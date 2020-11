Regionalkongress zur Versorgung Sterbender in der Gießener Kongresshalle

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Unter dem Motto „Vorausschauende Planung – Soziale Teilhabe bis zuletzt ermöglichen“ findet am 10. Februar 2021 in der Kongresshalle Gießen eine Veranstaltung zum Forschungsprojekt „Avenue-Pal“ des TransMIT-Projektbereichs für Versorgungsforschung statt. Im Fokus der Konferenz steht die Erörterung der Frage, wie die Situation von Menschen in deren letzten Lebensphase verbessert und welchen Beitrag hierbei die Kommunen erbringen können. Kanzleramtsminister Helge Braun übernimmt erneut die Schirmherrschaft und wird die Veranstaltung gemeinsam mit Harald Semler (Geschäftsführer Hessischer Städte- und Gemeindebund), Dietlind Grabe-Bolz (Oberbürgermeisterin Stadt Gießen), Anita Schneider (Landrätin Landkreis Gießen) und Prof. Matthias Willems (Präsident Technische Hochschule Mittelhessen) eröffnen.

Im Mittelpunkt des durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geförderten Projekts „Avenue-Pal“ steht der problematische Befund, dass ein nicht unerheblicher Teil der Sterbenden nochmals in ihren letzten Lebenstagen verlegt werden, obwohl dies durch geeignete Prävention hätte verhindert werden können. So lässt sich bis heute feststellen, dass zu wenige alte Menschen vorausschauend geplant haben und diese nicht über eine Patientenverfügung verfügen. Mit welchen Problemen dies einhergehen kann, zeigt sich aktuell überdeutlich in der Auseinandersetzung mit der Covid-19-Pandemie. Ziel des Konferenztages ist es, einen durch das Projekt entwickelten Leitfaden für die Kommunen vorzustellen und mit den Gästen zu diskutieren.

Im Rahmen des Projektes werden unter Federführung des TransMIT-Projektbereiches für Versorgungsforschung evidenzbasierte Leitlinien entwickelt, um nicht notwendige Verlegungen palliativ versorgter Menschen in Zukunft zu verhindern.