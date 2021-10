Raumausstatter und Sattler Gießen/Lahn-Dill mit neuem Obermeister

Stabübergabe an der Spitze der Raumausstatterinnung Gießen/Lahn-Dill von Gerhard Arnold (r.) an Frank Kreiling. (Foto: Ewert)

GIESSEN - GIESSEN. Am Ende der 20-jährigen Ära Gerhard Arnold ist es in der Raumausstatter- und Sattlerinnung Gießen/Lahn-Dill zu einem „Wechsel in Kontinuität“ an der Spitze der 24 Mitglieder großen Handwerksinnung gekommen. Frank Kreiling (Heuchelheim), der ebenfalls 20 Jahre lang als stellvertretender Obermeister an der Seite von Arnold stand, übernimmt von diesem, einstimmig gewählt, nun die Innungsleitung. Arnold, mittlerweile 70 Jahre alt, konnte satzungsgemäß nicht mehr zur Wahl antreten, da er altersbedingt seinen Betrieb in Lützellinden aufgegeben hat.

Zur stellvertretenden Obermeisterin berief die Versammlung ebenfalls einstimmig Dörte Gast aus Heuchelheim. Den Vorstand vervollständigen für die nächsten drei Jahre: Roger Spieß und Tobias Schmidt (Gießen), Lehrlingswart Thomas Morbitzer (Langgöns) sowie Sebastian Balzer (Dillenburg). Der 61 Jahre alte neue Obermeister Frank Kreiling setzt in der Vorstands- und Innungsarbeit auf Ideen und Engagement junger Mitglieder.

Um die Kräfte der meist kleineren Betriebe auf der Ebene der Innungen effektiver zu machen, schaut Kreiling über die eigenen Innungsgrenzen hinaus in die Zukunft, in der zum Beispiel eine Raumausstatterinnung, die räumlich die Region Mittelhessen umfassen könnte, geschaffen werden soll. „Sinnvollerweise sollten wir auf dieses Ziel hinarbeiten und dabei auch auf die Einsicht der benachbarten Innungen in diese Notwendigkeiten bauen.“

Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen und in dieser Funktion auch Geschäftsführer der Raumausstatterinnung Gießen/Lahn-Dill, sieht in Beantwortung der Frage, wie der Rückgang der Mitgliederzahlen gestoppt und sogar umgekehrt werden könnte, „großes Potenzial nicht organisierter Raumausstatterbetriebe gerade auch im Lahn-Dill-Kreis“. Dazu startet bald eine längerfristig angelegte Aktion, bei der auf Handwerksbetriebe, die noch nicht Mitglied in einer Innung sind, zugegangen wird. Und zwar durch einen externen Fachmann, der selbst Handwerksmeister ist, seinen Beruf aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Alle 21 unter dem Dach der KH Gießen zusammengeschlossenen Handwerksinnungen begrüßen das Konzept als Chance und unterstützen die Aktion.

Die Heranbildung und das Halten von Fachkräften im Handwerk beginnt mit der Ausbildung junger Menschen, die zunächst einmal das Ziel hat, aus Lehrlingen Gesellen zu machen. Wie kommt man an junge Menschen, um ihnen die Ausbildung in einem der über 100 Handwerksberufe schmackhaft zu machen? Auch auf diesem Feld ist die KH Gießen gemeinsam mit der benachbarten KH Lahn-Dill mit Sitz in Wetzlar aktiv geworden. Mit „authentischer Berufsorientierung“ an Schulen durch „Azubi-Guides“ sollen potenzielle Auszubildende interessiert und motiviert werden, sich mit einer Ausbildung im Handwerk zu befassen. Den Azubi-Guides, also jungen Auszubildenden oder auch schon Gesellen aus heimischen Betrieben, kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Sie sollen aus der Innensicht des Handwerks Schülerinnen und Schüler „auf Augenhöhe“ ansprechen. Diese Guides wurden und werden auf ihren Einsatz gezielt vorbereitet. Im Lahn-Dill-Kreis sind sie bereits mit Erfolg eingesetzt worden.

Im Landkreis Gießen startet diese Aktion nun zielgerichtet an ausgewählten Schulen. „Das Handwerk braucht Fachkräfte“, so Björn Hendrischke, zumal sich deren Fehlen nicht nur negativ auf Kunden auswirkt, die zeitliche Verzögerungen bei Handwerkerleistungen hinnehmen müssten, sondern auch auf den Großhandel, der die Handwerker mit Material beliefert, und letztlich auch auf die Industrie, die diese Materialien herstellt, die am Ende der Kette beim Kunden verarbeitet werden. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs ist laut Hendrischke also „eine ganz große Hausnummer im Handwerk“.