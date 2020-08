Räuber und Gendarm: Verbrechen im Gießen des Jahres 1920

Was ist eigentlich zuhause los? Gerade in der Corona-Krise drängt sich manchem Gießener diese Frage auf. Der Anzeiger nimmt dies zum Anlass, um in einer Serie zu fragen: Wie lebte es sich im Städtchen in den warmen Monaten vor 100 Jahren? Im Fokus stehen in weiteren Teilen die Themen "Suchst Du noch oder wohnst Du schon?" sowie "Nicht nur von Luft und Liebe". Unter dem Motto "Räuber und Gendarm" geht es im dritten Teil diesmal um die Frage, mit welchen Verbrechen Gießener im Alltag der schwierigen Nachkriegszeit konfrontiert waren. Die Not der Bevölkerung spiegelt sich in zahlreichen Einbrüchen und dem Diebstahl von Lebensmitteln, die als Währung im Sommer 1920 offensichtlich hoch im Kurs standen. Die Gießener selbst wehren sich Anfang Juli 1920 gegen die zunehmende Kriminalität und appellieren an die Stadtverwaltung. (olz)