Reisebusse für Schülerbeförderung in Gießen?

Vor dem LLG: Schüler an der Bushaltestelle Egerländer Straße.

GIESSENDie in der Corona-Krise häufig sehr vollen Schulbusse haben es auch auf die Tagesordnung der letzten Sitzung des Fahrgastbeirates geschafft. "In der Schule wird penibel darauf geachtet, die Abstandsregeln einzuhalten und Masken zu tragen. Doch die Busse sind proppenvoll. Von der Möglichkeit, Abstand zu halten, keine Spur" - vier Schüler der Gesamtschule Gießen-Ost und der Sophie-Scholl-Schule brachten in der Sitzung ihren Unmut zum Ausdruck. Wie die Situation in den Bussen ändern? Ist der Einsatz von Reisebussen möglich? Im Nachgang der Sitzung hat der Anzeiger bei zuständigen Stellen nachgefragt.

Fahrgastbeirat

Die Kritik an der aktuellen Lage in den Schulbussen ist im Internet sehr deutlich. Tobias aus Biebertal schreibt: "Die Einhaltung des Mindestabstands in Bussen ist unrealistisch und auch gemäß der Verordnung nicht vorgeschrieben. Dafür gibt es die Maskenpflicht. Insofern ist eher die Maskenpflicht auf dem Schulhof (bei Einhaltung des Mindestabstands) nicht sachgerecht." Franz Josef Stöhr aus Reiskirchen hofft auf den zusätzlichen Einsatz von Reisebussen: "Hoffentlich finden die Verantwortlichen auf Kommunal- und Landesebene schnell den Mut, die notwendigen Busfahrten zu finanzieren; angesichts des geringen Reisebusverkehrs eine sinnvolle Subvention der Omnibusbranche." Ganz drastisch sieht es K.B. aus Marburg: "Würde man Schweine so transportieren wie mancherorts Kinder in Schulbussen, bekäme man es sofort mit Greenpeace zu tun."

Das Regierungspräsidium Gießen erachtet den ergänzenden Einsatz von Reisebussen grundsätzlich für möglich: "Es gibt keine Vorschrift, die den Einsatz von Reisebussen im Linienverkehr ausdrücklich untersagt." So werde der Fernlinienverkehr ausschließlich mit Reisebussen durchgeführt. "Wenn Reisebusse ergänzend eingesetzt werden, müssen sie die Anforderungen für die barrierefreie Nutzung nicht erfüllen, weil mobilitätseingeschränkte Personen oder Fahrgäste mit Kinderwagen den ohnehin weiterhin fahrenden Linienbus benutzen können."

Linienüberwachung

Die Anforderungen für Fahrzeuge im Linienverkehr seien verhandelbar und schlössen den Einsatz von Reisebussen daher nicht aus. Anträge auf Ausnahmegenehmigungen - hinsichtlich Kennzeichnung und Beschilderung - seien beim RP bislang nicht gestellt worden. "Nach uns vorliegenden Erkenntnissen werden im Regierungsbezirk Mittelhessen aktuell keine Reisebusse zusätzlich im Linienverkehr eingesetzt."

Für die Stadtwerke teilt Ulli Boos mit, dass die Beförderung der Schüler im Stadtgebiet im Rahmen des genehmigten Linienverkehrs erfolge. "Eine Erweiterung des Linienverkehrs speziell für Schüler ist nicht geplant." Gerade in dem Zeitraum vor dem Schulbeginn und nach dem Schulende seien Verstärkungsbusse eingesetzt worden, "sodass alle unsere Busse im Einsatz sind."

Die Linienüberwachung "von unseren Fachleuten vor Ort gibt uns die Gewissheit, dass sämtliche Schüler befördert werden konnten", erklärt der Leiter Marketing. Allerdings sei die Auslastung der einzelnen Busse auf der gleichen Linie unterschiedlich. Stark nachgefragt: Busse mit optimaler Ankunftszeit am Berliner Platz. Weniger stark nachgefragt: etwas früher verkehrende Busse (15 Minuten-Takt). "Auch konnten wir beobachten, dass viele Schüler - auch bei Abfahrtszeiten mit nur fünf Minuten Unterschied - in den ersten Bus drängen, auch wenn unmittelbar danach noch ein weiteres Fahrzeug verkehrt." Die SWG appellieren, dass sich zumindest die Schülerschaft im Stadtverkehr gleichmäßiger auf die bereitgestellten Kapazitäten verteilt. Boos sieht beim Busfahren das verantwortliche und umsichtige Handeln jedes Einzelnen noch stärker gefragt. Hier auch sei das Tragen von Masken vorgeschrieben - dagegen nicht eine Abstandsregel. In Bussen und Bahnen gilt diese hessenweit laut Landesverordnung nicht.

Maskenpflicht

Der SWG-Marketingleiter benennt die Initiative der kommunalen Spitzenverbände und auch die Äußerungen der Landesregierung, die Kommunen bei der Beförderung der Schüler in der Corona-Pandemie unterstützen zu wollen. In der Stadtverwaltung ist das Thema längst angekommen: "Wir besprechen die Ergebnisse auch mit der Stadt, von deren Seite aktuell geprüft wird, ob gegebenenfalls Zusatzfahrzeuge angemietet werden können", resümiert Ulli Boos.