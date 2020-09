Radverkehr in Gießen soll sicherer werden

Sicherheit für Radfahrer: An den Kreuzungen Neue Bäue/Berliner Platz (oben) sowie Moltke-/Roonstraße/Eichgärtenallee wird es neue Markierungen geben. Fotos: Mosel

GIESSEN (red). Am Verkehrsknotenpunkt Moltkestraße/Roonstraße/Eichgärtenallee nimmt das Tiefbauamt Markierungsarbeiten vor, um den Radverkehr sicherer zu gestalten. "Die Maßnahmen dienen dazu, die Konflikte zwischen geradeausfahrendem Radverkehr und wartepflichtigem, rechts einbiegendem Kfz-Verkehr zu entschärfen", informiert Bürgermeister Peter Neidel in einer Pressemitteilung. Auch an der Kreuzung Neuen Bäue/Berliner Platz soll "durch Änderungen in der Straßenmarkierung der Komfort für geradeausfahrende und linkseinbiegende Radfahrer gesteigert werden".

In der Moltkestraße gibt es bereits vorgezogene Haltlinien. Mit der Aufrüstung der Lichtsignalanlage im Herbst sollen Radsignale für indirektes Linksabbiegen installiert und entsprechende Aufstellflächen markiert werden. Nicht jeder Radfahrer fühlt sich sicher genug, über eine Fahrspur auf die Linksabbiegespur zu wechseln. Deshalb wird zusätzlich auf der Hauptstraße das Angebot für das indirekte Linksabbiegen in die Eichgärtenallee geschaffen. Wer nicht direkt abbiegen möchte, bleibt rechts auf dem Radfahrstreifen, fährt zunächst auf der markierten Radfurt geradeaus über die Kreuzung und bleibt anschließend auf dem mit einem Fahrradpiktogramm und Linksabbiegerpfeil versehenen Aufstellbereich rechts davon stehen.

Dort wartet man, bis das separate Radsignal "Grün" zeigt und quert dann die Straße mit dem kreuzenden Verkehrsstrom aus der Seitenstraße - natürlich mit Grünvorlauf. Die Wahlmöglichkeit wird mit einem Hinweisschild vorangekündigt. Das indirekte Linksabbiegen dauert in der Regel länger als das direkte, ist dafür aber gesichert und konfliktfrei. In die Roonstraße dagegen wird durch das indirekte Linksabbiegen die bisher fehlende Fahrbeziehung überhaupt erst ermöglicht. Hier wird somit keine Wahlfreiheit bestehen.

Besser im Blickfeld

In den Seitenstraßen werden aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) mit Vorbeifahrstreifen markiert. In der Eichgärtenallee werden hierfür die beiden für Schwerverkehr ohnehin zu schmalen Fahrspuren Richtung Moltkestraße in eine zusammengefasst. Auf dem ARAS stellen sich Radfahrer nebeneinander vor den wartenden Kfz auf und sind damit im Blickfeld. Das ist insbesondere bei Lkw und Bussen ganz wichtig. Zur eigenen Sicherheit sollten sich Radfahrer niemals neben Schwerverkehr aufstellen. Im Pulk geben sie dann auch schneller den Weg für rechtsabbiegende Kfz frei als hintereinander fahrend. Damit kann der rechtsabbiegende Verkehr besser abfließen.

Hat die Ampel aber schon auf "Grün" geschaltet, bringen weder vorgezogene Haltlinie noch ARAS einen Sicherheitsgewinn für den Radverkehr. Auch wenn geradeausfahrender Radverkehr Vorfahrt gegenüber rechtsabbiegendem Kfz-Verkehr hat, sollten sich Radfahrer insbesondere bei Lkw zur eigenen Sicherheit nicht darauf verlassen und davon absehen, bereits rollende Fahrzeuge rechts zu überholen. Die Haltlinien für den Kraftfahrzeugverkehr werden gegenüber denen des Radverkehrs deutlich zurückgenommen, damit dieser nicht im toten Winkel zum Beispiel von Lkw zum Stehen kommt. In der Roonstraße wie auch der Eichgärtenallee erhalten Radfahrer zudem vor dem Kfz-Verkehr grün, damit sie früher die Konfliktfläche erreichen als einbiegender Kfz-Verkehr. Die speziellen Radsignalgeber werden im Herbst montiert. Die Markierungen, die für mehr Sicherheit sorgen, sollen vorgezogen werden.

"Die wiederkehrenden Messungen im Rahmen des Forschungsprojekts 'Movebis' zeigen, dass die Neuen Bäue eine der wichtigsten Achsen für den Radverkehr ist. Ohne kostenintensive Umbaumaßnahmen soll der Radverkehr in allen Fahrbeziehungen vor den wartenden Kfz-Verkehr gebracht werden und so bei Grün schneller über den Berliner Platz kommen", so Neidel.

Schnell über Berliner Platz

Schon lange sind sogenannte "Kuchenbleche" vor den Kfz-Haltlinien markiert. Ohne Vorbeifahrstreifen sind die aber laut Straßenverkehrsordnung legal nur zwischen der rechten Kfz-Spur und dem Bordstein erreichbar oder vom ohnehin ersten Fahrrad in der Schlange. Sie bieten auch lediglich Platz für ein Fahrrad. Die Fahrbahn Richtung Berliner Platz wird mit der Markierungsmaßnahme neu aufgeteilt. Die getrennt signalisierte Rechtsabbiegespur bleibt. Die Aufstellfläche vor dieser Kfz-Haltlinie wird großzügiger. Die verbleibende Fläche wird aufgeteilt auf eine gemeinsame Fahrspur für den geradeausfahrenden und linkseinbiegenden Verkehr sowie einen Radfahrstreifen für den geradeausfahrenden Radverkehr samt ARAS. Ein linkseinbiegender Radfahrer kann bei Rot ebenfalls den Vorbeifahrstreifen nutzen, um sich links auf dem ARAS einzuordnen.

Schaltet die Lichtsignalanlage in der Anfahrt auf "Grün", soll er die Fahrspur nutzen und sich dort mittig einordnen, um nicht mit dem geradeausfahrenden Kfz-Verkehr in Konflikt zu kommen. Die Fahrspur ist ohnehin so schmal, dass Radverkehr nicht mit dem erforderlichen Abstand von mindestens 1,5 Metern überholt werden könnte. In Gegenrichtung wird die Linksabbiegespur für den Radverkehr in die Johannesstraße deutlich verlängert.

Um die Übersicht beim Ausparken zu erhöhen und damit das Risiko insbesondere für den Fahrradverkehr zu reduzieren, werden in Kürze die Schrägparkplätze in der Neuen Bäue in Längsparkplätze umgewandelt werden, kündigt Bürgermeister Neidel an. Außerdem wird der Gehweg bei der Einmündung Sonnenstraße durchgezogen werden. Dies verdeutlicht nicht nur den Vorrang von Radverkehr und Fußverkehr entlang der Neuen Bäue - Schulstraße gegenüber Rechtsabbiegern, sondern stärkt diese wichtige Fußverkehrsachse auch, in dem Fußverkehr auch gegenüber Einbiegern Vorrang erhält.