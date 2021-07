"Radweg Deutsche Einheit" führt durch Gießen

Klaus Dapp, Peter Neidel und Karola Lambeck weihen die neue Radstätte in der Lahnstraße ein. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Als Peter Neidel, Karola Lambeck und Dr. Klaus Dapp an der Ecke Lahnstraße/Rodheimer Straße zur Tat schreiten, schließt der Himmel für einen Augenblick die Schleusen. Und mit drei kurzen Scherenschnitten ist die Radstätte am "Radweg Deutsche Einheit" auch schon eröffnet. Die Stadt ist damit Teil des 1100 Kilometer langen Weges, an dessen Stationen Radler unter anderem Informationen zur deutsch-deutschen Geschichte finden. "Wir freuen uns als Stadt Gießen, dass wir diese Station heute einweihen können, obwohl kein wirkliches Radfahrwetter ist", sagt der Bürgermeister an der neuen Station. Sie umfasst unter anderem ein überdachtes Infoterminal mit Touchpad, ein Ladeschließfach für E-Bike-Akkus sowie einen kostenlosen und freien Wlan-Hotspot.

Anerkennung der Stadt

Die Idee des Radweges sei anlässlich des 25. Jahrestages der deutschen Einheit entstanden, erinnert Neidel. Der Blick auf die Karte lehre, dass der Weg zwischen alter Bundeshauptstadt Bonn und neuer Bundeshauptstadt Berlin nicht zwangsläufig über Gießen führen müsse. "Aber aus der deutsch-deutschen Geschichte heraus drängt sich das geradezu auf", erklärt der Bürgermeister. Er spricht von einer Anerkennung der Stadt für die Rolle, die sie im Rahmen der Wiedervereinigung gespielt hat. "Nicht weit von hier ist die Erstaufnahmeeinrichtung am Meisenbornweg. Dort ist die Einrichtung eines Lern- und Gedenkortes gerade auf den Weg gebracht. Von daher passt die Radstätte räumlich und thematisch natürlich sehr schön hierher", führt der Unionspolitiker aus. Gleichzeitig sei die Station ein Zeichen dafür, den Radverkehr zu fördern, was in der Stadt bereits an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Maßnahmen sehr aktiv geschehe. "Deshalb war es für uns eine Selbstverständlichkeit - über die Parteigrenzen hinweg - beim 'Radweg Deutsche Einheit' dabei zu sein", so Neidel.

"Ich bin meiner Heimatstadt sehr dankbar, dass sie sich für die Radstätte entschieden hat", wendet sich Lambeck an die Zuhörer. Dies sei nicht selbstverständlich, weil für die Stadt damit einiges an Aufwand verbunden sei, verdeutlicht die Leiterin der Stabsstelle Radverkehr und Verkehrssicherheit aus dem Bundesverkehrsministerium. Als Bund gebe man das Geld für den Bau und begleite das Marketing. "Aber dann geht der Betrieb der Radstätte sehr stark in die Hand der Stadt über. Vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich", führt Lambeck aus.

Die Stätten des "Radwegs Deutsche Einheit" sollten für das Radwandern einen neuen Standard setzen, macht die Leiterin der Stabsstelle deutlich. Sie seien digital und verfügten über ein umfangreiches Informationsangebot - in Gießen unter anderem auch zum Mathematikum und anderen Sehenswürdigkeiten. "Der Radtourismus ist in Deutschland ein wachsendes Geschäft. In der Pandemie hat er gelitten wie alle anderen Tourismusarten auch. Aber der Drang, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist auch im Touristischen ungebrochen", so Lambeck. Die Anzahl der Tagesausflüge per Fahrrad sei im letzten Jahr um 40 Prozent gestiegen, 1,8 Millionen Bürger hätten laut ADFC-Radreiseanalyse 2020 erstmals eine Radreise unternommen. "Das ist also ein wachsendes Thema, und Gießen ist mittendrin", betont die Stabsstellenleiterin.

"Perfekte Verbindung"

Neben dem Tourismus liege der größere Fokus im Verkehrsministerium auf der Alltagsmobilität, hebt sie hervor. Und die neue Stätte stehe in Gießen nicht nur am "Radweg Deutsche Einheit", sondern auch an einer der Hauptpendelstrecken, die mit dem Rad genutzt würden. "Hier ist also eine perfekte Verbindung von Radtourismus und Alltagsmobilität. Das ist genau das, was wir uns wünschen. Denn wir wissen: Wer mit dem Rad in den Urlaub fährt, nutzt es auch stärker im Alltag. Das ist also eine gute Möglichkeit, Menschen auf das Fahrrad zu bringen." Man hoffe, dem Thema Radverkehr mit der neuen Station in Gießen etwas Rückenwind zu geben.

"Hessen Mobil hat im Auftrag des Landes den 'Radweg Deutsche Einheit' durch die Beschilderung in Hessen sichtbar gemacht. Das ist eine Aufwertung der beliebten touristischen Radrouten in Hessen", freut sich Dapp. Das Land unternehme viel in Sachen Fernradwege, aber auch bei nationalen und europäischen Radwegen. Daneben engagiere sich der Bund sehr in der Sache, aber "es geht nicht ohne die Kommunen", resümiert der Referatsleiter Nahmobilität im hessischen Ministerium für Wirtschaft Energie, Verkehr und Wohnen.