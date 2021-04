Reisebüros in Gießen spüren Schub durch "Flex Tarif"

Steht bei Buchungen hoch im Kurs: Griechenland, wie hier die Insel Korfu. Foto/ Repro: Zielinski

GIESSEN - GießenWenig Angebote, ausbleibende Buchungen, fehlende Einnahmen. Kaum eine Branche ist von der Corona-Pandemie stärker betroffen als Reisebüros. Laut Deutschem Reiseverband (DRV) sind alleine im vergangenen Jahr aufgrund des Lockdowns rund 28 Milliarden Euro weniger in die Kassen der Reisebüros geflossen. Das entspricht laut DRV-Sprecher Torsten Schäfer einem bisher noch nie da gewesenen Rückgang von 80 Prozent. Eine Zahl, die auch von den Inhabern Gießener Reisebüros bestätigt wird.

Zu den Aussagen von Kanzleramtschef Helge Braun, dass seiner Einschätzung nach Urlaub erst ab August wieder möglich sein wird, sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig: "Die Bundesregierung lässt keine Möglichkeit aus, Reisen als moralisch verwerflich darzustellen und durch unzählige Auflagen zu verhindern. Jetzt will der Chef des Kanzleramts den Urlaubern auch noch vorschnell den Sommer kaputt reden. Die Bundesregierung sollte stattdessen endlich Impfen und Testen zur Chefsache machen, damit wir unsere Freiheiten nicht länger einschränken müssen."

Storno kostenlos

Wie steht es um die Buchungsfreudigkeit der Gießener? Der Anzeiger hat nachgefragt. "Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr war dieser März der beste Monat. Wir konnten im Vergleich zum Januar und Februar doppelt so viel Umsatz machen und dreimal so viel wie in den schwachen Sommermonaten", erklärt Jens Becker, Inhaber der TUI-Reisecenter in Gießen und Marburg.

Für einen Schub habe zweifellos der "Flex Tarif" gesorgt, der es Buchern erlaube, ihren Urlaub bis 14 Tage vor der Anreise kostenlos umbuchen oder stornieren zu können. Der Preis für diese Option orientiere sich an den Kosten der Reise. Darüber hinaus biete der Reiseveranstalter TUI "COVID PROTECT" - einen zusätzlichen Schutz vor Kosten an, die entstehen, wenn eine Heimreise aufgrund von Quarantäne nicht möglich ist. Bei Buchungen mit Anreise bis 31. Oktober sei dieser Schutz automatisch inkludiert.

Vor allem Kreuzfahrten, die langfristig, sogar bis Silvester 2023 buchbar sind, und Sommerurlaube seien aktuell nachgefragt. Vor allem Griechenland erfreue sich großer Beliebtheit. "Da waren die Reisenden im letzten Jahr alle sehr zufrieden", weiß Jens Becker. Aber auch die Türkei und Dubai würden gebucht. Weniger Nachfrage hat der Reisebüroinhaber bisher für Mallorca. Die Aufregung um die Mallorca-Reisenden kann er allerdings nicht verstehen: "Von den etwa 1000 Hotels haben nur rund 50 geöffnet. Die Insel ist nicht so voll, wie es überall heißt", erklärt er.

"Das Gerücht von wilden Partys am Strand ist Quatsch. Auch dort gibt es ab 22 Uhr eine Ausgangssperre." Reisewilligen rät der Experte, schnell zu buchen, denn sowie Reiseziele wieder freigegeben würden, steige automatisch auch der Preis, wie man am Beispiel Mallorca gesehen habe. Dort habe es Erhöhungen von bis zu 300 Prozent gegeben. "Es gibt keinen Grund mehr zu warten", sagt er. Trotz Krise sei das siebenköpfige Reisebüroteam jeden Tag für seine Kunden erreichbar. "Wir haben Leute aus ihren Urlaubsorten zurückgeholt, Rückabwicklungen gemacht und uns um Umbuchungen gekümmert, unterstreicht Jens Becker. "Und das alles um Nulltarif." "Das ständige Hin und Her hat unsere Kunden verunsichert", berichtet Angela Längsdörfer (Holiday Land Pegasus, Gießen). "Mal ist eine Region Risikogebiet, dann wieder nicht." Aus diesem Grund sei das Buchungsverhalten noch immer zögerlich. Von kurzfristigen Reiseentscheidungen rät die Expertin ab.

Schnell buchen

"Wenn ein Kunde von einem Tag auf den anderen verreisen will, fragen wir mehrmals nach", erklärt sie. Kunden, die aber schon genau wissen, wo sie im Sommer oder Herbst hinreisen möchten, sollten ihrer Meinung nach allerdings schnell buchen. Denn man wisse nicht, wie lange der für Veranstalter kostenintensive Flex-Tarif noch angeboten werde. Darüber hinaus werde es bei einer Entspannung der Lage schnell zu einem Run auf beliebte Reiseziele kommen.

Fernreisen seien bisher weniger nachgefragt. Viele Bucher würden sich auch in diesem Jahr für Griechenland entscheiden. "Kunden, die bereits durchgeimpft sind, gehen entspannter mit der Situation um", weiß sie aus Erfahrung. Sie geht davon aus, dass es eine "grüne Karte" für Geimpfte geben wird. "Wir müssen das jetzt aussitzen", lautet ihr Fazit.

"Die Klassiker" Balearen, Kanaren, Griechenland, Türkei und Ägypten stehen bei den Kunden der Flugbörse Gießen hoch im Kurs, wie Geschäftsführer Nicklas Göbel berichtet. Reisen zu Ostern seien nur vereinzelt gebucht worden. Die meisten Kunden würden ihren Urlaub erst für Sommer oder Herbst planen. "Wir hoffen von Saison zu Saison, dass es besser wird", sagt er. Schön wäre ein Sommertourismus ohne Quarantäne und Testungen. "Viele buchen nur deswegen keinen Urlaub, weil sie Angst haben anschließend in Quarantäne zu müssen", bedauert er. "Niemand sollte sich von der Politik verunsichern lassen." Bisher habe sich nur ein ganz geringer Prozentsatz bei Flugreisen angesteckt. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sieht er als weitaus gefährlicher an.

"Alle Leute, die weg waren, waren begeistert", weiß er aus Kundenerzählungen. "Es war ruhig, die Strände leer, die Menschen vor Ort bemüht." Prognosen möchte er aber nicht wagen: "Niemand weiß, wie es in zwei, drei Monaten aussieht", betont Göbel.