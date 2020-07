Rechtssicherheit für Geschäftsführer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). GmbH-Geschäftsführende stehen zur Gesellschaft in einer Doppelstellung. In dem Seminar, das die IHK Gießen-Friedberg am Montag, 17. August, von 14 bis ca. 17 Uhr in den IHK-Seminarräumen, Flutgraben 4 in Gießen anbietet, werden die Möglichkeiten rechtssicherer Regelungen im Geschäftsführer/in-Dienstvertrag und deren Bedeutung für Geschäftsführende und Unternehmen erörtert. Typische Klauseln im Musterverträgen werden analysiert und deren Vor- und Nachteile dargestellt. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführende und diejenigenen, die es werden wollen sowie an Gesellschafter/innen. Ziel des Seminars ist es, die Besonderheiten der Personengesellschaften zu vermitteln und typische Praxisfragen zu erörtern.Es referiert Rechtsanwältin Julia-Christina Sator, Gießen.

Das Teilnahmeentgelt beträgt 75 Euro. Anmeldungen sind bei der IHK Gießen-Friedberg (Recht und Steuern, Marie-Theres Burzel) erforderlich: telefonisch unter 0641/7954-4025 oder per E-Mail an marie-theres.burzel@giessen-friedberg.ihk.de.