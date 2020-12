Neue Mensa, Spielhof und Klettergerüst: Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Weißen Schule sind erledigt. Foto: Zielinski

GIESSEN-WIESECK - Gießen-WieseckDie Raumnot an der Weißen Schule in Wieseck hat ein Ende: Nach zweieinhalbjährigen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, die in drei Abschnitten erfolgten, wurde die umgebaute Grundschule nun offiziell eingeweiht. "Im Bestand zu bauen, stellt immer eine Herausforderung dar", betonte Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Durch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten sei dies aber erfolgreich gelungen.

"Wenn eine Schule ganztägig arbeiten will, braucht sie auch die entsprechenden Bedingungen", erklärte die Stadträtin. Aus diesem Grund stand neben der Erweiterung und Optimierung der Räume vor allem der Neubau einer Mensa im Vordergrund, die Platz für 240 Schüler bietet. "Bis zur Öffnung der neuen Mensa wurde in drei Klassenzimmern, im Flur und im Container gegessen", berichtet Schulleiter Hans Rosenbaum.

Nach einem Gespräch zwischen Astrid Eibelshäuser und Hans Rosenbaum vor fünf Jahren erfolgte der erste Spatenstich zu dem großen Projekt im September 2018. Während des laufenden Schulbetriebs wurde im ersten Bauabschnitt ein eingeschossiger Mensa-Neubau errichtet. Das Besondere am neuen "Herzstück" der Schule ist ihr 130 Quadratmeter großes "grünes Klassenzimmer" auf dem Flachdach, das als zusätzlicher Differenzierungsraum oder zusätzliche Pausenhoffläche genutzt werden kann.

"Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt, die erste Nutzung eines Flachdaches für schulische Zwecke", freute sich Jörn Horn vom Hochbauamt Gießen. Die multifunktionale Mensa wird nicht nur für den Essensbetrieb genutzt, sondern auch als überdachte Fläche für sportliche Aktivitäten oder schulische Veranstaltungen. Die Erschließung der Mensa erfolgt über ein transparent gehaltenes Fugenbauwerk, das als Bindeglied zwischen der konventionellen Architektur und dem modernen Mensagebäude fungiert.

Der vorhandene Westflügel wurde um eine Achse mit einem neuen Klassenraum, einer modernen Mediathek im Obergeschoss sowie um ein Büro/Erste-Hilfe-Raum, einen Differenzierungsraum und ein WC für mobilitätseingeschränkte Personen im Erdgeschoss verlängert.

Im zweiten Bauabschnitt wurde das ehemalige Lehrerzimmer aufgestockt und durch Zusammenlegen mit einem angrenzenden Raum ein neuer, zeitgemäßer Aufenthaltsraum für Lehrkräfte geschaffen. Im Erdgeschoss wurde ein Anmelde- und Differenzierungsraum eingerichtet. Trotz Ausbruch der Pandemie konnte im März dieses Jahres mit dem dritten und letzten Bauabschnitt im historischen Altbau der Schule begonnen werden. Durch Zusammenlegung von kleinen Räumen sind zwei neue große Klassenzimmer entstanden. "Die Corona-bedingten schulischen Einschränkungen konnten sogar für die Forcierung der Bautätigkeit genutzt werden", erinnert sich der Schulleiter.

Die 239 Schüler und Schülerinnen der Weißen Schule sind von ihren neuen Räumlichkeiten begeistert. "Cool, dass die Mensa so groß ist", erklärt ein Junge im Video. Ein Mädchen findet es toll, dass es nun ein Regal für die Ranzen und einen Tischkicker gibt.

Im Zuge der Maßnahmen wurden auch große Teile der technischen Infrastruktur den aktuellen Standards angepasst. Bereits vor acht Jahren wurde ein kleines Nachbargrundstück gekauft, um die Bewegungsfläche auf dem Schulhof vergrößern zu können. Die Neugestaltung der Außenanlagen konnte im November dieses Jahres abgeschlossen werden.

Dabei erhielt der große Spielhof im Süden nicht nur eine neue Oberfläche, sondern auch eine große Kletterplattform unter dem alten Baumbestand. Die Flächen im Norden des Gebäudeensembles werden nun von Sitzmauern gegliedert, die sich der vorhandenen Topografie anpassen. An dem neuen Gebäude direkt befindet sich ein großzügiger Außensitzbereich, der auch für den Unterricht genutzt werden kann. Gegenüber der Mensa ist mit einem Seilklettergerät und einer Boulderwand eine attraktive Spielzone entstanden. Ein neuer Rundweg um die Mensa soll eine wichtige Verbindung zwischen Mensaterrasse und Osthof bieten. Dabei wurden auch die notwendigen Flächen für Anlieferungen und Feuerwehrzufahrt in das Gesamtbild integriert.

Im kommenden Jahr sind noch die Errichtung eines Aufzuges sowie die Sanierung der WC-Anlagen vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich bisher auf 2.650 000 Euro. Die Planungen wurde in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Bauausschuss der Schule vom Hochbauamt Gießen erarbeitet. Die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauüberwachung erfolgte durch das Architekturbüro Schmees/Wagner, Gießen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes des Landes (KIP) gefördert.