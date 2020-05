Regeln in Gießener Basilika schrecken manchen ab

Ab sofort kann die Basilika auf dem Schiffenberg wieder besichtigt werden. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (kg). "Wie viel Uhr ist es?", fragt die Hüttenbergerin ihre Begleiter beim Eintritt in die Basilika. Die Zeit des Aufenthalts ist wichtig. Denn sie muss neben Adresse und Telefonnummer in die Besucherliste eingetragen werden. Das ist nur eine der aktuellen Sicherheits- und Hygieneregeln, die Besucher auch in der Basilika auf dem Schiffenberg beachten müssen. Nach einer Pause ist die mittelalterliche Kirche seit Samstag an Wochenenden wieder für Besichtigungen geöffnet. Doch der große Ansturm blieb zunächst aus.

"Blödsinn"

So hatten Michaela und Michael Cawein vom Verein Ehrenamt, die die Kirche am Wochenende betreuten, ein wenig Langeweile in der ersten Stunde nach Eröffnung. Am Ende des Tages zählten sie immerhin 18 Besucher, Sonntag erhöhte sich die Zahl noch etwas. Die Bereitschaft, die Regeln zu beachten, war nicht bei allen Gästen auf dem Hausberg vorhanden, wie sich aus Gesprächen mit dem Anzeiger ergab. Während seine Partnerin den schwarzen Mund-Nasen-Schutz aus der Tasche holte, zog es beispielsweise der Mann vor, draußen zu bleiben. "Das ist ein Blödsinn mit der Maske", formulierte er seine Abneigung. Die maskierte Begleiterin fand es "wunderschön". Der Rundgang durch die mit rot-weißen Absperrbändern gekennzeichnete Fläche mit getrenntem Ein- und Ausgang habe sich gelohnt. Das Eintragen der Daten löste bei der Frau ein wenig Skepsis aus. Ein anderes junges Pärchen interessierte sich für das Bauwerk und den Schiffenberg und fand mit Klaus Albach, der eine Einweisung für seinen künftigen Job beim Verein Ehrenamt hinter sich hatte, einen profunden Kenner der Historie. Der Lindener gab Tipps zu Bildern im Internet und der Geschichte des Hausberges, und die jungen Menschen dankten herzlich dafür. Ihre Daten durch den Eintrag in die bereitgelegte Liste preisgeben und die Maske anlegen mochten sie aber dann nicht. Maximal 15 Personen durften sich nach den Bestimmungen gleichzeitig in der Basilika aufhalten. Mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern zu anderen Besuchern, davon ausgenommen sind Angehörige des gleichen Haushalts. Kein Problem ergab sich deshalb für die Besucher aus Hüttenberg, die mit ihrer Tochter unterwegs waren. Die junge Frau wohnt in Erlangen in Bayern und war "das erste Mal in Freiheit" nach dem Ausgehverbot in ihrem Bundesland, was sie natürlich besonders genoss und schätzte. Weil ihr Vater ein "Kulturfanatiker" sei, wie seine Partnerin ihn bezeichnete, nutzte die Familie die Gelegenheit, sich an dem schönen Frühlingstag die Basilika anzuschauen. Knapp zehn Minuten hielten sich die Interessierten in den Räumen auf und schauten zufrieden aus nach dem Besuch.

Persönliche Daten

Auch ein Vater und ein Sohn wollten sich die Basilika anschauen. Als ihnen bekannt wurde, dass sie ihre Daten hinterlassen müssen, traten beide auf Drängen des Jüngeren den Rückzug an. Nach Beobachtungen der Ehrenamtsmitarbeiter zählten die Interessenten, die Mundschutz und Datenerhebung artig über sich ergehen ließen, überwiegend zur älteren Generation.