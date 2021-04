Reges Treiben im Gießener Stadtpark

Ordnungshüter waren an den Feiertagen nicht allzu oft Stadtpark zu sehen, sie hätten hier und da eingreifen können, wie Spaziergänger reklamierten. (Fotos: Jung)

GIESSEN - GIESSEN. Wieder mussten die Menschen ein Osterfest ohne fröhliche Familienfeiern verbringen, ohne leckeres Ostermenü an fein gedeckten Tischen in den Lokalen und ohne Kurzurlaube. Wer nach Alternativen suchte, um dennoch möglichst viele Aktionen im Rahmen der Möglichkeiten bei schönem Wetter zu erleben, musste bei seinen Planungen genau die Wettervorhersagen studieren. Als schönster und wärmster Tag zeigte sich der Karfreitag, gestern machte das Kältetief allen, die noch einmal den freien Tag nutzen wollten, einen Strich durch die Rechnung.

An der Lahn und im Stadtpark herrschte an den beiden der drei Feiertage reges Treiben, Menschen bewegten sich zu Fuß, per Rad oder auf Rollen durch die Anlagen, die von der Sonne beschienen wurde. Aus dem „Car-Freitag“, den Autoposer für ihre Zwecke vorhalten, wurde in Gießen nichts. Die Fans von schnellen und getunten Autos hatten wohl Lunte gerochen und tauchten nicht auf. Vielleicht hatte sich auch rumgesprochen, dass drei Streifenwagen auf dem Messeplatz Wacht hielten. Ordnungshüter waren an den Tagen nicht allzu oft Stadtpark zu sehen, sie hätten hier und da eingreifen können, wie Spaziergänger reklamierten. Beispielsweise auf der abgesperrten Sportanlage, wo zwei Tennisspieler einfach das Band zur Seite schoben und die Verbotshinweise ignorierten.

Die Ostertage nutzt eine Juristin, die hier nicht genannt werden möchte, um zu Hause zu renovieren. Als „Mini-Tapetenwechsel“, bezeichnet sie ihren Spaziergang durch den Stadtpark, man müsse auch mal den Kopf freibekommen in diesen Tagen. Ein älterer Mann genießt die frische Luft, ist guten Mutes, weil er schon die Impfungen hinter sich hat und schaut nun nach vorne: Seinen Namen möchte der alte Herr nicht nennen, doch er zeigt sich freundlich und genießt bei jedem Wetter die Natur auf seinen Spaziergängen. Ostern verbringt er alleine.

Hermann Anders holte sich einen frisch gepressten Orangensaft am Stand von Michael Zörkler auf dem Wochenmarkt, plauderte mit den Männern am Stand und wünschte „Frohe Ostern“. Zu Hause wartete die Tante seiner Frau, die der Familie an Ostern einen Besuch abstattete. Ostersonntag war wandern bei Hermann und Ehefrau Rosi angesagt, neun Kilometer legten sie auf der schönen Strecke in Laubach zurück. Um 12 Uhr ertönte die Meldung von einem Stand in die Menge: „Die Grüne Soße ist ausverkauft!“. Gutes und hochwertiges Essen war gefragt an diesem Osterfest, wie hier und da zu hören war. „Spargel ging gut“, erzählte Obsthändler Michael Zörkler, „aber er ist teuer mit 20 Euro pro Kilo“. Das störte aber die Käuferinnen und Käufer nicht. Auch die deutschen Erdbeeren fragten seine Kunden nach. „Schöne Ostern und bitte bleibt‘s gesund“, gab Charly Pult aus Oberstdorf vor seinem Käsestand den Passanten mit auf den Weg. Um 6.30 Uhr habe der erste Kunde an seinem Wagen geklopft, berichtet der Händler, der seit 22 Jahren schon den Gießener Wochenmarkt bereichert. Tendenziell geht mehr Bio-Ware über seine Verkaufstheke. Und die Kunden wollen keine langen Wartezeiten. „Ich will jetzt meinem Körper was Gutes tun“, sei das Motto bei einigen Kunden. Ordentlich eingekauft hat Michael Borke und seine Frau, volle Tüten schleppt er über den Wochenmarkt. „Wenn wir schon nicht schön essen gehen können, dann machen wir es uns zu Hause gemütlich“, begründet er den Großeinkauf. Für weit über 300 Euro kaufte das Paar ein, das die Feiertage kulinarisch so richtig auskosten will.

Posaunenenklänge zählen seit eh und je zu den Osterfeiertagen in Lützellinden. Im letzten Jahr schon durften die Frauen und Männer vom CVJM Posaunenchor als Gruppe nicht mehr die Menschen mit ihrer musikalischen Botschaft erfreuen. Das war auch jetzt so, doch es gab einen Weg, auch wieder die Instrumente erklingen zu lassen: Die Bläser spielten auf ihren Grundstücken alleine oder im Familienverbund und vermittelten damit im zweiten Pandemiejahr das Stück Ostern, wie es die Bewohner gewohnt sind. Besonders freute sich Reinhold Weber über die christlichen Weisen, die ihm Bläser Erhard Schmidt als besonderes Ostergeschenk übermittelte. Die beiden verbindet das gemeinsame Laufen seit 1985 – rund 20 000 Kilometer waren die Leichtathleten gemeinsam unterwegs. Der 89-Jährige war sehr gerührt, hatte nicht mit so einer Überraschung gerechnet.

Andächtige Orgelmusik und klassische Stücke über die Lautsprecher empfangen die Besucher in der Wiesecker Michaelskirche. Die Tür ist offen an den Feiertagen und das Kircheninnere vermittelt ein Stück Ruhe und Besonnenheit. Von draußen dringt allerdings am Sonntagnachmittag fröhliches Gelächter aus einem Haus gegenüber, gepaart mit rhythmischer Tanzmusik durch die Kirchstraße. Ein Mann kommt, geht hinein und später verstummt die Musik und es wird leiser bei der Gruppe, die im Hof sitzt. In Allendorf war der Passionsweg in einem kleinen Modell vor der Kirche nachgezeichnet und umfasste den Palmsonntag mit dem Einzug in Jerusalem bis zum Ostersonntag, wo Frauen am leeren Grab standen.

„Menüs werden gut angenommen“, freuen sich Nicole Schäfer und Erwin Schneider vom Restaurant „Lahngenuss“ über das Ostergeschäft. „Da wir eine traditionelle Küche haben, läuft an Ostern auch Lamm sehr gut“, heißt es vom Küchenchef und seiner Partnerin. Die Gäste würde Tanja Meier vom Restaurant „El Greco“ an festlich gedeckten Tischen an den Feiertagen lieber bedienen. Doch das ist ja nicht möglich und ihr Geschäft beschränkt sich auf die Abholung vom Essen. Moussaka und Gyros sind die Renner bei den Abholern, wobei der Ostermontag stärker frequentiert ist, als der Vortag. Das war auch zu normalen Zeiten schon so, Ostersonntag kochten die Leute meist selbst.

Sehr positiv fiel die Osterbilanz von Pfarrer Johannes Lohscheid von der Wicherngemeinde zu den kirchlichen Veranstaltungen der evangelischen Kirchen in Gießen Ost aus. Um sechs Uhr kamen am Ostersonntag die Gläubigen, um sich eine Osterkerze abzuholen, die Organistin Hanna Mittelfeld begleitete die Frühaufsteher musikalisch. In seinem Rückblick stellte Lohscheid fest, es habe sich gezeigt, dass bei vielen Menschen in dieser Zeit großes Interesse am Osterfest besteht. Gläubige erhielten bei Interesse für ein Tischabendmahl zu Hause roten Traubensaft, eine Hostie und entsprechende Texte. Die Tauferinnerung gestern wurde durch das schlechte Wetter beeinträchtigt. Der erste Feiertag verabschiedete sich mit einem tollen Sonnenuntergang bei spürbar sinkenden Temperaturen. Dann hieß es zu Hause bleiben, denn es gilt die Ausgangssperre – ein Novum, das es an dem christlichen Fest noch nie gegeben hat.