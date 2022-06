Raub in Gießen scheitert: Prügel statt Bares vom Pizzaboten

Der Pizzabote ließ die Fäuste sprechen - und schlug den Räuber damit in die Flucht. Symbolfoto: Andranik123/stock.adobe

GIESSEN - Am Sonntag kam es in Gießen in der Straße "Margaretenhütte" zu einem Raubversuch auf einen Pizzaboten. Laut Polizei stieg der Räuber vor der Tat zunächst in ein Minicar ein und ließ sich von der Bahnhofstraße zur Straße "Margaretenhütte" bringen. Während der Fahrt nutzte er das Mobiltelefon des Minicarfahrers und bestellte sich eine Pizza.

Unbekannter flüchtet nach Schlägen

Nachdem der Fahrgast in der Margaretenhütte ausstieg, wartete er in Höhe des Meisenbornweg offenbar auf die Lieferung. Gegen 17 Uhr brachte der Bote die Pizza. Der Unbekannte stellte die Lieferung auf den Boden, holte aus seiner Tasche ein Messer und forderte das Bargeld des Pizzaboten. Der Bedrohte schlug den Täter, welcher anschließend die Flucht in Richtung des Jobcenters ergriff.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann ist laut Polizei zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, zwischen 40 bis 45 Jahren alt, schlank und hat kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle dickere Jacke, eine blaue Jeans, eine schwarze Wintermütze, blaue OP-Maske und eine schwarze Sonnenbrille.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat sich gegen 17 Uhr ebenfalls in der Straße Margaretenhütte" aufgehalten und wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter der Nummer (0641) 7006-6555.