„Regenbogentour“ durch Gießen

GIESSEN - (red). Im Rahmen der Sonderausstellung „Feuer und Flamme für diese Stadt. Das bewegte Gießen in den 80er Jahren“ findet am Sonntag (11. Oktober) von 15 Uhr bis 16.30 Uhr ein kostenfreier Stadtrundgang zur Geschichte von schwulen, lesbischen und anderen queeren Orten in Gießen seit den 80ern statt. Die Referenten sind Holger Kleinert, Martin Klenner und Claudia Stiedl. Treffpunkt ist am Oberhessischen Museum vor dem Alten Schloss. Kooperationspartner sind das „LSBT*IQ“-Netzwerk Mittelhessen und der Queer-feministische Frauenreferat im AStA der JLU Gießen. Für die Führung gelten die aktuellen Corona-Schutzregeln: Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung. Anmeldung unter 0641/9609730 oder museum@giessen.de.