufen. Das breite Bündnis von Klimaschutzgruppen wollte mit dieser Aktion ein Zeichen gegen leere Versprechungen beim Klimaschutz und für eine echte Verkehrswende setzen. Die Angaben bezüglich der Anzahl der Teilnehmer schwankte von 750 (Polizei/Ordnungspolizei) und 2000 bis 2500 (Bündnisseite). Immerhin harrten noch etwa ein halbes tausend Menschen auf der Abschlusskundgebung auf dem Messeplatz an der Ringallee aus. Die Gießener Politband FogelF unterhielt mit Musik und politischen Texten zwischen den Redebeiträgen. Ein großes Aufgebot an Polizisten und Ordnungspolizei in mehr als ein Dutzend Fahrzeugen hatten den Radfahrertross sicher geleitet. Galt es doch auch, erstmals Radfahrern den Weg über einen Autobahnabschnitt freizuhalten.

"Ihr Hund darf aber nicht auf der Autobahn mitlaufen", beschied ein Ordnungspolizist einer Teilnehmerin beim Start am Berliner Platz. Der vorerst enttäuschten, danach erleichterten Frau wurde sodann angeboten, dass ihr Vierbeiner diesen Streckenabschnitt im mitfahrenden Polizeiauto verbringen dürfe. Der Alten-Busecker Hans Wichert war in seinem Veloped (verkleidetes Liegefahrrad) am Vormittag bis nach Friedberg geradelt, um beim dortigen Start der Sternfahrt dabeizusein. "Wir waren 35, als es losging", erzählte er dem Anzeiger. Bei den Haltepunkten in Bad Nauheim, Butzbach und Linden seien viele weitere Aktivisten dazugestoßen.

Evelyn von FFF propagierte eine "Stadt für alle" und verwies auf die gleichnamige Instagram-Seite. "Was ist eigentlich so schwierig für die Politik, Verkehrswende zu machen?" fragte sie und forderte, "dass die Räume all denen gehörten, die sie nutzen." Mobilität sei ein eigenes Recht, das der Staat zur Verfügung stellen sollte. Die Rednerin beklagte die Gentrifizierung, mit der auch diese Stadt durch steigende Mietpreise betroffen sei. Sie erinnerte dabei an die Mietshäuser Ludwigstraße 50 und Keplerstraße 1. Kritik übte sie an einer nicht gendergerechten Verkehrspolitik. "Verkehrsplanung wird von Männern für Männer gemacht." Die Bedürfnisse der Hälfte der Bevölkerung werde übergangen. "Zweidrittel im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind weibliche Personen."

Lea Schneider stand für die Scientists For Future am Mikrofon. Etwa 20 Prozent der Treibhausgase entstünden in Deutschland im Sektor Verkehr. "Und das Wichtigste: Die Emissionen des Verkehrs sind im Jahr 2019 noch auf dem gleichen Niveau wie 1990 gewesen."

Lösungsansätze

Dagegen seien in allen anderen Sektoren erste, teilweise auch deutliche Rückgänge zu verzeichnen gewesen. Dabei mangele es im Verkehrssektor nicht an Einsparungspotenzial. Als Lösungsansätze würden in der Verkehrspolitik die drei V's diskutiert. "Verkehr Verlagern" auf umweltschonendere Alternativen wie Fahrrad und ÖPNV - "Verkehr Verbessern" durch Effizienzsteigerung und dadurch folgende Emissionssenkungen - "Verkehr Vermeiden", indem man durch geschickte Planung Wege verkürzt oder gar überflüssig macht. "Und zu allen diesen der V's gibt es schon lange Konzepte und technische Innovationen."

In ihrem Geografiestudium, schon über zehn Jahre her, habe sie gelernt, dass das städtebauliche Leitbild der autogerechten Stadt seit 50 Jahren überholt sei. Angeblich sei es ersetzt worden durch Leitbilder wie: Stadt der kurzen Wege oder Ökologischer Städtebau. "Doch warum fühlt es sich so an, als sei von diesen Leitbildern nicht viel bei den Menschen angekommen?" beklagte sie. "Wenn ich hier in Gießen mit dem Fahrrad unterwegs bin, oft auch mit meinen Kindern, überlege ich nicht: Welches ist der kürzeste Weg? Sondern welcher der sicherste ist." Dass dieser Zustand für selbstverständlich hingenommen werde, zeige die immer noch viel zu privilegierte Stellung des Autos. "Eine Verkehrswende ist dringend notwendig, um diese Ungleichheit zu überwinden."