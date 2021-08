"Red Knights" spenden 250 Euro

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der "Red Knights Motorcycle Club Germany III" überreichte an den sozialmedizinischen Nachsorgedienst "Startklar" eine Spende von 250 Euro. Der Motorradclub, der in Gießen seit elf Jahren ansässig ist, rekrutiert seine Mitglieder aus Reihen der Feuerwehren, dabei ist es egal ob Berufs-, Werk- oder Freiwillige Feuerwehr. Jedes Jahr spenden die Motorrad fahrenden Retter an eine gemeinnützige Einrichtung aus der Region. "Startklar" betreut Eltern und Frühgeborene im Landkreis Gießen im häuslichen Bereich im Anschluss an den Klinikaufenthalt an.

Jochen Sauer, Mitglied der Red Knights, und seine Frau Regina Wende, regten den Verein als Spendenempfänger an, denn sie hatte letztes Jahr die Erfahrung machen müssen, dass der Nachwuchs 15 Wochen zu früh und mit nur 350g auf die Welt gekommen ist. Die Familie konnte große Unterstützung von Startklar erfahren und war von dem Angebot überwältigt.