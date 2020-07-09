Lokales

Stadt Gießen

mehr aus Stadt Gießen
plus
Donnerstag, 09.07.2020 - 07:00
4 min

Regelbetrieb, aber keine Normalität in Gießener Kitas

Beim Großteil der Kindertagesstätten in Gießen herrscht seit Montag wieder "volles Haus", die Gruppentrennung wird aber vielfach beibehalten. Volker Bouffier informierte sich in der neuen DRK-Kita "Henrys Weltentdecker".

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E0ySH1ASGwjiLw4vGZBxL2uyoT4tp3EuqUDtFTShMUAwnTkuMlVtnKA0VTIcovORFH4gDGDgM3Wij59ypvOnMKE0MJjtj7kvMKWmL2ulnJIvMJ4fVTEypvOcovOxMKVtF2y0LFNvFTIhpaymVSqyoUEyoaExMJAeMKVvVTyhVTEypvOUo3E0MaWcMJDgDKWho2kxYIA0pzUQa2HtLJ4toJIbpzIlMJ4tIZB8pzIhVUIhMPOKj6EhMTIhVTwQcT5aqPO1ozDtj7kvMKVtMTyyVUqcL2u0nJqmqTIhVRAipz9hLF1FMJqyoT4tnJ5zo3WgnJIlqP4tETyyp2ImVR1iqUEiVTuuLzIhVTEcMFOYnJ5xMKVtnJ4tMTyyp2IlVT5iL2ttpzIfLKEcqvOhMKIyovOSnJ5lnJAbqUIhMlOxMKZtETI1qUAwnTIhVSWiqTIhVRglMKI6MKZtXREFFlxto2MzMJ5vLKVtLzIlMJy0plO2MKWcoz5ypzkcL2u0YPOxMJ5hVTImVUqupzIhVUAynUVtqzyyoTHtoZBxL2uyoT5xMFOYnJ5xMKWaMKAcL2u0MKVfVTEcMFOAnJ5cp3EypaOlj6EmnJEyoaDtIz9fn2IlVRWiqJMznJIlVTWynFOmMJyhMJ0tDzImqJAbVTSgVR1cqUE3o2AboJ9lM2IhVTWyM3YQiZBsqTIhYvOKo2WynFOmolOgLJ5wnTIlVTEypvOYoTIcozIhVTI0q2SmVT1cp3A0pzS1nKAwnPO3nKWeqTHfVUqypvO3o2ufVTEcMKAypvOapzS1nTSupzyaMFOALJ5hVTygVTE1ozgfMJ4tDJ56qJptp2IcovOgLJphVREuplOSnKZtq2SlVTSvMKVtLKIwnPOcovOxnJImMJ4tEfBxoTkyovOmL2uhMJkfVTqyLaWiL2uyov4tDz91MzMcMKVtnTS0qTHtp2ywnPOxnJHtF2y0LFOuqKAaMKA1L2u0YPO1oFOmnJAbVTShVTEcMKAyoFOPMJympTyyoPOynJ5yovOSnJ5xpaIwnlO6qFO2MKWmL2uuMzMyovjtq2yyVRgcozEypvjtEJk0MKWhVUIhMPOSpaccMJu1ozqmpTIlp29hLJjtMTyyVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyovOaMJ1ynKA0MKW0VTuuLzIhVP0tp2IcVTImVT51ovO3j6EbpzIhMPOxMKVtn29gpTkyqUEyovOQo3WiozRgLzIxnJ5aqTIhVSAwnTkcMpBsqJ5aVT1cqPOBo3EvMKElMKI1ozpto2EypvOcoFOynJ5aMKAwnUYQcT5eqTIhVSWyM2IfLzI0pzyyLvNgVUIhMPO3nJHtMTyyVUAynKDtMTyyp2IgVR1ioaEuMlOaMJk0MJ5xMFOFj7kwn2gynUVtnJ4tMTIhVPWho3WgLJkyovVtHzIaMJkvMKElnJIvVUMypzkuqJMyovOcp3Dh
EJyhMFOmqTywnUOlo2WyozSlqTyaMFOIoJMlLJqyVTEcMKAypvOnMJy0qJ5aVUIhqTIlVToQiT5zVTEypvOapfB2j590MJ4tnTIcoJymL2uyovOYnKEuYIElj6EaMKVtYFOcoFOSnJ56MJkhMJ4tp2yhMPOxnJImBvOGqTSxqPOUnJKQa2IhYPOOpzWynKEypaqinTkzLJulqPNbDKqiXFjtEKMuozqyoTymL2uyVRgcpzAbMFjtD2SlnKEuplO1ozDtESWYVP0tMKWaLJVfVTEup3ZtnJ4tLJkfVTEypzIhVRgcozEypaEuM2Imp3GQcUE0MJ4tqJ5xVRMuoJyfnJIhrzIhqUWyovOxMKVtpzIaqJmQcUWyVRWyqUWcMJVtq2yyMTIlVTWyM29hozIhVTuuqP4tI2IhovOhnJAbqPOaMKWuMTHtMTyyVTygVSAioJ1ypvQQiTWfnJAbMFOgMJulq8B2L2ucM2HtH2AboTyyj596MJy0VTEypvQQyzMzoaIhMlOyoaEaMJqyoaA0MJu0YPO3nJHtMKE3LFOvMJxtraqynFOYnJ5xMKW0LJqyp3A0j6E0qTIhVTEypvOOq28h
GzSwnTEyoFOcovOxMKVtHTuup2HtMTIlVR5iqTWyqUWyqKIhMlNkAvOYnJ5xMKVtqz9hVRIlrzyynTIlnJ5hMJ4tnJ4tMTIhVSYQcUIgMJ4tMTIlVREFFl1YnKEuVPWVMJ5lrKZtI2IfqTIhqTEyL2gypvVtqJ1mo3WaqPO3o3WxMJ4tq2SlMJ4fVTuypaWmL2u0VUAynKDtGJ9hqTSaVT1cqPN1AFOeoTIcozIhVRsQcUA0MJ4tYFOgLKucoJSfVTqcLaDtMKZtnTyypvN2ZPODoZBxqUcyVP0tq2yyMTIlVTMup3Dtp28tMKE3LKZtq2yyVPW2o2kfMKZtFTS1plVhVREcMFOUpaIjpTIhVP0tMTS2o24tnJ4tMJyhMKVtL2ylL2RtrzIbovOYnJ5xMKVtqJ50MKVtMUWynFOXLJulMJ4tXSHmXFO1ozDtMTyyVZB8LaWcM2IhVToQiUVtj7kvMKVtEUWynJeQcTulnJqyVPwQaQZcVP0tLzkynJWyovOuoTkypzEcozqmVUqynKEypzucovO1oaEypzIcozShMTIlYvNvI2ylVTuuoUEyovOxnJHtE3W1pUOyoaElMJ5hqJ5aVTWcplO6qKVtH29goJIlp2AboTyyj591ozptnJ4tMUWynFOKo2AbMJ4tLKIzpzIwnUDvYPOvMKWcL2u0MKEyVREFFl1Jo3WmqTShMPOQnUWcp3EcLJ4tDzI0rv4tJaIxMJ0tq3IlMTIhVTucMKVtMTyyVRWyqUWyqKIhM3A6MJy0MJ4tMKE3LKZtM2Iej7klraDfVUMiovN3VTWcplNkAlOInUVtnJ4tIz9lYHAipz9hLF1nMJy0MJ4tLKIzVTcyqUc0VQptLzymVQR1VSIbpvjtq2yyVRgcqTRgGTIcqTIlnJ4tGUIcp2RtI2SfLvOypzmQcUI0MKW0MF4tG2VtMTSmVUcynKEfnJAbMFOPMKElMKI1ozqmLJ5aMJWiqPOhLJAbVTEypvOGo21gMKWmL2ufnJKQa3IhMlO3nJIxMKVtLKIzVTEcMFOuoUEyovOOqKAgLpBsMFO6qKYQiTAeM2Izj7kbpaDtq2ylMPjtopB8p3AyVT5iL2ttM2IeoZBxpaDtq2IlMTIhYvOKnJHtI2SfLvNgVPWKnKVtp2yhMPOzpz9bVZB8LzIlVTEcMFOGqUW1n3E1pzIhYPOxnJHtqJ5mVUMioFOZLJ5xVRuyp3AyovO2o3WaMJqyLzIhVUq1pzEyovjtqJ5xVTEuozgvLKVtMTSzj7klVvNgVUcynJq0MJ4tp2ywnPOuqJAbVTEcMFOSoUEypz52MKW0pzI0MKVtp2IbpvO6qJMlnJIxMJ4tMTSgnKDfVUqcMFOuoTkyVSMypzShqUqipaEfnJAbMJ4toJy0VTEcMKAypvQQiTWypvOKo2AbMJ4tLKKQa2IlM2I3j7MbozkcL2uyovOGnKE1LKEco24tqJ1aMJquozqyovOmnJ5xYvNvI2ylVTuuLzIhVTSfoTImVUAynUVtM3I0VTgioJ11ozy6nJIlqPOvMJgioJ1yovVfVT1ynJ50MFOynJ4tIzS0MKVfVUsQcTulMJ5xVTIcozHtGKI0qTIlVTIcoaYQcUIgqTHfVTqypzSxMFOcovOxMKVtDJ5zLJ5ap3cynKDtVzqlo8BsMFOOozqmqPVtM2IbLJW0VUc1VTuuLzIhYvOGqTSxqUYQcUEcovOUMKWxLFOKMJyaMJjgE3WynJkcL2ttnT9vVTyhVTEcMKAyoFOnqKAuoJ1yozuuozptMTyyVRWyMTI1qUIhMlOxMKVtF29goKIhLJkyovOGMJkvp3E2MKW3LJk0qJ5aVTuypaMipv4tETSxqKWwnPOmMJxtMKZtM2IfqJ5aMJ4fVTWyp3EcoJ10MFORnJ5aMFNvqz9lVR9lqPO6qFOipzquozymnJIlMJ4vYPOmolO6qJ0tDzIcp3OcMJjtMTyyVR5iqTWyqUWyqKIhMlNvIUYQcTqypv3QiTWypzqlMJyzMJ5xVvO6qFOlMJqyoT4hVRkuqKDtDz91MzMcMKVtp29foPNvEJ5xMFOXqJkcVvOyoaEmL2ucMJEyovO3MKWxMJ4fVUqcMFOyplOgnKDtMTIhVUW1ozDtBQNjZPOYnKEuplOcovOVMKAmMJ4tozSwnPOxMKVtH29goJIlpTS1p2Htq2IcqTIlM2IbqP4=
GzS0j7kloTywnPO3qKWxMFOcovOdMJEypvOYnJ5xMKW0LJqyp2IcoaWcL2u0qJ5aVUMipzqyp29lM3D6VPWOoTkyVRgcqTSmVTuuLzIhVRu5M2yyozIeo256MKO0MF4tETyyVUAcozDtraIgVSEynJjtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbVUIhMPOapzIcMzIhVUc1oFOPMJympTyyoPOxnJHtpfBxqJ1fnJAbMJ4tE2IaMJWyozuynKEyovO2o3VtG3W0VTS1MvVfVTkcMpBsVR1uM2ymqUWuqUAmpUWyL2uypzyhVRAfLKIxnJRtDz9dMFOzj7klVTEcMFOmqZBxMUEcp2AbMJ4tF2y0LKZtqJ5xVRMuoJyfnJIhrzIhqUWyovO3nKAmMJ4hVRIcozHtMTIlVTSfoTqyoJIcozsQiTk0nJqyovOPMKA0nJ1gqJ5aMJ4tp2IcYPOxLKAmVT1ipzqyoaZtLJkfMFOYnJ5xMKVtMKWmqPOynJ5gLJjtnJulMFOVj6EhMTHtq2SmL2uyov4tFJ1gMKVtq2yyMTIlVUAjpzywnUDtoJShVTI4pTkcrzy0VUMioFNvHzIaMJkvMKElnJIvVUIhqTIlVSOuozEyoJyyLzIxnJ5aqJ5aMJ4vYPOmolOyqUquVRSmqUWcMPOKnJAbMKW0YPOxnJHtLzIcoFOQLKWcqTSmqzIlLzShMPOxnJHtDzIlMJywnUAfMJy0qJ5aVToQiUVtF2y0LKZtqJ5xVRMuoJyfnJIhrzIhqUWyovOcoz5ynTS0YvOWovOxMKVtHUWurTymVTWyMTI1qTHtMTyyplObnJIlYPNvMTSmplOSoUEypz4tqJ5xVUqynKEypzHtHTIlp29hMJ4tMTyyVRgcqTSmVUqynKEypzucovOhnJAbqPOvMKElMKEyovOmo2kfMJ4vYvOOqJAbVTygVUQQcTEuM29anKAwnTIhVRSfoUEuMlOaMJk0MJ4toz9wnPOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhYPNvp28tq2ylMPOyplO6qJ0tDzIcp3OcMJjtn2IcozHtM2IgMJyhp2SgVUc1LzIlMJy0MKEyovOALJufrzIcqTIhVTqyLzIhVUIhMPOxnJHtF2yhMTIlVUqypzEyovOgj7MaoTywnUA0VTyhVTqyp2AboT9mp2IhMJ4tE3W1pUOyovOvMKElMKI0VvjtMKWeoZBxpaEyVUAcMF4tEJk0MKWhLJWyozEyVUIhMPNgqzIlp2SgoJk1ozqyovOej7MhoaEyovOyLzIhMzSfoUZtLzymVTS1MvOKMJy0MKWyplOhnJAbqPOxqKWwnTqyMfB8nUW0VUqypzEyovjtMfB8M3EyVSqcL2uypaDtnTyhraHh
FJ4tMTIhVRgcozEypaEuM2ImMJyhpzywnUE1ozqyovOxMKZtEKMuozqyoTymL2uyovORMJguozS0plObnJ5aMJqyovO2MKWmqJAbqPOgLJ4fVPW3olOyplOgj7MaoTywnPOcp3DfVPthYv4cVTS1L2ttq2IcqTIlnTyhVTIcozHtETyzMzIlMJ56nJIlqJ5aVTEypvOUpaIjpTIhVTyhVTgfMJyhMKWyVRyhMzIeqTyioaAapaIjpTIhVTS1MaWyL2u0raIypzuuoUEyovjtq2yyVUqcpvOmnJHtLzIlMJy0plOcovOxMKVtHTuup2HtMTImVTIcozqyp2AbpfBxozg0MJ4tHzIaMJkvMKElnJIvplObLKE0MJ4vYPOypzmQcUI0MKW0MFOTLJAbLzIlMJywnUAfMJy0MKVtGJSlLlOUnJWwn2HhVPWOoTkypzEcozqmVUqcpzDtMTyyp2ImVSMipzqynTIhVUMypz11qTkcL2ttoaIlVUAyoUEyovOaMJkcozqyov4vVRIcovOGpTI6nJSfMzSfoPOcp3DtnTyypvOxnJHtF2y0LFOxMKVtHTS1oUImM2IgMJyhMTHfVTEypzIhVRgupTS6nKGQcUDtoz9wnPO6qFOeoZBxpzIhVUAynFjtMTRtp2yyVTS1MzqlqJ5xVTEypvOFj6E1oJkcL2ueMJy0MJ4tYFOVrJqcMJ5yMJ1jMzIboUIhM2IhVTEyplOZLJ5xMKZtp2IcMJ4tqTIcoUZtoaIlVZBxqpBsMKW0VUAwnUqypvO1oKAyqUcvLKVtYFO3nJHtLKIwnPO3MJqyovOhnJAbqPO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIbMJ5xMJ4tHTIlp29hLJkmVTyhVSWcp2yeo2qlqKOjMJ4tqJ50MKVtIJ1mqZBxozEyovOuovOcnUWyVRqlMJ56MJ4tn29goJHhVRyhVRiQiUW6MFOmo2kfMFOYoTSlnTIcqPOxLKYQiTWypvOvMKA0MJuyovjto2VtnTyypvNvMJyhMFOAMJkxqJ5aVUqyM2IhVSOypaAiozSfoJShM2IfplO1ozDtj7kvMKVtM2IaMJWyozIhMzSfoUZtraHtp2AboTyyj59yozEyVRqlqKOjMJ4tLJ4tMTSmVRc1M2IhMTSgqPOuLzqyM2IvMJ4tq2IlMTIhVT11p3ZvYPOvMKWcL2u0MKEyVRqcLzAeMF4=
IUWiqUbtHfB8L2geMJulVTyhVTEyovOYnKEuYHSfoUEuMlOcp3DtoJShVTSvMKVtj7kvMKWuoTjtoz9wnPO3MJy0VUMiovOxMKVtIz9lYHAipz9hLF1Bo3WgLJkcqZBxqPOyoaEzMKWhqP4tETSmVUcynJq0MFOmnJAbVTIlp3Dtn8B8pacfnJAbVTyhVUc3MJxtE2yyj59yozIlVRgcozEypaEuM2Imp3GQcUE0MJ4fVTSfplOdMKqynJkmVTIcozHtEKW6nJIbMKWcovOjo3AcqTy2VTS1MvOxLKZtIzylqKZtM2I0MKA0MKDtq29lMTIhVUqupv4tFJ4tLzIcMTIhVRoQcTkfMJ4tnTS0qTHtMTSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VUAiMz9lqPOxnJHtofB2qTyaMJ4tH2Abpzy0qTHtMJyhM2IfMJy0MKDhVRS1L2ttnzI0raDtoz9wnPOeLJ5hVTyhVTIcozIlVTEuqz9hVT51pvOynJ5aMKAwnUYQcT5eqPOaMJSlLzIcqTI0VUqypzEyovjtMTRtp2ywnPOxo3W0VTIvMJ5zLJkfplO0j6E0nJqyVRgioaEun3EjMKWmo25yovOuqKZtH2ywnTIlnTIcqUAapfB8ozEyovO3MJy0MKWbnJ4tnJ4tHKIupzShqZBxozHtLzIznJ5xMJ4hVPWKnKVtp2yhMPOho2AbVTyhVTEypvODLJ5xMJ1cMFjtMKZtnKA0VT5iL2ttozywnUDtpaIgVvjtoJSwnUEyVSMioTgypvOPo3IzMzyypvOxLJ5hVTS1L2ttMTI1qTkcL2th
Stadt Gießen Aufmacher-web Tops-ga Sonstiges Gießen-entdecken-app Gea-news Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben