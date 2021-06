Reichlich Arbeit am Verwaltungsgericht Gießen dank Corona

"Es muss nicht immer Strafrecht sein": Das Verwaltungsgericht fällt Urteile zu ganz unterschiedlichen Themen. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Um Frauen zu verunsichern, hatten Aktivisten eine vermeintliche "Mahnwache" vor einer Arztpraxis postiert, in der Schwangerschaftsabbrüche möglich sind. Auch der Zugang zu einer Beratungsstelle wurde auf diese Weise zum Spießrutenlauf. "Bannmeilen" sollen diese massiven Belästigungen unterbinden. Das Verwaltungsgericht Gießen wird alsbald klären, ob diese versammlungsrechtliche Maßnahme zulässig ist. Volksverhetzende Bilder, die den millionenfachen Mord an Juden, Homosexuellen sowie Sinti und Roma verharmlosen, hatte wiederum ein Zeitsoldat auf Facebook eingestellt. Im September wird die Justizbehörde entscheiden, ob seine Entlassung rechtmäßig war. Ein Radler möchte auch auf der Heuchelheimer Straße zwischen Lahnstraße und Gottlieb-Daimler-Straße mit dem Fahrrad unterwegs sein. Deshalb sollen das entsprechende Verbot aufgehoben und die Verkehrszeichen entfernt werden. Auch über diese Klage werden noch im Jahr 2021 Richter in der Marburger Straße 4 urteilen. "Wir haben auch hier spannende Verfahren", versichert Gerichtspräsident Harald Wack beim Jahrespressegespräch. Und fügt hinzu: "Es muss nicht immer nur Strafrecht sein."

Für reichlich Aufmerksamkeit haben immerhin in den vergangenen Monaten die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten um verpflichtenden Mund-Nase-Schutz in Schulen, Sperrzeitverlängerungen und Freiheitsbeschränkungen im Zusammenhang mit Corona gesorgt. "Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 145 Verfahren eingegangen." Etwa die Hälfte habe behördliche Anordnungen betroffen. Die andere Hälfte habe sich um staatliche Ausgleichsleistungen und Zahlungen gedreht - etwa Entschädigungen für Quarantänemaßnahmen oder Subventionen aus der Soforthilfe. Alle Eilverfahren seien inzwischen abgeschlossen, Klagen jedoch noch anhängig. Schließlich seien die Verwaltungsgerichte die Kontrollinstanz des exekutiven Handelns, obliege ihnen zum Beispiel die Überprüfung der Allgemeinverfügungen der Landkreise. Örtlich zuständig ist die Justizbehörde für den Landkreis Gießen, den Lahn-Dill-Kreis, den Landkreis Marburg-Biedenkopf, den Vogelsbergkreis und den Wetteraukreis - also auch für die Streitigkeiten rund um die Rodung des Dannenröder Forstes. Zudem liegt als Heilberufsgericht dort die Entscheidung über Berufsverstöße von Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten sowie von Apothekern und Psychotherapeuten aus ganz Hessen. "Gemessen am Personalstand sind wir das zweitgrößte Verwaltungsgericht in Hessen - nur ganz knapp hinter Frankfurt", betont Wack mit unüberhörbarem Stolz. Seit Anfang Mai gebe es insgesamt zehn Kammern, in denen 37 Richterinnen und Richter sowie 40 weitere Beschäftigte tätig sind.

"Die Verstärkung wurde erforderlich, weil die im Verhältnis zu früheren Jahren sehr hohe Zahl von Flüchtlingen seit September 2015 die Verwaltungsgerichte vor nicht unerhebliche personelle und organisatorische Herausforderungen gestellt hat." Von den 37 Richtern seien 16 weiblich und 18 unter 40 Jahre alt. Und weil das Gießener nach wie vor das am stärksten belastete Verwaltungsgericht des Landes sei, würden im Rahmen des "horizontalen Belastungsausgleichs" nach und nach insgesamt fünf Richter von anderen Standorten mit einem Arbeitskraftanteil von je 25 Prozent für die Dauer von sechs Monaten an die Lahn abgeordnet.

Eingegangen seien im vergangenen Jahr 1172 Verfahren aus klassischen Gebieten des Verwaltungsrechts sowie 3025 Asylverfahren. Hinzu kommen obendrein 340 NC-Verfahren und 34 des Berufsgerichts für Heilberufe. Im Vergleich zu 2019 bedeute dies im klassischen Bereich einen Verfahrensrückgang von 0,76 Prozent und im Asylbereich von 14,52 Prozent. Trotz der leicht wenigeren Eingänge sind beim Verwaltungsgericht Gießen die mit Abstand meisten Streitigkeiten "rechtshängig" geworden. Erledigt worden seien im gleichen Zeitraum 1126 klassische Verfahren sowie 3463 Asylverfahren. Die Laufzeiten betragen in Monaten bei klassischen Klagen durchschnittlich 18,8 und bei klassischen Eilverfahren 1,9, während im Asylbereich die durchschnittliche Verfahrensdauer in Klageverfahren bei 31,9 Monaten und in Eilverfahren bei 0,5 Monaten liege.

Verzug bei Asylverfahren

Gleichzeitig räumt der Gerichtspräsident ein, dass noch immer Asylklagen aus dem Jahr 2017 nicht abgeschlossen sind. Auch weil wegen der Corona-Pandemie die dafür obligatorischen mündlichen Verhandlungen teilweise "nicht zeitnah anberaumt werden konnten". Da allerdings diese Klagen "aufschiebende Wirkung" haben, hängen die betroffenen Menschen seit rund vier Jahren "in der Luft". Das heißt, es ist unklar, ob und wie es für sie weitergeht. "Wir sind uns dessen bewusst", beteuert Harald Wack. "Wir tun alles dafür, dass diese Verfahren erledigt werden." Zumal die Digitalisierung gerade bei den Unterlagen aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) offenbar für Schwung gesorgt hat. "Wir bekommen diese Akten rein digital." Folglich können sie auch ohne Zeitverzug an Rechtsanwälte weitergeleitet werden. In anderen Bereichen werde es noch "etwas dauern", bis die von Hessens Justizministerin schon seit Langem angekündigte virtuelle Gerichtsakte Realität sein wird. "Die Vorarbeiten hierfür sind schon so weit gediehen, dass die bei Gericht eingehenden Schriftstücke zum Großteil online abrufbar sind und dank elektronischer Signaturen auch rechtsverbindlich bearbeitet werden können", so Wack.

Überhaupt erlaube die technische Ausstattung des Gerichts, dass viele Aufgaben, darunter auch diejenigen der Geschäftsstellen, in Homeoffice erledigt werden können. Telearbeitsplätze und gesicherte Verbindungen zum Gerichtsserver könnten zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen in der Marburger Straße 4 bereits in diesem Jahr "mündliche Verhandlungen mittels Videokonferenz" geführt werden. Die dafür notwendige Technik sei ebenfalls bereits installiert. Die Richter werden - gemeinsam mit möglichen Zuschauern - im Sitzungssaal rund um einen überdimensionalen Bildschirm Platz nehmen. "Die anderen Verfahrensbeteiligten können an ihrem jeweiligen Ort teilnehmen." Besonders das Bamf habe "großes Interesse" daran, auf diese Weise "Wege und Zeit" zu sparen.