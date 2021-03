"Rauschgift-Leiche" löste Ermittlungen in Gießen aus

Die Einlassung des Angeklagten konnte den Vorsitzenden Richter der 9. Strafkammer bislang nicht überzeugen. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Angeklagte hat sich für ein unkonventionelles Leben entschieden. Vor rund 30 Jahren erfüllte sich der 57-Jährige in einer Kleingartenkolonie am Gießener Stadtrand den Traum vom eigenen, kleinen Häuschen. Dort wollte der großgewachsene, sonnengebräunte Mann, der sich selbst als Einzelgänger bezeichnet, vor allem: "Meine Ruhe, keinen Stress, keinen Ärger." Doch an einem Sommertag im Jahr 2019 stand plötzlich die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss auf dem 800-Quadratmeter-Grundstück. "Die Sache hat mit einer Rauschgift-Leiche in Lollar begonnen", blickt der zuständige Kriminalkommissar im Zeugenstand zurück. Auf dem Handy des verstorbenen Mannes sicherte er Chatverläufe mit dem Angeklagten, die für ihn eindeutig nach Verabredungen zu Drogengeschäften aussahen. Wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich der Aussteiger nun vor der 9. Großen Strafkammer am Landgericht Gießen verantworten. Seine Version der Geschehnisse: Die sichergestellten Drogen im Gesamtwert von rund 2500 Euro sollten als Vorrat für den eigenen Bedarf dienen. Denn der Kauf sei durch Mengenrabatt besonders günstig gewesen "und ich will auch nicht für jedes Gramm loslaufen".

In mehreren Aluminium- und Plastiktüten stellten die Beamten am Morgen des 21. August 2019 insgesamt 245 Gramm Marihuana, 120 Gramm Haschisch und 222 Gramm eines Amphetamin-Koffein-Gemischs sicher, "im Kühlschrank, neben der Cola", wie sich der Ermittler erinnert. Dazu wurden zwei Digital-Feinwaagen sowie rund 2000 Euro in einer Geldkassette und einem Schrankversteck gefunden. Im Garten schnitten die Polizisten noch vier Cannabispflanzen ab. Am Eingang zum Wohnbereich hing außerdem eine Machete, eine weitere war laut dem Kommissar "griffbereit" in der Nähe des Drogendepots im Schlafzimmer platziert. "Falls mal ein Arsch vorbeikommt" - so hatte der Angeklagte in seiner polizeilichen Vernehmung den Waffenbesitz begründet. Neben den Macheten wanderten noch eine Armbrust samt Bolzen, ein Luftgewehr sowie vier Luftdruckpistolen in die Asservatenkammer. Dass er diese "bunte Mischung" in seiner Hütte aufbewahrt hat, räumt der Hausmeister ein. Mit Drogen gehandelt zu haben, bestreitet er allerdings vehement. Bei Partys sei es lediglich üblich gewesen, als guter Gastgeber "ein bisschen 'Pep' hinzuschmeißen". Doch einer der regelmäßigen Besucher tauchte irgendwann nicht mehr auf. Dass der Mann verstorben war, will der Gießener erst bei der Durchsuchung erfahren haben. Für den Kommissar hatte sich nach Sichtung des Nachrichtenverlaufs "die persönliche Meinung" verfestigt, dass die beiden in einer Art Geschäftsbeziehung standen. Schon im Jahr 2018 schrieb der später Verstorbene mehrfach kurz gehaltene Texte an den Angeklagten und kündigte sein Kommen an, während er in einem anderen Chat offenbar Bestellungen entgegennahm. Zumindest hat der Kriminalbeamte einige Nachrichten so abgeschrieben, bevor er das Mobiltelefon in die Auswertung gab. Dort sei allerdings "ein Fehler" passiert, mit der Folge, dass sämtliche Daten verloren gingen. Auf dem Handy des Angeklagten konnte indes kein belastendes Material gefunden werden. "Vermutlich wurden die Chats rechtzeitig gelöscht", mutmaßt der Ermittler. Eine Aussage, die Verteidigerin Dagmar Nautscher sofort aufgreift und feststellt: "Sie unterstellen meinem Mandanten eine Raffinesse, die er nicht hat".

Tatsächlich scheint dem 57-Jährigen auch die Tragweite des Gerichtsprozesses kaum bewusst zu sein. Rückfragen beantwortet er meist einsilbig und mit trotzigem Unterton. "Das war mir egal" und "das weiß ich doch nicht" sind - vorgetragen in breitem Hessisch - häufig gehörte Antworten. Er erzählt, seit seinem 18. Lebensjahr regelmäßig Cannabis und seit einiger Zeit manchmal auch Amphetamine zu konsumieren. Die Großbestellung bei seinem Lieferanten, dessen Identität er nicht preisgeben will, soll aber "ein Zufall" gewesen sein. Der Händler habe die Mengenangabe "falsch verstanden, aber es war günstig, da hab ich's halt genommen." Wie sich der ungelernte Teilzeit-Hausmeister die Betäubungsmittel für rund 2500 Euro "im Sonderangebot" leisten konnte? "Ich bin ein sparsamer Mensch, zahle keine Miete und habe kein Auto." Außerdem will der Gießener selbst sein einziger Kunde gewesen sein. Um das Geld für den nächsten Halbjahresvorrat schon einmal zurückzulegen, habe er sich die Drogen zu Hause kurzerhand abgewogen, portioniert und das Geld in die eigene Kasse gezahlt.

Für den Vorsitzenden Richter Dr. Klaus Bergmann ist diese Einlassung "nicht so ganz überzeugend". "Überlegen Sie mal, ob es nicht doch ein bisschen anders gewesen ist", rät er. Nach einer Pause möchte der Angeklagte dann noch etwas richtigstellen. "Ab und zu" habe er seinem Bekannten wohl doch Haschisch und Amphetamine mitgegeben. "Aber zum Einkaufspreis", stellt der 57-Jährige klar. "Ich will damit ja nichts verdienen, dann wäre ich ja ein Dealer."

Der Prozess wird fortgesetzt.