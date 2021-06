Regen und Raheem Sterling sorgen in Gießen für betrübte Gesichter

In der "Zwibbel". Foto: Wißner

GIESSEN - Drinnen oder draußen? Diese Frage, die sich ein telefonierender Passant um 17.55 Uhr auf dem Weg in eine der zahlreichen EM-Lokalitäten in Gießen stellte, war durchaus berechtigt. Denn bereits kurz nach dem Anpfiff in der Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen England prasselten die ersten dicken Tropfen auf die Köpfe all jener danieder, die keinen geschützten Platz vor den Leinwänden und Fernsehgeräten gefunden oder ihren Regenschirm daheim gelassen hatten. Trotzdem regierte am Dienstagabend natürlich überall in der Stadt "König Fußball". Pünktlich zum Anstoß zeigte die Ampel am Eingang des "Apfelbaum"-Biergartens auf "Rot": kein Einlass mehr, alle 250 Plätze belegt. Dabei waren nicht einmal alle gekommen, die zuvor auch Tische reserviert hatten, wie Geschäftsführer Sascha Homfeld stellvertretend für viele Gastronomen erklärte. Die dunkle Wolkendecke hatte eben doch zahlreiche Fußballfans abgeschreckt, die lieber im trockenen Wohnzimmer mit dem Team von Joachim Löw mitfieberten. Immerhin gut 800 Gäste tummelten sich in "Apfelbaum", "Ritzi's", "Zwibbel" und "Tropicana". Auf dem Univorplatz verrichteten derweil drei Security-Mitarbeiter ihren Dienst und im Riegelpfad hatte sich ein Einsatzfahrzeug der Polizei so geschickt positioniert, dass die Beamten gleichzeitig einen Blick auf das Geschehen und auf die große Leinwand werfen konnten. Auch auf dem Kirchenplatz am "Türmchen", im "Stadtcafé", im "Basilico" und in der Plockstraße war ordentlich was los. Führte zunächst nur der Regen zu Verdruss, sorgte schließlich - als sich zumindest der Himmel wieder ein wenig aufgehellt hatte - um 19.30 Uhr Raheem Sterling mit seinem 1:0 für betrübte Gesichter. Endgültig rutschte die Stimmung in den Keller, als Harry Kane nur wenige Minuten später auf 2:0 erhöhte und damit die erste deutsche Niederlage in Wembley seit März 1975 perfekt machte. Dass es das letzte Spiel von Jogi Löw war, blieb dann für so manchen Fan auf dem Nachhauseweg die einzige positive Erkenntnis dieses trüben Achtelfinales und der EM.