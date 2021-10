Reinhold Messner in Gießen

Nahm sich nach seinem Vortrag Zeit für eine Signierstunde: Extrembergsteiger Reinhold Messner. Foto: Schäfer

GIESSEN - Ein Leben als Abenteurer hat er geführt. An nahezu 100 Expeditionen teilgenommen. Zwischen Leben und Tod fast alles erlebt. Und er zählt zu einer besonderen Art Spezies von Mensch: Extrembergsteiger. Wer diesen Menschenschlag noch nicht so recht kannte, konnte am Freitagabend im prall gefüllten großen Saal der Kongresshalle während eines bemerkenswerten Multivisionsvortrages vieles über ihn erfahren. Der populäre Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner ließ in anderthalb Stunden tief in sein Innenleben blicken. Wer ihn nicht live erlebte, konnte seinen Erzählungen danach am späten Abend als Gast in einer der TV-Talkshows lauschen.

Als einer von 14 Achttausendern auf unserer Erde ist der Nanga Parbat im westlichen Teil des Himalaya-Gebietes mit 8126 Metern der neunthöchste von ihnen. Im von Pakistan kontrollierten Teil von Kaschmir ragt er von einer Flusstalsohle in 1000 Meter über NN am Indus-Knie 7000 Meter in die Höhe. Seit 1895, dem ersten Versuch einer Besteigung eines Achttausenders durch den Engländer Albert F. Mummery, galt er als der Sehnsuchtsberg für englische und deutsche Bergsteiger. Zahlreiche Versuche in den 30er-Jahren, bis zu seinem Gipfel zu gelangen, scheiterten. Die Expeditionen unter deutscher Beteiligung hatten insgesamt viele Dutzend Tote zu beklagen, sodass er als der deutsche Schicksalsberg bezeichnet wurde. 1953 gelang dem 28-jährigen Tiroler Hermann Buhl die Erstbesteigung. Sein Erfolg wurde innerhalb der damaligen Mannschaft nur widerwillig gewürdigt, da Buhl sich nicht an die Vorgaben der Expeditionsleitung gehalten, sondern im entscheidenden Moment entgegengesetzte Entscheidungen getroffen hatte; auch wenn diese sich nachträglich als richtig herausstellten. Einer Sternstunde des Alpinismus folgte eine Zerstrittenheit in der Crew.

Die erste Überschreitung des Nanga Parbat gelang Reinhold Messner und seinem Bruder Günther 1970. Überschreitung bedeutet, nach einem Aufstieg eine andere Route beim Abstieg zu nehmen. Allerdings kam beim Abstieg Günther Messner durch eine Lawine zu Tode. Acht Jahre danach gelang Reinhold Messner die Alleinbesteigung des Giganten. Messners Multivisionsshow über diesen Nanga Parbat war bezeichnenderweise mit "Mein Schlüsselberg" untertitelt.

"Ich bin und bleibe der Eroberer des Nutzlosen", gestand er. Wichtig sei jedoch, "einen Sinn darin zu finden." Das sei der Schlüssel zum Glück. Und den hat er offenbar mit dem Nanga Parbat gefunden. Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit könnten sehr unterschiedlich sein. Er habe nie beim Erreichen eines Gipfels in Siegespose die Hände in die Luft gereckt und triumphiert, den Berg bezwungen zu haben.

Grundsätzlich sei ein Berg entgegen der Behauptung vieler "nicht böse", betonte er. "Nur die Menschen machen beim Besteigen Fehler." Wir müssten endlich anerkennen, dass wir uns der Natur unterzuordnen hätten und nicht umgekehrt, so sein Appell. Erfahren müssen habe er zudem in all den Jahren, "dass die Bergkameradschaft zwei Gesichter hat: ein wahres und ein falsches." Der Berg lüge nicht. "Aber der Mensch kann lügen." So habe er jahrzehntelang falsche Anschuldigungen ertragen müssen. Angeblich sei er am Tod seines Bruders schuldig gewesen, da er ihn am Gipfel zurückgelassen habe. Dies habe sich 2005 beim Fund der Leiche endgültig als falsch herausgestellt und seine Darstellung der damaligen Tragödie bestätigt.

Bei dieser "klassisch schwerfälligen Himalaya-Expedition" 1970 habe die Ausrüstung allein neun Tonnen betragen. Messner zeigte Filmaufnahmen vom Lager 3. Zehn Tage lang habe es unaufhörlich geschneit. Auf- oder Abstieg seien unmöglich gewesen. Dann sei er zum Lager 4 aufgestiegen. Sein Bruder sei ihm zunächst unbemerkt gefolgt. Am 25. Juni hätten sie den Gipfel überquert. Beim Abstieg habe sich bei seinem körperlich geschwächten Bruder die Höhenkrankheit stark bemerkbar gemacht. Beim Abstieg von 5800 auf 5100 Meter sei Günther von einer Lawine so verschüttet worden, dass er ihn nicht herausholen konnte. Nach dessen Tod habe er bei seinem weiteren, kräftezehrenden Abstieg tagelang Halluzinationen gehabt. Dass er sich nach einem Absturz außerhalb seines Körpers wähnte, bezeichnete er als Nahtoderfahrung. In einem Wald sei er völlig entkräftet und mit Erfrierungen endlich drei Holzarbeitern begegnet, die ihn in ein Dorf getragen hätten, wo er versorgt worden sei.

1978, acht Jahre nach dem tödlichen Drama bei der Übersteigung des Nanga Parbat, wagte er eine Alleinbesteigung. "Ganz auf mich allein gestellt, habe ich gelernt, dies auszuhalten." Ein gerütteltes Maß an Können, Ausdauer und Leidensfähigkeit seien dafür Voraussetzung. Glück mit den Unbilden von Wetter und Abgängen zähle dazu. Lediglich 60 Kilogramm Gepäck habe er mitgenommen. Messner bezeichnet diesen ersten Alleingang über einen Achttausender als "die Glanzleistung meines Lebens". Sein erstes Lager errichtete er in einer Felsennische. So habe das nächtliche Erdbeben der Stärke 7,8 mit dem Abgang von viel Schnee, Geröll und riesigen Eislawinen ihn nicht umgebracht. Im Gegenteil, der Aufstieg sei danach erleichtert gewesen. Wettersturz und Schneesturm; das alles habe er überstanden. "Die Rückkehr ins Basislager war wie eine Wiedergeburt. Ich hatte das Glück, zu überleben."