Rechtsanwältin aus Gießen klärt über "Arbeit auf Abruf" auf

Bei Anruf Arbeit: Die Rechtslage ist zugunsten der Arbeitnehmer angepasst worden.

GIESSEN - Für viele Büros und Betriebe erweisen sich flexible Arbeitszeiten, auch "Arbeit auf Abruf" genannt, als sinnvolles Instrument, um durch Einsatz von meist geringfügig Beschäftigten den schwankenden Personalbedarf des Unternehmens zu decken. Doch für die Arbeitnehmer geht dies in der Regel mit Einschränkungen bei der Freizeitgestaltung einher und kann sogar mit Unsicherheit wegen des am Monatsende zu erwartendem Lohn verbunden sein. Darauf hat der Gesetzgeber reagiert und die entsprechenden Regelungen in Paragraf 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes angepasst - zugunsten der Arbeitnehmer. Die Sozietät Spielmann, Becker, v. Buchwaldt & Partner mbB, Teil von HLB Deutschland (globales Netzwerk aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften), informiert in einer Pressemitteilung über die neue Gesetzeslage und gibt nützliche Tipps.

Rebekka Reck, Rechtsanwältin bei der in Gießen ansässigen und überregional tätigen Kanzlei, erklärt, was die neue Rechtslage für Unternehmer bedeutet: "Arbeitgeber dürfen ihre Mitarbeiter nicht mehr nach eigenem Ermessen einsetzen und vergüten, sofern ihre Arbeitnehmer darauf keinen Einfluss nehmen können."

Wenn im Arbeitsvertrag keine festen täglichen sowie Wochenarbeitsstunden vereinbart sind, gilt laut Gesetz automatisch eine Wochenarbeitszeit von 20 Stunden. Vor der Neuregelung ging man in solchen Fällen noch von zehn Stunden pro Woche aus. Unter Zugrundelegung des grundsätzlichen Mindestlohns von 9,50 Euro pro Stunde würde der monatliche Vergütungsanspruch dabei 822,70 Euro betragen. Durch weitere Erhöhungen des Mindestlohns wird dieser Vergütungsanspruch künftig voraussichtlich ansteigen.

"Die durch das Gesetz unterstellte Wochenarbeitszeit führt also bei fehlender Regelung im Arbeitsvertrag zwangsläufig dazu, dass ein Arbeitsverhältnis nicht mehr als geringfügige Beschäftigung qualifiziert werden kann", so Rebekka Reck. Denn bei 20 Wochenarbeitsstunden übersteigt die Vergütung die steuer- und sozialversicherungsbegünstigte 450-Euro-Grenze der geringfügigen Beschäftigung. Ohne Festlegung der Wochenarbeitszeit drohen erhebliche Nachzahlungen. "Erhebliche Folgen drohen, wenn bei einer Betriebsprüfung festgestellt wird, dass die wöchentliche Arbeitszeit von Arbeitnehmern nicht vertraglich vereinbart ist. Das vermeintlich flexible und günstige Beschäftigungsmodell kann dann zu hohen Nachzahlungen bei Lohn und Sozialabgaben führen", warnt Reck die Arbeitgeber.

Dies gelte auch, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich weniger als 20 Stunden pro Woche arbeitet, führt Reck weiter aus. In solchen Fällen muss der Arbeitgeber - in aller Regel - zusätzlich zu den Arbeitgeberanteilen auch die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung abführen, ohne dass sich der Arbeitnehmer daran beteiligen muss. Unternehmern kann Reck daher nur raten: "Stets Wochenarbeitszeit im Vertrag festhalten und bei geringfügiger Beschäftigung die 450-Euro-Grenze beachten."

Fazit: Um der Gefahr vorzubeugen, eine höhere Vergütung und höhere Steuern und Sozialversicherungsabgaben zahlen zu müssen, sollten Arbeitgeber beim Abschluss von Arbeitsverträgen darin unbedingt die geschuldeten Arbeitsstunden festhalten. Durch entsprechende Vereinbarungen kann auch bei bestehenden Arbeitsverträgen in einem gewissen Rahmen die Flexibilisierung der Wochenarbeitsstunden erreicht werden.

